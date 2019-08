Gironi Champions, Juve con l'Atletico. Napoli con il Liverpool

GIRONI CHAMPIONS

A B C D E F G H PSG BAYERN MONACO MANCHESTER CITY JUVENTUS LIVERPOOL BARCELLONA ZENIT CHELSEA REAL MADRID TOTTENHAM SHAKHTAR DONETZ ATLETICO MADRID NAPOLI BORUSSIA DORTMUND BENFICA AJAX CLUB BRUGGE OLYMPIAKOS DINAMO ZAGABRIA BAYER LEVERKUSEN SALISBURGO INTER LIONE VALENCIA GALATASARAY STELLA ROSSA ATALANTA LOKOMOTIV MOSCA GENK SLAVIA PRAGA LIPSIA LILLE

Champions: Juve-Atletico, Napoli-Liverpool, Inter-Barca, Atalanta-City

Le partite della prima giornata della fase a gironi si giocheranno martedì 17 e mercoledì 18 settembre, la seconda giornata il 1 e il 2 ottobre, la terza il 22 e 23 ottobre, la quarta il 5 e 6 novembre, la quinta il 26 e 27 novembre e la sesta il 10 e l’11 dicembre. Il sorteggio degli ottavi di finale sarà il 16 dicembre e le gare d’andata saranno disputate il 18, 19, 25 e 26 febbraio 2019, mentre quelle di ritorno saranno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Il 20 marzo l’Uefa sorteggerà gli accoppiamenti per i quarti e le semifinali. L’andata dei quarti di finale sarà il 7 e l’8 aprile, il ritorno una settimana più tardi. Le semifinali invece saranno il 28 e 29 aprile e il 5 e 6 maggio. La finalissima sarà disputata sabato 30 maggio allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

Sono stati effettuati al Grimaldi Forum di Montecarlo gli otto gruppi della della fase a gironi della Champions League 2019-20. La Juventus nel girone dell'Atletico Madrid, il Napoli in quello del Liverpool, l'Inter con il Barcellona e l'Atalanta col Manchester City. Le italiane comunque non possono lamentarsi perché i quattro gironi sono abbordabili per tutte, anche per l'esordiente Atalanta finita nel Gruppo C con Manchester City, Shaktar Donetsk e Dinamo Zagabria. La Juventus, in prima fascia tra le teste di serie, nel Gruppo D trova Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca; il Napoli è nel Gruppo E del Liverpool insieme a due squadre sulla carta molto inferiori, Salisburgo e Genk.L'Inter di Antonio Conte, infine, è nel Gruppo F insieme a Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Cartalani a parte si tratta di un girone accessibile.