Gp Formula 3 Macao, maxi incidente per Sophia Floersch: frattura spinale

Sei persone, tra le quali la giovanissima pilota tedesca Sophia Floersch, sono rimaste ferite in uno spettacolare incidente durante il Gp di Formula 3 a Macao. La vettura della diciassettenne Floersch si e' impennata e ha fatto un volo prima di schiantarsi. Con la pilota, che non ha perso conoscenza, sono state ricoverate in ospedale altre cinque persone coinvolte nell'incidente.

Sophia Floersch ha subito una frattura spinale. La giovane pilota ha rassicurato i suoi fan su Twitter: "Volevo far sapere a tutti che sto bene ma dovro' subire un intervento chirurgico domani. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. Presto aggiornamenti", ha scritto. Tra gli altri feriti, il pilota giapponese Sho Tsuboi, due fotografi e un agente di polizia. "Tutti erano coscienti durante il loro trasporto in ospedale dove stanno ricevendo ora assistenza medica", ha reso noto in un comunicato il Comitato organizzatore della corsa automobilistica. La sequenza dell'incidente e' stata ripresa in un drammatico video: si vede che che, tra le esclamazioni del pubblico, l'auto della Floersch prende il volo, rimbalza sulla monoposto di Tuboi e finisce contro la rete di protezione del circuito di Guia alla curca "Lisbona", una brusca virata a destra della pista. In quel momento la pilota tedesca era sedicesima in gara.