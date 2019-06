Giulia De Lellis: "Iannone? Mi ha conquistata così...". IANNONE-DE LELLIS NEWS

Giulia De Lellis: "Iannone? Mi ha conquistata così...". Ecco com'è nata la coppia dell'estate

"Ci siamo conosciuti ad una cena, eravamo tutte coppie. Non è che ci siamo parlati più di tanto e tra l'altro mi stava molto antipatico, ma molto". Giulia De Lellis racconta ai suoi follower su Instagram come è nato l'amore tra lei e Andrea Iannone. Il primo passo l'ha fatto il pilota MotoGp ("e nemmeno uno solo") che l'ha conquistata "con pazienza, perché lui è stato molto paziente, rispettandomi, non è stato mai lì a pressarmi perché io avevo un periodo particolare, educazione... è entrato molto in punta di piedi nonostante lui sia uno che sia veloce... Mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Quando un uomo prima di amare te ama la tua famiglia..." La versione di Giulia De Lellis però non convince del tutto Iannone: "Amore, quando racconti le cose, le devi raccontare così come sono", le dice il pilota. La conclusione però non lascia dubbi: tra i due è amore.

Giulia De Lellis e il video in cui Andrea Iannone le bacia i piedi: quasi 2 milioni e mezzo di visualizzazioni nel giro di un giorno. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e protagonista del Grande Fratello Vip ha postato un filmato su Instagram in cui si vede il pilota di MotoGp che bacia e "viene accarezzato" dal piede di Giulia De Lellis. Il video è accompagnato da una didascalia: «Eravamo lì, così...»

Le prime foto del bacio fra il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e l'influencer Giulia De Lellis sono sul nuovo numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima in centro a Milano, dove c'è stato il primo bacio in pubblico, e poi in Sardegna, dove la passione è esplosa. Una settimana fa Giulia De Lellis era stata vista ai box di Iannone al Gran Premio di Barcellona. Lei è stata fidanzata con Irama e Andrea Damante, lui, come detto è l'ex di Belen.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono usciti allo scoperto. I gossip delle scorse settimane sulla loro relazioni si sono trasformati in realtà. La bella influencer (4 milioni di follower) e il pilota MotoGp (quest'anno con l'Aprilia, prossimo weekend sarà impegnato ad Assen), dopo alcuni indizi social (video a letto, postato dalla De Lellis, in cui si vedeva un braccio tatuato attorno al suo collo) e il primo selfie insieme, condividono video in cui li si vede affiatatissimi tra giochi, tenerezze e dediche romantiche.

Iannone e Giulia De Lellis si rilassano al mare in Sardegna con la famiglia di Giulia, e Andrea appare perfettamente a proprio agio mentre si diverte con le nipotine della sua nuova fiamma. E loro storia di Instagram fa il pieno di visualizzazioni.

Arriva anche una dedica dolcissima di Giulia De Lellis ad Andrea Iannone, usando le parole del brano spagnolo di Anuel AA e Karol G, Dices Que Te Vas. "Tu sei la mia forza, la mia speranza, tu sei il mio motore / Mi ispiri ad avere una vita migliore / E tutto l’odio che ho nel mio cuore / È solo il riflesso del mio dolore”.