Golden State sconfigge i Cavs. E' titolo NBA. Lebron si inchina a Durant MVP

Golden State sconfigge i Cavs. E' titolo NBA. Lebron James si inchina a Kevind Durant MVP



I Golden State Warriors sono campioni Nba 2016/2017. Gara 5 finisce 129-120 e i Cleveland Cavaliers devono piegarsi. E' 4-1 la serie nelle Finals. Per la squadra californiana è il secondo titolo in una trilogia: le ultime tre finali sono sempre state tra queste due franchige. Questa stagione ha visto GS con 16 vittorie e una sola sconfitta nei playoff, rimediata appunto per mano dei Cavs durante gara-quattro delle finali. Kevin Durant è L'MVP: durante la serie ha tenuto una media di 35,2 punti a partita, 8,4 rimbalzi e 5,4 assist. In gara 5 39 punti e 14/20 al tiro. Goldens State vede anche la solita grande prova di Curry (34 puntii) e del veterano Iguodala, autore di 20 punti dalla panchina.

Proprio KD raccoglie i frutti della scelta fatta dodici mesi fa quando lasciò gli Oklahoma City Thunder per raggiungere Stephen Curry a Golden State e lanciare la sfida a Lebron James. Kevin Durant non aveva mai vinto un titolo Nba, dopo l'apparizione alle finali di cinque anni fa, dove era stato sconfitto dagli Heat guidati allora dal Prescelto. E' il terzo giocatore a essersi aggiudicato il titolo di MVP delle Finals nel primo anno con una nuova squadra, dopo Moses Malone con Philadelphia e a Magic Johnson nel suo anno da rookie con i Lakers.

I Cavaliers speravano in un'altra rimonta dopo la vittoria di gara 4: nel 2016 avevano ribaltato la serie con i Warriors (da 1-3). Si arrende Lebron James, ma lo fa dopo aver dato tutto e messo a segno 41 punti con al suo fianco il duo Irving-Smith (51 punti insieme). Curry in forma (34 a referto per lui) e di un sorprendente veterano come Iguodala, autore di 20 punti dalla panchina.