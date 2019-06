Giulia De Lellis e Iannone, è amore? Ecco i dettagli del gossip dell'estate

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono diventati i protagonisti nel mondo del gossip in queste ore. E' nato un amore tra la bellissima influencer e il pilota della MotoGp? Dopo Spy della scorsa settimana e il post di Gabriele Parpiglia su Instagram delle scorse ore (vedi sotto), su Chi si legge che è "una storia nata per volontà di Iannone che ha fatto ben più di un primo passo. Un ruolo fondamentale lo ha avuto Peppino, fratello di Giulia, da sempre appassionato di moto. Giulia, per fare un regalo al suo amato fratello, accetta l’invito di Andrea Iannone e si presenta al Mugello nel box del pilota" E ancora: "Il giorno dopo la De Lellis è sul set di una serie tv web per Witty Tv. Iannone, pur di godersi qualche ora con Giulia, prende la macchina e via insieme con lei. Quando Giulia stacca dal set, vola su un aereo: destinazione casa di Iannone a Lugano. Poi via nella lussuosa villa di lui, dove lei posta un calice di vino fotografato verso il cielo, lui si mostra mentre fa ginnastica a petto nudo. Andrea e Giulia trascorrono la prima notte insieme"

Giulia De Lellis e Iannone: è amore? I due paparazzati a cena. IL GOSSIP

Giulia De Lellis a cena con il campione della MotoGp ed ex di Belen, Andrea Iannone. E' nata una nuova coppia? Le foto che accendono il nuovo gossip (e arrivano a qualche giorno dalla prima voce lasciata dal settimanale Spy) vengono pubblicate da Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, sulla sua pagina Instagram. "Intanto a Milano al ristorante da Penelope a casa Andrea Iannone e #Giulia de Lellis (con suo fratello) a cena... scoop confermato #loveislove e mercoledì in edicola su #chi #tobecontinued", scrive Parpiglia.

IANNONE E GIULIA DE LELLIS, IL POST DI GABRIELE PARPIGLIA SU INSTAGRAM



GIULIA DE LELLIS, REGINA DI INSTAGRAM