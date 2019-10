Grande Fatello Vip 4 slitta al 2020. Torna Adrian. Ecco perchè cambia tutto

Ascolti tv, Grande Fatello Vip 4 slitta al 2020

Il Grande Fratello Vip 4 slitta: non partirà sul finire del 2019 (da novembre), come inizialmente previsto, con i concorrenti che avrebbero dovuto passare le feste di Natale e Capodanno nella Casa. Lo ha comunicato Mediaset che ha posticipato il via del reality di Canale 5 a inizio 2020.

Il motivo di questo slittamento del Grande Fratello Vip 4 all'inizio del prossimo anno, dopo che le prime tra edizioni erano andate decisamente bene? La ragione è proprio legata al successo passato del programma e ai risultati realizzati da Mediaset in questi mesi. "Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020".

Non solo. Mediaset viaggia forte negli ascolti tv e nei ricavi pubblicitari, quindi è il momento di scommettere e rilanciare. Al posto del Grande Fratello Vip 4 nel prime time di Canale 5 il lunedì sera infatti tornerà in onda Adrian, il cartone del 'Molleggiato' Adriano Celentano, che cerca riscatto proprio sul terreno degli ascolti tv.

L'inizio posticipato del Grande Fratello Vip 4 porta con sé interrogativi sulla data partenza di altri reality. Solitamente infatti l'inizio dell'anno è il momento de l’Isola dei Famosi, con il Gf Nip di Barbara D’Urso che scalda i motori in primavera. La sensazione dunque è che slitteranno anche questi due programmi sulla scia del GF VIP 2020. Non impossibile che uno dei due magari salti un giro o venga ulteriormente posticipato a seconda delle esigenze.

In tema di Grande Fratello Vip 4 l'unica certezza oltre alla partenza nel 2020 è il conduttore: Alfonso Signorini (che prende il testimone da Ilary Blasi). Nelle ultime ore era poi circolato il nome di Wanda Nara (Dagospia) e Pupo (TV Blog) come opinionisti. Su fronte del cast si parlava di Antonella Elia, Michele Cocuzza, Adriana Volpe e influencer Paola Di Benedetto. Ma siamo alle indiscrezioni e, visto che il reality inizierà più tardi del previsto ci sarà tempo e modo per definire il cast dei concorrenti per il prossimo GF VIP 4.