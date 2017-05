Gp Monaco, trionfo delle Ferrari. Vince Vettel, Raikkonen secondo

Trionfo Ferrari a Montecarlo dodici anni dopo l'ultima vittoria targata Michael Schumacher. Le rosse dominano il Gp di Monaco con il tedesco Sebastian Vettel, sempre più leder del mondiale, che vince davanti al finlandese Kimi Raikkonen. Per Vettel si tratta del terzo successo stagionale in sei gare e del 45° della carriera, mentre la scuderia di Maranello torna a fare una doppietta dopo sette anni.



Sul terzo gradino del podio sale l'australiano della Red Bull Daniel Ricciardo che precede il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e il compagno di squadra l'olandese Max Verstappen. Sesto posto per lo spagnolo della Toro Rosso Carlos Sainz che si lascia alle spalle il tre volte campione del mondo, l'inglese Lewis Hamilton con la seconda delle frecce d'argento e il francese della Haas Romain Grosjean.