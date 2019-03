Giudice Sportivo: Gattuso in panchina nel derby, un turno a Gasperini

Giudice Sportivo: Gattuso in panchina nel derby

Gennaro Gattuso sarà in panchina nel derby di domenica contro l'Inter. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il tecnico rossonero (espulso contro il Chievo), solo con un'ammenda. Un turno di stop, invece, è stato inflitto a Giampiero Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta nell'imboccare il tunnel che lo portava negli spogliatoi, in seguito all'espulsione in Sampdoria-Atalanta, aveva 'spinto con veemenza - si legge nel comunicato - un dirigente della Sampdoria, provocandone la caduta'. Tra i calciatori, invece, sono stati fermati per un turno: Florenzi (Roma), Bourabia (Sassuolo), Bradaric (Cagliari), Immobile (Lazio), Opoku (Udinese), Scozzarella (Parma), Valoti (SPAL), Veretout (Fiorentina).