Gran Galà del calcio AIC, presenta Diletta Leotta. Ecco tutte le nomination

Per la prima volta nella storia del Gran Galà del Calcio AIC ci sarà un premio dedicato al goal più votato della stagione 2017/2018 (http://grangala.assocalciatori.it/vota-il-goal-dellanno/). Al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere tra una rosa di 12 goal.

Finora sono stati raccolti 29.567 voti per i 12 goal in gara: Andrea Belotti (Torino, nella partita contro il Sassuolo del 27 agosto 2017); Federico Bernardeschi (Juventus, nella partita contro la Spal del 25 ottobre 2017); Federico Chiesa (Fiorentina, nella partita contro il Bologna del 16 settembre 2017); Stephan El Sharaawy (Roma, nella partita contro il Bologna del 28 ottobre 2017); Mauro Icardi (Inter, nella partita contro la Sampdoria del 18 marzo 2018); Luis Alberto (Lazio, nella partita contro la Spal); Dries Mertens (Napoli, nella partita contro la Lazio del 20 settembre 2017); Goran Pandev (Genoa, nella partita contro il Verona del 23 aprile 2018); Suso (Milan, nella partita contro l’Udinese del 4 febbraio 2018); Duvan Zapata (Sampdoria, nella partita contro l’Udinese del 25 febbraio 2018); Alberto Brignoli (Benevento, nella partita contro il Milan del 3 dicembre 2017); Simy (Crotone, nella partita contro la Juventus del 18 aprile 2018). Dei gol in lizza quello di Brignoli, di Pandev e di Suso hanno totalizzato 15.826 voti totali.

Le votazioni si chiuderanno alle ore 12.00 di lunedì 26 novembre.

UN PO’ DI DATI dell’8ª edizione sino ad oggi: 20 le squadre votanti, 5000 i chilometri percorsi per farle votare e 3 milioni in totale le interazioni sui social e sul sito.

Partner dell’evento sono Sky Sport, Soccer Illustrated e Radio 105.

Quest’anno l’Associazione Italiana Calciatori festeggia un traguardo storico e molto significativo: cinquant’anni dalla sua costituzione, una bella fetta della storia del nostro calcio. L’AIC è nata ufficialmente il 3 luglio del 1968, costituita da un gruppo di calciatori come Bulgarelli, Mazzola, Rivera, Castano, De Sisti, Losi, Mupo, Sereni, Corelli e Sergio Campana, avvocato. L’idea di costituire un sindacato era nata dall’esigenza di una difesa della figura del calciatore, ancora non ben delineata e sufficientemente tutelata, un sindacato che fosse riconosciuto come interlocutore da Federazione e Leghe e che avesse come propri rappresentanti gli stessi calciatori. Di strada l’AIC, in 50 anni, ne ha fatta davvero molta, prima sotto la presidenza di Sergio Campana e, dal maggio del 2011, di Damiano Tommasi. E dopo i Rivera ed i Mazzola il testimone è passato, negli anni, ai Volpi, ai Guidolin, ai Serena, ai Vialli, ai Ferrara, agli Albertini, ai Gattuso, ai Cannavaro, ai Chiellini, ai Bonucci e molti altri calciatori che hanno scritto, insieme a tutti coloro che hanno collaborato fattivamente con l’AIC in questi “primi” cinquant’anni, pagine fondamentali della storia dell’Associazione.