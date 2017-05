Gli italiani e lo sport secondo eBay: il calcio perde il primato

Lo sport è da sempre parte integrante della vita di milioni di persone, senza eccezione per gli italiani. In più, con la bella stagione esplode la voglia – e per alcuni la necessità – di rimettersi in forma per poter affrontare la tanto temuta prova costume.

eBay.it, con una sezione “Sport e Viaggi” costituita da quasi 4,5 milioni di articoli** nuovi e disponibili in qualunque momento, ha delineato il profilo dello sportivo nostrano analizzandone i trend di acquisto che rivelano le sue passioni.

Dagli sport acquatici a quelli invernali, passando per calcio, corsa, ciclismo e tanti altri, gli internauti del Bel Paese non si risparmiano quando si tratta di essere impeccabilmente equipaggiati: i dati di eBay hanno infatti registrato un acquisto fra le varie categorie dedicate allo sport ogni 19 secondi*

Ma quali sono gli sport maggiormente praticati? C’è sicuramente chi scommetterebbe tutto su un grande classico come il calcio, e invece pare non sia affatto così. La classifica stilata da eBay infatti, ha radunato 10 categorie sportive e la palla a esagoni arriva solo in quarta posizione.

La TOP 10 degli sport per cui gli italiani acquistano di più è:

1. Ciclismo

2. Palestra/fitness/corsa/yoga

3. Pesca

4. Calcio

5. Boxe e arti marziali

6. Sub, scuba e snorkeling

7. Tennis

8. Sci

9. Alpinismo

10. Skateboard



Ciclisti, fitness addicted e appassionati di pesca: pare essere questo lo spaccato delle passioni atletiche made in Italy. Nello specifico, nelle discipline più alla moda e oggetto spesso di vere e proprie filosofie di vita si nota come lo yoga sia ancora il preferito, seguito (a debita distanza) da pilates e crossfit***.

Quantità ma anche qualità, a testimonianza di questa love story che dura da tempo e che spinge lo sportivo appassionato a spendere cifre folli per oggetti simbolo del suo amore.

Ne sono esempio vari oggetti iconici messi all’asta per beneficenza su eBay.it come:

• L’emblema stesso dello sport nella sua forma più aurea, La Torcia Olimpica, in questo caso delle Olimpiadi di Torino 2006 autografata dagli ultimi 5 tedofori venduta per oltre 16.000 euro

• I cimeli dei grandi eroi delle due e delle quattro ruote come Il casco Agv di Valentino Rossi con un grande cuore rosso, venduto per quasi 13.500 euro e consegnato personalmente dal Campione al generoso vincitore e la tuta di Michael Schumacher, aggiudicata per oltre 11.200 euro.

• Le maglie e le scarpe di calciatori d’eccezione come le scarpe calzate da Roberto Baggio nella sua ultima apparizione in maglia azzurra veduta su eBay.it per oltre 7.500 euro o le maglie di Messi e Totti rispettivamente battute a circa 4.500 euro e 4.200 euro

• Le esperienze dirette con i grandi dello sport come la Settimana Bianca al Pragelato Village Resort con lezioni di sci impartite da Stefania Belmondo o la possibilità di cenare al tavolo del grande campione Javier Zanetti durante una serata di gala, rispettivamente aggiudicate per circa 3.500 euro e 900 euro.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE…



… con tutti i tappetini yoga*** venduti su eBay.it nell’ultimo anno si potrebbero tappezzare 2 Golden Gate di San Francisco.



… con tutte le maglie da calcio vendute su eBay.it nel 2016* si potrebbero vestire i giocatori di oltre 9300 squadre di calcio, pari a circa 13 volte il numero delle squadre di prima divisione in Europa



… nel 2016 su eBay.it sono stati venduti abbastanza ricambi per biciclette* da permettere la riparazione di un bolide a due ruote al giorno per i prossimi 432 anni.

Qualunque sia lo sport preferito, su eBay.it esiste tutto ciò che serve per praticarlo da veri campioni, riuscendo a esprimere le proprie passioni e i propri desideri.