Giuliano Sarti morto. Addio al portiere della grande Inter di Helenio Herrera. "Sarti, Burgnich, Facchetti..."



E' morto Giuliano Sarti, portiere della Grande Inter. Aveva compiuto 83 anni (ne avrebbe 84 anni a ottobre). Storico portiere della Fiorentina e della Nazionale italiana, ma soprattutto della grande Inter di Helenio Herrera. Quella che iniziava con "Sarti, Burgnich, Facchetti...", una formazione che è diventata una filastrocca eterna per generazioni di tifosi.



GIULIANO SARTI: FIORENTINA, INTER E NAZIONALE



Giuliano Sarti era nato a Castello d'Argile (Bologna) il 2 ottobre 1933, è considerato tra i migliori portieri italiani di sempre, numero uno come detto della Grande Inter di Herrera. Ha giocato con Centese, Bondenese, Fiorentina, Inter e Juventus; ha 8 presenze in Nazionale. Ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa delle Coppe, 3 scudetti, una Coppa Italia.



GIULIANO SARTI E' MORTO. IL CORDOGLIO DELL'INTER



È stato l'incipit di una canzone, il primo nome di 11 che hanno scritto la storia del calcio e dell'Inter. Il simbolo di un'era, quella firmata dal presidente Angelo Moratti e da Helenio Herrera, che mise il club nerazzurro e la città di Milano al centro delle cartine d'Europa e del mondo. Giuliano Sarti è stato uno dei più grandi portieri italiani, rappresentante di una tradizione simbolo ed eccellenza del nostro calcio. Ha vinto tantissimo e ha amato i nostri colori. Oggi, circondato dall'affetto dei suoi cari, il portiere della Grande Inter ci ha lasciato.

A lui, alla sua famiglia, va l'affetto e il pensiero commosso di tutta F.C. Internazionale e dei tifosi nerazzurri.

GIULIANO SARTI E' MORTO. IL RICORDO DELLA FIORENTINA

La Fiorentina ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giuliano Sarti, definendo l'ex portiere "un monumento della storia viola e del calcio italiano". Era entrato a far parte della Hall of Fame viola e di recente lo stadio Franchi gli aveva tributato un grande omaggio nella serata dei 90 anni del club.