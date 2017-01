Graham Taylor

Graham Taylor morto: addio ex ct della nazionale inglese



Inghilterra in lutto per la morte, a 72 anni, dell'ex ct Graham Taylor.



GRAHAM TAYLOR, LA MANCATA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI CON L'INGHILTERRA



Chiamato alla guida dei Tre Leoni nel 1990, rassegno' le dimissioni nel '93 dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali americani.



GRAHAM TAYLOR, LA CARRIERA NEI CLUB INGLESI



Come allenatore di club, ha portato il Watford dalla quarta divisione al secondo posto nell'allora First Division, il massimo campionato inglese prima dell'avvento della Premier League, in cinque anni oltre alla finale di FA Cup persa nel 1984. Per lui un secondo posto in First Division anche sulla panchina dell'Aston Villa, squadra guidata - cosi' come il Watford - anche dopo l'esperienza da ct. Una carriera da difensore, comincio' ad allenare nel 1972.