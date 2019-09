GP, Marquez vince il duello con Quartararo e trionfa a Misano. Rossi quarto

Marc Marquez vince con un sorpasso all'ultimo giro il Gp di San Marino, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il campione del mondo su Honda precede sul traguardo il francese Fabio Quartararo e il connazionale Maverick Vinales, quarto Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

Pronti, via. Vinales mantiene la posizione di testa conquistata nelle qualifiche, dietro di lui Quartararo che guadagna una posizione, terzo Morbidelli che commette un piccolo errore in staccata facendosi superare da Marquez partito quinto, settimo Rossi, dietro di lui Dovizioso. Al primo giro lanciato i primi sono già sotto l'1'34''. A 25 giri dalla fine Quartararo, terzo in griglia di partenza, vede un varco e infila Vinales portandosi in testa. Nel giro successivo anche Marquez passa Vinales mettendosi alla caccia del transalpino.



Il leader del mondiale francobolla il pilota della Yamaha facendogli sentire il fiato sul collo, a 2'2'' Vinales. Al decimo giro in vetta è lotta a due tra Quartararo e Marquez, dietro Vinales, Morbidelli e Valentino Rossi, sesto Dovizioso. A 15 giri dalla fine prosegue la sfida tra i primi due, dietro Rossi spinge sull'acceleratore puntando il quarto posto di Morbidelli. Va lungo in curva 4 Rins che dice addio alla gara. Marquez guadagna terreno portandosi a 1''9 da Quartararo.

Finale scintillante con Marquez francobollato al francese e pronto a dare la zampata vincente. All'inizio dell'ultimo giro Marquez sorpassa Quartararo ma il transalpino non ci sta e si riprende la prima posizione salvo poi doversi inchinare definitivamente alla classe dello spagnolo che lo infila nuovamente trionfando davanti al pubblico di Misano.

Completa il podio Vinales. Il primo degli italiani è Valentino Rossi, quarto, seguito da Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Marquez conquista la 77esima vittoria in carriera, la settima stagionale, aumentando il solco tra sé e gli avversari nella lotta al titolo. Lo spagnolo ha 93 punti di vantaggio sul più diretto rivale, Andrea Dovizioso, si tratta del gap più elevato alla 13esima gara dal 2005 quando Rossi aveva 122 punti su Biaggi.