Gli italiani sbancano il 35°Tennis Bayer di Salsomaggiore

Federica Sacco e Lorenzo Musetti, entrambi sedicenni, sono i vincitori della 35 esima edizione del torneo di tennis under 18, quest’anno Tennis Bayer, uno dei più’ prestigiosi appuntamenti tennistici nazionali.

In una settimana sui campi in terra rossa si confrontano oltre 400 giovani, le migliori promesse del tennis, provenienti da tutto il mondo. Un torneo, quello di Salsomaggiore, nato dall’idea e dagli sforzi di due amici di lunga data come Valentino Aliani e Luigi Cenci, emiliani doc.

A Valentino Aliani chiediamo il valore della sua creatura creata e plasmata per ben 35 edizioni.

‘ L’importanza di un appuntamento del genere-ci conferma Aliani-si vede dai risultati sorprendenti. Ben 31 ragazzi che hanno partecipato al torneo di Salso sono entrati nei primi dieci del mondo e 4 sono diventati numeri uno’.

Tennis Bayer Internazionale under 18. Numeri uno passati da Salso

Qualche nome?

‘Presto detto, parliamo di Andy Murray, di Victoria Azarenka, di Dinara Safina e di Kim Clijsters. Questo per quanto riguarda i numeri uno, ma sulla terra rossa del nostro torneo sono passati personaggi del calibro di Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Francesca Schiavone, Juan Martin Del Potro, Ivan Ljubicic e Milos Raonic.

Una vera e propria collezione di fenomeni’.

Aldilà del livello della competizione il Torneo Bayer significa anche altro?

Tennis Bayer Internazionale under 18. Sport ,arte, cultura, gastronomia e solidarietà

‘Certo, Salsomaggiore si distingue per essere un connubio tra sport, arte , cultura , gastronomia e solidarietà.

Partirei dall’ultimo per ricordare la competizione del ‘wheelschair tennis’ e l’impegno che già da due anni porta il nome di Telethon affiancato al torneo per iniziative solidali tra cui la grande cena di gala di beneficenza a fine torneo sostenuta da BNL Paribus.

Poi abbiamo sempre l’occasione di presentare momenti di cultura come il libro di Semeraro 'Codice Federer’ o momenti di gastronomia aiutati dalla Scuola alberghiera della città.

Una terra come la nostra, una città come Salsomaggiore, hanno davvero tanto da offrire al turismo nazionale ed internazionale sia dal punto di vista gastronomico che da quello paesaggistico’.

Tennis Bayer Internazionale under 18. Partner importanti

E i vostri partner?

‘ Ci seguono da tempo, il Gruppo Bayer in testa, e poi Telethon e Bnl Paribus nella consapevolezza di potersi affiancare ad un modello di competizione sportiva che è diventata eccellenza per livello tecnico dei protagonisti e per l’impegno sociale nei confronti di tantissimi giovani, talenti nella loro disciplina ed esempi di serietà e impegno’.

E per la prossima edizione?

Cominceremo già da domani a lavorarci per migliorarla e per riuscire a scoprire nel mondo le migliori promesse da invitare. Vogliamo sempre più rimanere competitivi in termini di internazionalità e solidarietà, così come vogliono pure i nostri prestigiosi partner’.