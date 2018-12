Gran Galà del Calcio 2018: trionfo di Mauro Icardi. Tutti i premiati

Si è tenuta ieri al Megawatt Court di Milano l’8^edizione del “GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC”, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC, quest’anno con la conduzione esclusiva di DILETTA LEOTTA.

Nel corso della serata è salito sul prestigioso palco anche PAOLO CEVOLI, con una serie di sketch comici in cui la sua inconfondibile ironia l’ha fatta da padrona.

L’esclusivo appuntamento è stato organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione ed eventi Dema4, di Manuela Ronchi e Demetrio Albertini.

Alla presenza delle massime autorità del nostro calcio e ospiti d’eccezione, il “GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC” si è confermato anche quest’anno una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata, grazie al menù ideato dallochef DAVIDE OLDANI.

L’hashtag di questa di 8ª edizione è stato #GGDC18.

Nel corso della serata è stato premiato quello che è stato votato come l’undici ideale della Serie A della passata stagione calcistica; ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore top della stagione.

Ad indicare questa fantastica formazione, una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, giornalisti, C.T. ed ex C.T. della Nazionale, ma soprattutto, dai calciatori della Serie A che, meglio di chiunque altro, hanno potuto giudicare compagni o avversari con i quali si sono affrontati direttamente sul campo.

Ecco l’elenco dei vincitori premiati durante il “GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC”:

PORTIERE

Alisson Becker (AS Roma)*

DIFENSORI

Kalidou Koulibaly (SSC Napoli), João Cancelo (Inter)*, Giorgio Chiellini e Alex Sandro (Juventus FC)

CENTROCAMPISTI

Miralem Pjanic (Juventus FC), Sergej Milinković-Savić (SS Lazio), Radja Nainggolan (AS Roma)*

ATTACCANTI

Mauro Icardi (Inter), Ciro Immobile (SS Lazio), Paulo Dybala (Juventus FC)

Nel corso della serata è stato dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni come: l’allenatore, l’arbitro, la squadra, ilgiovane di Serie B e la calciatrice che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato.

CALCIATRICE Alia Guagni (Fiorentina Women’s FC)

ALLENATORE Massimiliano Allegri (Juventus FC)

ARBITRO Gianluca Rocchi

SQUADRA Juventus FC

GIOVANI SERIE B Sandro Tonali (Brescia)

Il calciatore più votato in assoluto è stato MAURO ICARDI

Premio alla carriera a FRANCESCO TOTTI e ANDREA PIRLO

Premio per il GOAL DELL’ANNO 2017/2018, assegnato dal voto online dei tifosi,

a MAURO ICARDI per la rete nella partita contro la Sampdoria del 18 marzo 2018

*le società di appartenenza dei premiati sono quelle riferite alla stagione 2017/2018

Quest’anno l’Associazione Italiana Calciatori festeggia un traguardo storico e molto significativo: cinquant’anni dalla sua costituzione, una bella fetta della storia del nostro calcio. L’AIC è nata ufficialmente il 3 luglio del 1968, costituita da un gruppo di calciatori come Bulgarelli, Mazzola, Rivera, Castano, De Sisti, Losi, Mupo, Sereni, Corelli e Sergio Campana, avvocato. L’idea di costituire un sindacato era nata dall’esigenza di una difesa della figura del calciatore, ancora non ben delineata e sufficientemente tutelata, un sindacato che fosse riconosciuto come interlocutore da Federazione e Leghe e che avesse come propri rappresentanti gli stessi calciatori. Di strada l’AIC, in 50 anni, ne ha fatta davvero molta, prima sotto la presidenza di Sergio Campana e, dal maggio del 2011, di Damiano Tommasi. E dopo i Rivera ed i Mazzola il testimone è passato, negli anni, ai Volpi, ai Guidolin, ai Serena, ai Vialli, ai Ferrara, agli Albertini, ai Gattuso, ai Cannavaro, ai Chiellini, ai Bonucci e molti altri calciatori che hanno scritto, insieme a tutti coloro che hanno collaborato fattivamente con l’AIC in questi “primi” cinquant’anni, pagine fondamentali della storia dell’Associazione.

Le illustrazionI utilizzate nel corso della serata, che hanno fatto da sfondo agli importanti momenti delle premiazioni e non solo, sono state realizzate con la redazione di SOCCER ILLUSTRATED MAGAZINE, media partner dell’evento insieme a SKY SPORT e RADIO 105.