GRANDE FRATELLO 2019, Gennaro a Francesca De André: "Perché...". NOMINATION

"Perché non mi dai un bacio in bocca?", Gennaro lancia una provocazione a Francesca De André mentre i due sono abbracciati sul divano nella Casa del Grande Fratello 2019. “Forse non hai capito ancora come funziona, prima di tutto se volessi non te lo darei mai io per prima e poi io non bacio gli amici”, risponde Francesca a Gennaro. Lui l’abbraccia dicendo “E allora tu non sei mia amica”. I due coinquilini del Grande Fratello 2019 rimangono a scambiarsi dolci tenerezze: c'è feeling tra i due. Francesca De André ha ammesso la volontà di frequentare Gennaro fuori dalla Casa di Cinecittà. “E’ una curiosità legata al modo in cui ti interfacci col mondo lì fuori, mi piacerebbe vedere come ti muovi nel mondo perché qui siamo in una gabbia – ha spiegato Francesca De Andrè –. Conosco pochi ragazzi di 27 anni fuori, ma tu sei molto maturo. Ci sono delle cose che sono curiosa di vedere”.

Lunedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con Grande Fratello 2019, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Sono state settimane tormentate per Francesca De André: prima le foto del fidanzato Giorgio con Roxy, poi il confronto con i due, le nuove foto di Giorgio che bacia un’altra ragazza, l’ammissione, sui social, di volersi prendere una pausa dal loro rapporto e, infine, la furiosa litigata con Gennaro. Sono volate parole grosse, ma, dopo un intenso gioco di sguardi, è tornato il sereno: Francesca De André e Gennaro Lillio si sono riappacificati e sembrano essere ancora più vicini.

In occasione dell’ottava puntata del Grande Fratello 2019 si elegge il nome del primo finalista, mentre per Martina Nasoni, Michael Terlizzi e Serena Rutelli arriva implacabile l’esito del televoto: chi deve abbandonare il GF 2019? Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Una delle prove più interessanti dei giorni scorsi per i ragazzi della Casa del Grande Fratello 2019 è stata quella dei baci. “Prova all’ultimo bacio: dopo esservi allenati duramente nella prova dei baci, il Grande Fratello ha deciso che siete pronti per una staffetta all’ultimo bacio. Questa prova viene fatta da 5 concorrenti alla volta, ci sono 5 postazioni sparse nella Casa con dei numeri da 1 a 5 e su ogni postazione ci deve essere un concorrente che deve correre alla postazione successiva a baciare il concorrente della seconda postazione senza smettere fino al cambiare della musica, e così via fino alla quinta postazione", aveva detto il Grande Fratello 16. E i concorrenti hanno decisamente onorato la prova (vedi foto nella gallery).

Torna il sereno nella Casa del Grande Fratello 2019 tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dopo le incomprensioni delle scorse ore. In serata i due in veranda si scambiano sguardi e qualche timido sorriso “hai il sorriso contagioso” dice il Gennaro a Francesca. Poi i due si avvicinano, c'è la volontà di superare il duro confronto e continuare la loro amicizia. Arriva un lungo abbraccio tra Francesca De Andrè e Gennaro: "Mi spiace” sussurra Francesca a Gennaro. “Anche a me” risponde il modello.

In occasione delle prossime Elezioni Europee e Amministrative 2019 i concorrenti di Grande Fratello 2019, che avranno deciso di esercitare il proprio diritto di voto, potranno farlo derogando all’isolamento “forzato”, come già accaduto nelle precedenti consultazioni elettorali. I ragazzi, infatti, potranno uscire dalla Casa del Grande Fratello per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone. Affinché possano esprimere il proprio voto in modo consapevole, i concorrenti del Grande Fratello 16 hanno disposizione i programmi elettorali dei vari schieramenti politici.

Incomprensioni nella casa del Grande Fratello 2019 tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. "Non dovevi dirlo in giro, mi hai pugnalato alle spalle" dice Gennaro a Francesca. Il modello napoletano fa riferimento ad una confidenza che le aveva fatto in privato. La De André gli spiega di non aver rivelato nulla che non fosse già di dominio pubblico grazie ai video visti in puntata. Gennaro però replica: "Fra sei una delusione da te non me l’aspettavo, ci sono rimasto malissimo. Ti ho fatto una confidenza, tienila per te. Quando sbotti ti dimentichi quello che dici, questo è il tuo problema". Kikò Nalli prova a fa da paciere: "Fermatevi un secondo, siete tutti e due in un momento particolare. Ragionate e parlate con calma". A quel punto Gennaro Lillio e Francesca De André decidono di andare in giardino per chiarirsi. Lei ammette di aver sbagliato i toni, ma gli giura: "Hai travisato completamente le mie parole". Gennaro si dice deluso: "Devi saper ascoltare, io non riesco ad alzare la voce come fai tu". Riusciranno a chiarirsi?

Un rapimento nella Casa del Grande Fratello 2019! Nessun concorrente in ostaggio ovviamente. Si tratta dell'orsacchiotto Bebecito regalato a Serena Rutelli dal fidanzato. Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini i rapitori. Enrico Contarin propone di lasciare un biglietto alla giovane estetista con scritto “Il tuo orsacchiotto è stato rapito, se vuoi ritrovarlo dovrai collaborare, primo indizio: dove metti tutte le tue cose?”. Entrando nella stanza Serena Rutelli legge la richiesta di riscatto e dice: “Io non mi sono mai arrabbiata, ma adesso non resisto, non è una cosa simpatica, chi l’ha preso?”. La concorrente del Grande Fratello 16 è nervosa: “È uno scherzo stupido”. Erica Piamonte interviene in aiuto di Serena Rutelli: “Non ti far influenzare dalle persone, leggi e cerca meglio!”. L’ultimo indizio recita: “Che sudata, ora mi lavo!”. La ragazza entra nelle docce del Grande Fratello e, nascosto tra le foglie, trova finalmente il suo Bebecito. L'aiutino di Erica a Serena non è piaciuto da Daniele. “Io non capisco perché non puoi tacere! Domandati perché fanno tutti silenzio tranne te!”. E ancora: “ È ovvio che glielo ridiamo! Te pensa per te!”, dice Dal Moro a Erica Piamonte a voce alta. “Scusa se penso agli altri!”, gli risponde lei.

Ascolti tv RECORD per “Grande Fratello 16”: la settima puntata del reality condotto da Barbara d’Urso si conferma il programma più visto della sua fascia d’ascolto con il 20.75% di share e 3.403.000 telespettatori totali. I dati auditel dicono che è il miglior risultato stagionale anche sul target 15-64 anni, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, con il 22.59% di share. Nel corso della serata, Grande Fratello 2019 ha toccato picchi del 36% di share e che superano i 4.300.000 telespettatori. Benissimo il pubblico giovane: oltre il 30% di share raggiunto sul target 15-34 anni e il 32% di share tra i 15-19enni. Sul fronte social, con 380.000 interazioni totali, #GF16 è risultato il programma più dibattuto della giornata, conquistando su Twitter il primo posto tra gli argomenti più discussi in Italia.

La settima puntata del "Grande Fratello 16", il reality condotto da Barbara d'Urso su Canale 5 porta in dote emozioni forte. Francesca De Andrè ha scoperto in diretta di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio. Eliana Michelazzo aveva chiesto di entrare nella Casa del GF 16, ma la sua domanda è stata rifiutata. Gaetano Arena è stato eliminato. Vladimir Luxuria è entrata nella Casa e sarà special guest star del Grande Fratello 2019 per due settimane. In nomination sono finiti Martina Nasoni, Serena Rutelli, Michael Terlizzi.

A Francesca De Andrè - dopo aver ricevuto, nella sesta puntata del Grande Fratello 2019, la visita e le rassicurazioni del fidanzato Giorgio Tambellini - viene comunicato che tre giorni prima di farle visita, come risulta dal servizio pubblicato dal settimanale Oggi, lui è stato fotografato con una misteriosa ragazza mora. Il fidanzato ha scritto un post su Instagram, nel quale comunica di aver deciso di prendersi un momento di pausa dal fidanzamento con Francesca De Andrè. "La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia e lasciar vivere a Francesca la sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità, visto come le cose sono andate e visti gli sbagli che entrambi abbiamo commesso. Credo sia più utile per tutti e due parlarne quando il programma sarà finito, senza interventi esterni, pressioni o quant'altro. Grazie a tutti", ha scritto su Instagram. "Io non lo voglio più vedere", ha detto Francesca De Andrè nel corso della puntata.

Barbara D'Urso annuncia che sia Serena Rutelli che Erica Piamonte possono continuare la loro avventura nella Casa del Grande Fratello 2019. Gli altri due nominati dalla scorsa puntata, Michael Terlizzi e Gaetano Arena, devono raggiungere lo studio: lì scopriranno chi tra loro potrà rientrare in gioco. Barbara d'Urso chiede ai concorrenti del GF 16 di schierarsi con i due a rischio eliminazione: si dividono perfettamente tra Michael e Gaetano. Michael Terlizzi supera il televoto ed è salvo, mentre Gaetano Arena è l'eliminato della puntata.

Barbara d'Urso mostra a Serena Rutelli una video intervista del fratello biologico che la commuove. Poi le fa credere di essere stata eliminata e la invita nello studio del Grande Fratello 16. Ad aspettarla c'è il suo fidanzato Prince Zorresi. I due si baciano e ballano insieme.

Vladimir Luxuria entra nella Casa del Grande Fratello 2019. Mentre tutti sono immobilizzati da un freeze, fa il suo ingresso nella sala dove tutti sono radunati. "Vladimir Luxuria resterà nella Casa con voi!" annuncia Barbara d'Urso. Sarà special guest star per due settimane.

Nomination della settima puntata del Grande Fratello 2019. Daniele Dal Moro dice Erica Piamonte e Serena Rutelli. Valentina Vignali dice Martina Nasoni e Michael Terlizzi. Erica Piamonte nomina Michael Terlizzi e Gennaro Lillio. Quest'ultimo vota Enrico Contarin e Serena Rutelli. Kikò Nalli dice Erica Piamonte e Martina Nasoni. Enrico Contarin punta su Francesca De Andrè e Martina Nasoni. Gianmarco Onestini nomina Serena Rutelli e Martina Nasoni. Francesca De Andrè fa i nomi di Enrico Contarin e Serena Rutelli. Michael Terlizzi dice Martina Nasoni e Serena Rutelli. Quest'ultima dice Michael Terlizzi e Gennaro Lillio. Martina Nasoni fa il nome di Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi. Nomination: Martina Nasoni, Serena Rutelli e Michael Terlizzi.

Lunedì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con Grande Fratello 2019, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati interverrà in puntata per sapere se Grande Fratello 16 ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa.

Ancora novità per Francesca De Andrè: il confronto avuto settimana scorsa con il fidanzato Giorgio e con Roxy, la ragazza immortalata con lui, ha appianato i dubbi nella coppia. Inoltre Francesca, dalla sua, aveva minimizzato il rapporto che ha con Gennaro, circoscrivendolo entro i limiti dell’amicizia. Ora sono annunciate novità nella puntata del Grande Fratello 2019. Di cosa si tratterà?

L’eliminazione di Mila Suarez nella precedente puntata del Grande Fratello 2019 ha fatto molto discutere dentro e fuori la Casa, la ragazza ha più volte dichiarato di avere qualche conto da saldare con alcuni concorrenti. Grande Fratello 16 avrà deciso di accontentarla? Mila avrà la possibilità di tornare dai suoi ex coinquilini per togliersi qualche sassolino dalla scarpa?

Arriva implacabile l’esito del televoto: chi tra Erica, Gaetano, Michael e Serena dovrà abbandonare il gioco. Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Enrico Contarin, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno lasciato la casa del Grande Fratello 2019. Nessuna eliminazione a sorpresa per i tre concorrenti del reality di Canale 5, che hanno vinto un soggiorno al Camping Carmelita. Qualche giorno di villeggiatura “Io qui sono di Casa, conosco ogni posto” commenta Daniele Dal Moro. "Io dormo in tenda”, dice Enrico Contarin. E sul tema sono tutti e tre d'accordo. Daniele e Martina passeranno le prossime notti sulle brandine. “Raga fidatevi, stiamo meglio” spiega Daniele Dal Moro.

Mila Suarez ha avuto una bellissima sorpresa poche ore dopo la sua uscita dalla Casa del grande Fratello 2019. La modella, ospite a "Live - Non è la d'Urso" è riuscita a riabbracciare il fratellastro dopo ben 15 lunghissimi anni. Momenti di grande commozione per l'ex concorrente del GF 16. "Abbiamo una madre diversa e per una serie di problemi non riusciamo a vederci da tanto", le parole di Mila Suarez prima dell'inaspettata sorpresa. Barbara d'Urso le fa credere che il ragazzo abbia inviato una lettera dopo averla recentemente vista nel reality. Ma una volta giunta all'ascensore, Mila Suarez si è trovata di fronte proprio il fratello, lasciato quando aveva solo 11 anni.

"Ho bisogno di una frase, di un messaggio o di una parola da parte dei miei figli – ha raccontato Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari a Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello 2019 – Non sono preoccupato, ma mi mancano dal primo giorno perché con loro ho un rapporto che solo chi mi conosce sa”. Dal Moro ha consolato Kikò, rassicurandolo sul fatto che i suoi figli hanno modo di guardarlo 24 ore su 24 in tv e di essere orgogliosi di lui.

Ambra Lombardo ha parlato di Kikò Nalli a Mattino 5. La bella professoressa siciliana è uscita dalla Casa del Grande Fratello 2019 qualche settimana fa. “Io provo quello che prova lui, ho tutta l’intenzione di conoscerlo e viverlo fuori, nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità"

"Mi ha stupito un'altra volta e questa cosa mi ha fatto impazzire", ha dichiarato in confessionale Kikò Nalli dopo aver ricevuto il messaggio di Ambra Lombardo nel corso della sesta puntata del Grande Fratello 2019. "Inizialmente ho pensato che fosse tornata nella Casa per dirmi che voleva tirarsi indietro - ha detto Kikò Nalli - invece un'altra volta mi ha stupito e questa cosa mi ha fatto impazzire. E' stata discreta nello scrivere il messaggio, perché lei capisce la situazione, capisce i miei figli e non ha voluto evidenziare questa cosa all'ennesima potenza. La stimo e la penso sempre. L'ho respirata".

Ambra Lombardo scrive una lettera molto dolce a Kikò Nalli in cui ricorda tutti i bei momenti vissuti insieme nella Casa del Grande Fratello 2019 e gli dedica parole piene di speranza per un loro futuro insieme, fuori dalla Casa del GF 16: "Io e te non saremo una scintilla... sì, viviamola".

Grande Fratello 2019 alla sesta puntata, come sempre piena di sorprese. Si parte con Cristiano Malgioglio in abito da sposa bianco. Francesca De André incontra il fidanzato: i due si chiariscono tra abbracci e baci. Gaetano Arena si prende il cartellino giallo della D'Urso e Malgioglio: tra lui ed Erica c'è sempre stato feeling. Ma per lei era un sentimento, lui ha sempre detto di provare solo una attrazione fisica. Il concorrente del GF 16 ha iniziato a raccontare ai compagni in Casa dettagli fin troppo intimi del suo avvicinamento ad Erica: comportamento che, come detto, ha mandato su tutte le furie Barbara D'Urso e Malgioglio che lo hanno ammonito duramente. Il televoto porta all'elimininazione di Mila Suarez. In nomination finiscono Gaetano Arena, Serena Rutelli, Michael Terlizzi ed Erica Piamonte: uno di loro la prossima settimana lascerà la Casa del Grande Fratello 16.

Serena Rutelli entra nel Confessionale del Grande Fratello 16 per una sorpresa. "Questa ragazza è di un'educazione incredibile, altre persone in Casa dovrebbero prendere esempio da lei", le dice Cristiano Malgioglio. Barbara D'Urso le mostra delle foto dell'infanzia, quelle delle scuole elementari. Entra nel confessionale un'ex compagna, Sara: le due si abbracciano ricordando un periodo della loro infanzia.

Francesca Cipriani entra nella Casa - dietro al vetro della camera - del Grande Fratello 2019 per rispondere a Valentina Vignali. La concorrente del GF la giudica eccessiva e la critica per gli interventi estetici: "Guarda come ti sei vestita, vuoi sempre metterti in mostra in modo poco raffinato". Francesca Cipriani entra in casa senza autorizzazione e replica: "Prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e non limitarsi solo alle apparenze. Continuo a sentire delle offese e non va bene. Basta! Io ho una dignità". Valentina Vignali dopo aver visto la Cipriani in lacrime le chiede scusa: "Se davvero c'è qualcosa di bello, se c'è un contenuto, non ti nascondere dietro tutto questo, mostralo".

I concorrenti del Grande Fratello 2019 devono indicare due nomi senza distinzioni tra uomini e donne. Gianmarco Onestini è immune. Gaetano Arena nomina Serena Rutelli e Kikò Nalli. Serena Rutelli restituisce la nomination e Gaetano Arena e aggiunge Michael Terlizzi come secondo nome. Kikò Nalli nomina Gaetano Arena ed Erica Piamonte. Daniele Dal Moro fa le stesse nomination: Gaetano Arena ed Erica Piamonte. Valentina Vignali dice Gaetano Arena e Serena Rutelli. Francesca De André nomina Serena Rutelli e Michael Terlizzi. Gennaro Lillio punta su Serena Rutelli ed Erica Piamonte. Quest'ultima nomina Gaetano Arena e Michael Terlizzi. Enrico Contarin e Michael Terlizzi nominano Serena Rutelli e Gaetano Arena. Riepilogando, nomination: Gaetano Arena, Serena Rutelli, Michael Terlizzi ed Erica Piamonte.

Lunedì 13 maggio, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con Grande Fratello 2019, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Dopo le lettere della madre biologica e del fratello, ancora una volta il passato di Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, irrompe nella casa per portarle una piacevole sorpresa. Il Grande Fratello 16 poi ha in serbo novità per Francesca De Andrè.

Ancora, Grande Fratello 2019 accende i riflettori sulle “coppie” che si sono formate all’interno della Casa, tra lacrime, baci e litigi: in arrivo conferme e chiarimenti.

Arriva implacabile l’esito del televoto: chi tra Erica, Martina e Mila dovrà abbandonare il Grande Fratello 2019? Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori del Gf può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Nella casa del Grande Fratello 2019 Francesca De Andrè e Gennaro litigano. La De Andrè sembra infastidita vedendo il ragazzo che si sta riavvicinando a Mila Suarez. Gennaro: “Quando tu hai delle giornate no vedi tutto negativo!”. Francesca replica: “Io di negativo qui dentro vedo solo una persona (Mila)”. Arriva proprio Mila Suarez nelle camere. La Belen di Parma vive ancora un subbuglio di emozioni per essere stata giudicata “la peggiore della settimana”. La concorrente del Grande Fratello 2019 è infastidita soprattutto perché nei giorni scorsi aveva provato a chiarire con tutti. Francesca De Andrè le dice: “Con me non hai parlato!”. Tra Francesca e Mila non riesce proprio a nascere un’amicizia e la De Andrè, ancora arrabbiata per la discussione precedente, dice: “Con me la falsa non la puoi fare!”. È infastidita soprattutto perché qualche giorno prima Mila Suarez ha detto ad Erica Piamonte che Francesca De André non è interessata ad avere un’amicizia con lei: “Metti zizzania!” La lite tra le due è forte. Poco dopo arriva invece il chiarimento per Francesca e Gennaro. La De André chiede scusa al suo amico: “Non voglio discutere con te, oggi ero nervosa per una serie di motivi!”. E tra Francesca e Gennaro torna a splendere il sereno.

Comunicato del Grande Fratello ai concorrenti, la terza prova del gruppo è in piscina. Francesca De Andrè legge la missione: “Dovete togliervi tutti i vestiti e andare subito in piscina. In acqua troverete dei materassini. In 100 secondi dovrete fare 2 vasche, una di andata e una di ritorno, a bordo dei materassini. Dovrete distribuirvi sui materassini: potrete stare seduti, in piedi o sdraiati e dovrete nuotare solo con le mani. La prima vasca la devono fare i 7 uomini. La seconda vasca, le 7 donne. Non avete tempo da perdere. togliete i microfoni e correte! Questa missione vale 50 €”. La sfida è aperta!

Martina e Daniele sono in crisi. La passione dei primi giorni sembra svanita. Il concorrente del Grande Fratello 2019 vede immatura la ragazza. "Ho bisogno di una persona matura vicina, vivo da solo, ho una vita da gestire, non posso vivere solo di tenerezze e capire sempre gli altri. Non voglio fare il babysitter", dice confidandosi a Guendalina Canessa in camera da letto. Più tardi in cucina arriva una dura litigata tra i due: "Tu ti fai grosso perchè hai 30 anni", urla Martina Nasoni. "Con lei non ci parlo più", chiude Daniele Dal Moro.

Nella Casa del Grande Fratello 2019, Gaetano Arena confessa a Erica Piamonte di aver già capito tutto quello che sentiva il bisogno di comprendere all'interno del reality ed esprime il suo desiderio di uscire. La ragazza non comprende questo malessere perché per come la vede lei potrebbe accaderle qualcos’altro di importante da un momento all’altro nella casa del Grande Fratello 16 e non vorrebbe finire la sua esperienza: “Questa è una parte della tua vita! A me queste cose sanno di arresa!”. Erica rivela di essersi confrontata con altri inquilini sulla stranezza di Gaetano: “Tu mi cerchi e poi mi mandi via, ho detto loro che secondo me non hai le idee chiare!” Gaetano le risponde che non è legato all’interesse che c’è tra loro due la sua voglia di uscire. Erica Piamonte non ha dubbi: “Vuoi un mio consiglio? Rimani qui dentro!”. Gaetano seguirà il suo consiglio?

Giannmarco Onestini e Valentina Vignali leggono un comunicato ufficiale del Grande Fratello 2019. I concorrenti della Casa vengono ufficialmente richiamati. "In queste settimane Grande Fratello vi ha messo alla prova con il “Freeze” e non siete stati molto bravi nel rispettarlo, sia durante la vita quotidiana nella casa che durante la prima serata: Michael (Terlizzi, ndr) e Kikò (Nalli, ndr) sono solo gli ultimi due nomi di una lunga lista di persone che non hanno rispettato il Freeze. Le regole sono molto semplici: bisogna restare assolutamente immobili e non parlare. D’ora in poi le conseguenze per chi non segue le regole saranno perentorie, e coinvolgeranno sia i singoli che l’intero gruppo. Già questa settimana grande fratello avrebbe dovuto penalizzarvi sul budget, ma è stato scelto di non andare a incidere su un budget già molto basso. Questo è l’ultimo avvertimento!". Valentina Vignali al termine della lettura del richiamo da parte del Grande Fratello verso i concorrenti dice: “Non credo che l’incontro con Ambra, o lui con il padre dopo un mese sia sbagliato, ma nel quotidiano dobbiamo stare più attenti”. Michael Terlizzi: “È vero, starò più attento”. Kikò Nalli, scusandosi, dice “Mi prendo le mie responsabilità, ho sbagliato ma non riuscivo a trattenermi". Le regole del freeze sono state dunque ribadite dal Grande Fratello: non rispettarle porterà a provvedimenti da ora in poi.

La quinta puntata del Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16) su Canale 5 ha regalato sorprese e colpi di scena. Cristian Imparato è stato eliminato dal reality condotto da Barbara d'Urso, Jessica Mazzoli ha fatto sapere che non rientrerà nella Casa. Guendalina Canessa resterà ancora per una settimana con la missione segreta di far innamorare Enrico Contarin. Nomination: Mila Suarez, Erica Piamonte e Martina Nasoni.

Dopo la lettera della madre biologica nella quarta puntata del Grande Fratello 2019, Serena Rutelli riceve la lettera del fratello dato in adozione, ma prima che Serena nascesse. Si chiama Gaetano, ha 30 anni, due bambini ed è stato adottato a 9 mesi dalla sorella di loro madre. "Ciao Serena e Monica, parlare della mia infanzia è abbastanza difficile. In passato ho saputo di avere altri fratelli e sorelle, ma non ho mai potuto avere contatti. Non avrei mai pensato di scoprire, guardando il Grande Fratello, che tu e Monica foste le mie sorelle. Ti sto seguendo, per capire se in qualcosa ci assomigliamo. Tutto ciò che vorrei è potervi conoscere. Spero tanto di poter riunire tutto quello che ci è stato tolto. Con affetto, vostro fratello", si legge nella lettera. "Ero sempre stata curiosa di vedere come fosse. Una volta fuori di qui spero di poterlo incontrare anche solo per un caffè. La porta, per lui, è aperta", commenta Serena Rutelli, visibilmente commossa.

Mila Suarez parla del feeling nato nella Casa del Grande Fratello 2019 tra Gennaro e Francesca de Andrè: "Non sono gelosa". Gennaro sottolinea che con la De Andrè è nata solo una bella amicizia: "Rispetto il fatto che sia fidanzata. Non c'è nulla di romantico". Francesca De Andrè è sulla stessa lunghezza d'onda: "Lo stimo molto, mi sento legata a lui, ma non c'è niente oltre all'amicizia, tanto che abbiamo parlato più volte di Giorgio e della mia storia con lui".

A Kikò Nalli vengono mostrare le foto di Tina Cipollari e di Ambra Lombardo. "Rappresentano un bellissimo passato e spero un bellissimo futuro". Al concorrente del Grande Fratello 2019 viene mostrato un video che riassume quanto accaduto pochi giorni fa, soprattutto le dichiarazioni dell'ex moglie: "Mi conosce bene, ma sa anche che sono un uomo passionale. Ho finito un percorso, ma nessuno può dire cosa io debba fare, adesso. Tina si deve ricordare che Chicco c’è stato, c’è e ci sarà sempre". Nei giorni scorsi Francesco, il figlio dodicenne di Kikò ha pubblicato alcuni post su Instagram in cui ha commentato la storia del padre accusando di falsità Ambra, convinto che la Professoressa abbia solo voluto farsi pubblicità. Tina Cipollari, successivamente, ha pubblicato una storia su Instagram che è sembrata essere rivolta ad Ambra. Kikò spiega: "Francesco ha il diritto di giudicare, sono il suo papà, se lo può permettere. Tina può dire quello che vuole ma questi post non sono da lei. Non me lo aspettavo".

Jessica Mazzoli viene messa in collegamento con la Casa del Grande Fratello 2019 e annuncia che non potrà tornare. "Ciao ragazzi. Come sapevate sono stata isolata per più di 10 giorni perché volevo rientrare nella Casa. Nonostante mi sentissi idonea, non posso proseguire il percorso. Vi mando un in bocca la lupo".

Nomination. Nella quinta puntata del Grande Fratello 2019 i concorrenti devono fare due nomi, e andranno al televoto i tre più votati. Tutte le nomination sono palesi. Kikò Nalli, votato preferito dalla Casa, non può votare né finire al televoto. Neanche Guendalina Canessa (che è una finta concorrente). Valentina Vignali nomina Mila Suarez e Erica Piamonte. Gianmarco Onestini dice il nome di Martina Nasoni e Mila Suarez. Enrico Contarin anche lui scegli Martina Nasoni e Mila Suarez. Erica Piamonte fa pure lei il nome di Mila Suarez e di Daniele Dal Moro. Quest'ultimo ricambia il favore e nomina Erica Piamonte e Mila Suarez. Gaetano Arena punta su Mila Suarez e Martina Nasoni. Serena Rutelli fa la nomination per Enrico Contarin e quello di Gennaro Lillio. Martina Nasoni dice Gianmarco Onestini e Mila Suarez. Michael Terlizzi punta su Mila Suarez ed Erica Piamonte. Francesca De Andrè nomina Mila Suarez e Serena Rutelli. Mila Suarez dice Gaetano Arena ed Enrico Contarin. Gennaro Lillio chiude il giro di nomination dicendo i nomi di Mila Suarez e Serena Rutelli. In nomination questa settimana vanno Mila Suarez, Erica Piamonte e Martina Nasoni.

Quinta puntata in diretta su Canale 5 per il Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16): tempo di eliminazioni. Chi tra Mila Suarez, Daniele Dal Moro, Serena Rutelli, Kikò Nalli e Cristian Imparato lascerà la Casa? “Ho paura più di rimanere che di uscire”, ha confessato Mila Suarez parlando con Serena Rutelli in queste ore. Già nei giorni scorsi la bellissima modella marocchina (soprannominata la 'Belen di Parma') aveva manifestato qualche dubbio sulla sua volontà di proseguire nell'avventura del GF 16.

Lunedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con Grande Fratello 2019, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Dopo la lettera della madre biologica, Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ne ha ricevuta un’altra: questa volta il mittente è uno dei fratelli, anch’esso dato in adozione, ma prima che Serena nascesse.

Kikò sarà messo di fronte a una “dura scelta”: la sua ex moglie Tina Cipollari o la nuova fiamma Ambra? Focus nella puntata del Grande Fratello 2019, sull’attrazione che pare essere nata tra Francesca De Andrè e Gennaro è frenata dal legame della ragazza con il fidanzato Giorgio.

Un ex per due: Daniele Interrante, ex fidanzato di Francesca ed ex marito di Guendalina, è pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello 16. Che ne sarà di lui?

Inoltre, il pubblico del Grande Fratello 2019 assisterà all’esito del televoto: chi, tra Daniele, Cristian, Kikò, Serena e Mila dovrà abbandonare il gioco? Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Il "Grande Fratello 2019" va alle urne. Non è ovviamente il voto per le Europee 2019 quello che coinvolge i concorrenti del reality di Canale 5. Un comunicato ufficiale avverte gli inquilini della Casa che dovranno scegliere, nel segreto del confessionale, la più sexy, il più divertente e il più stratega del GF 16. Dopo lo spoglio arrivano i verdetti. Francesca De Andrè è la concorrente più sexy del Grande Fratello 2019. La bella cestista Valentina Vignali prende il premio di inquilina più divertente. Mila Suarez viene eletta la stratega del Grande Fratello 16. "Grazie a voi, io non sono quella che credete", risponde la modella marocchina dopo il verdetto. Valentina Vignali prende le difese di Mila e le dice: "Puoi stare antipatica o simpatica ma stratega no". "Ci può stare", commenta la Suarez. A proposito invece del titolo di concorrente più sexy del Grande Fratello 16, molti voti sono arrivati anche a Erica Piamonte. "Erica, ha il corpo più sexy di tutte" legge Cristian Imparato tra le motivazioni. Ma il verdetto, come si diceva, è ufficiale: titolo a Francesca De Andrè!

Nella Casa del Grande Fratello 2019 Gennaro resta al centro delle attenzioni di alcune concorrenti, in particolare Mila Suarez ed Erica Piamonte. Lui osserva la situazione, ma non fa nessuna mossa decisiva. Erica parlando con Martina fa sapere di voler prendere un po' le distanze. Crescono le azioni di Mila (i due passano molto tempo assieme), ma attenti al feeling tra Gennaro e Francesca...

Kikò Nalli parla con alcuni concorrenti del Grande Fratello 2019 del bacio che gli ha dato Ambra Lombardo nel corso della diretta di lunedì sera. "Mi ha dato una grande gioia - dice Kikò ai coinquilini nella Casa del Gf 16 - La voglio vivere se lei lo permette con tutta la serenità del mondo. Per me è cominciata dal primo giorno che è entrata. Quando l'ho vista ho avuto una sensazione che nemmeno puoi descrivere. Saprò farla accettare ai miei figli. Il bacio di ieri è stato bellissimo, d'istinto". Kikò - che ha tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca (di 16, 12 e 11 anni, avuti dalla ex moglie Tina Cipollari) - mostra di avere le idee chiare: "Ho solo bisogno di vedere e sentire i miei figli. Ambra, ieri, mi ha regalato una delle cose che ricorderò di più nella vita. Lei è la più bella del mondo. Speriamo che sta là ad aspettarmi".

Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16) cresce negli ascolti tv. La quarta puntata del reality condotto da Barbara d’Urso si conferma il programma più visto della sua fascia d’ascolto con 3.201.000 telespettatori totali e una share del 19.3%. Il reality segna il miglior risultato stagionale sul target 15-64 anni, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, con il 21.1% di share.

Nel corso della serata, Grande Fratello 2019 ha superato picchi del 30% di share e sfiorato i 4.500.000 telespettatori. Benissimo il pubblico giovane per il Gf 2019: 29% di share raggiunto sul target 15-34 anni. In aumento anche i dati sul fronte social: con 402.100 interazioni totali, #GF16 è il programma più discusso della giornata.

La puntata del Grande Fratello 2019, condotto da Barbara d’Urso, vede l'eliminazione di Ivana Icardi. Alberico Lemme ha dovuto lasciare la Casa mentre Guendalina Canessa è la nuova concorrente (prime scintille tra lei e Francesca De Andrè). Kikò Nalli ha potuto rivedere (e baciare) Ambra Lombardo (eliminata la scorsa puntata). Nomination: Mila Suarez, Daniele Dal Moro, Serena Rutelli, Kikò Nalli e Cristian Imparato.

Ambra Lombardo ri-entra nella Casa del Grande Fratello 2019 e dice a Kikò Nalli (che è freezato). "Ti volevo dire che avevi ragione: quando si esce da qui l'esperienza ti rimane dentro e non si torna indietro. Ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi e vederti nella Casa, mi è mancato parlarti con gli occhi e sentirti parlare ad alta voce e dirmi che sono bellissima. Noi due siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati, io ti ho tenuto lontano perchè tu mi hai tenuto troppo vicino". I due si salutano con un bacio appassionato.

Barbara d'Urso legge comunicato ufficiale che sancisce l'uscita dalla Casa del dottor Lemme: "Il Grande Fratello ha preso una decisione sul suo destino. Dopo aver animato la Casa questa sera deve uscire dalla Casa".

Serena Rutelli viene invitata da Barbara d'Urso ad andare nella stanza dei led. "Prima di fare tutto ciò, ho chiesto a Barbara Palombelli, la madre che ti ha cresciuta, il permesso di raccontarti quello che è successo", le dice la conduttrice del Grande Fratello 2019. Serena decide di aprire la lettera: "Sono curiosa di sapere cosa c'è scritto, anche se credo che a questo punto non serva a molto". "Mi chiamo Maria, io non vi ho abbandonato, sono state le circostanze della vita a farmi fare certe scelte, non volevo farvi vivere nella povertà. Sono una clochard, non vi chiedo nulla, non voglio nulla, voglio solo rivedervi", recita la lettera. Serena Rutelli ha gli occhi lucidi, ma è sicura: "Per me mia mamma è quella che mi ha cresciuta e quindi ora non ho molta voglia di rivedere lei come chiede".

"Va molto meglio ragazzi, mi mancate e spero di rivedervi presto", dice Jessica Mazzoli in un videomessaggio dall'ospedale - dove è stata operata di peritonite - ai concorrenti del Grande Fratello 2019.

Nomination nella puntata del Grande Fratello 2019. Enrico Contarin e Guendalina Canessa sono esentati. Francesca De Andrè è la prima a entrare in Confessionale e nomina Mila Suarez ("Non riusciamo a andare d'accordo, è inevitabile il suo nome"). Mila Suarez invece fa il nome di di Kikò Nalli. Michael Terlizzi punta su Mila Suarez. Gennaro Lillio dice Serena Rutelli ("E' la persona con la quale ho legato meno nella Casa"). Kikò Nalli segue il trend della settimana e nomina Mila Suarez ("Fa la principessa mentre qui siamo tutti normali"), così come Gaetano Arena ed Erica Piamonte. Cristian Imparato punta su Daniele Dal Moro e spiega: "L'avrei nominato a prescindere, il mio nome è ovviamente Daniele perchè non mi piacciono i suoi atteggiamenti nella Casa". Valentina Vignali dice Mila Suarez. Serena Rutelli punta su Daniele Dal Moro. Quest'ultimo fa il nome di Cristian Imparato. Martina Nasoni dice Mila Suarez. La nomination della settimana: Mila Suarez, Daniele Dal Moro, Serena Rutelli, Kikò Nalli e Cristian Imparato vanno al televoto e uno di loro lascerà il Grande Fratello 2019.

I telespettatori del Grande Fratello 2019 assisteranno al ritorno delle “Guendaline”. Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa, rispettivamente concorrenti delle edizioni 7 e 11 di Grande Fratello, infatti, busseranno alla Porta Rossa: quali saranno le loro intenzioni? Lo scopriremo nella diretta del Grande Fratello 16 in programma lunedì 29 aprile su Canale 5. Qui sotto altre anticipazioni della puntata.

Lunedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Grande Fratello 2019, condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello 16 (come annunciato da Barbara D'urso nel corso di Domenica Live) ha ricevuto una lettera indirizzata a Serena, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. A scriverla, la mamma biologica (continua)

Grande Fratello non può non affrontare con i concorrenti l’argomento del duro scontro che in settimana si è consumato tra Daniele Dal Moro e Cristian Imparato: sono volate frasi gravemente offensive, che hanno avuto un’eco anche fuori dalla Casa del GF 16.

Inoltre, il pubblico conoscerà l’esito del televoto: chi, tra Daniele, Erica, Francesca, Ivana, Michael e Mila dovrà abbandonare il Grande Fratello 2019? Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination nella diretta del GF 2019. Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Mila Suarez vive la sua settimana di nomination nella casa del Grande fratello 2019 e si sfoga con il dottor Lemme. "Le donne mi nominano perché sono la più carina". Insomma la teoria è di un complotto da parte delle concorrenti del Grande Fratello 16 contro la bella Mila Suarez. Sarà vero? Intanto lunedì ci sarà la sentenza del televoto. Chi tra Daniele Dal Moro, Michael Terlizzi, Mila Suarez, Erica Piamonte, Francesca De André e Ivana Icardi dovrà abbandonare il GF 16? Non resta che attendere la diretta della puntata su Canale 5.

Jessica Mazzoli "sta molto meglio dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico in seguito al malore che l’ha colpita nella giornata di ieri. Da Grande Fratello gli auguri di pronta guarigione. #GF16", è il comunicato del Grande Fratello. Jessica Mazzoli al momento è ancora considerata una concorrente del GF 2019.

Dopo aver accusato un malore Jessica Mazzoli, concorrente del Grande Fratello 2019 è stata ricoverata d’urgenza. La concorrente del GF 16 era stata subito accompagnata dai medici della produzione al Policlinico Casilino di Roma. La donna è stata sottoposta ad un intervento di peritonite, fortunatamente riuscito. Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque” spiega come sta Jessica Mazzoli: “L’ho sentita in mattinata e sta bene anche se un po’ provata. Vuole già tornare nella Casa, anche se ovviamente adesso la cosa più importante è la sua salute”. Mario, il migliore amico di Jessica Mazzoli, in collegamento proprio dall’ospedale, rassicura tutti: “Medici fantastici, è andato tutto per il meglio”. La ragazza si trova comunque in una stanza isolata e priva di televisore, essendo ancora una concorrente del Grande Fratello 2019.

Nella Casa del Grande Fratello 2019 scocca un nuovo bacio tra Erica Piamonte e Francesca De Andrè (che non hanno mai fatto mistero della loro bisessualità). Dopo che nei scorsi era stato il gioco della bottiglia a far scattare un bacio inaspettato, adesso ecco una nuova situazione tra le due grazie al gioco Obbligo e verità. "Verità non mi sa di niente - ha detto Erica durante il suo turno - Scelgo obbligo". Valentina Vignali non ha dubbi: "Dai un bacio con la lingua a Francesca". Francesca De Andrè allora ha baciato Erica. "Non ero preparata psicologicamente", ha detto Erica Piamonte sorridendo.

Nella Casa del Grande Fratello 2019 cresce il feeling Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due sono sempre più vicini. Quando rimangono soli nella camera da letto si abbracciano. "Come sei carino stasera", dice Martina. Daniele frena un pochino: "Sono stanco". Martina non ha dubbi: "Allora devo farti stancare per farti essere carino...".

Martina Nasoni finisce in mezzo alla lite tra Cristian Imparato e Daniele Dal Moro (post nomination della puntata numero 3 del Grande Fratello 2019). La concorrente del GF ha notato un certo allontanamento da parte di Cristian. "Cri tutto bene?", domanda Martina. "Non ho nulla - risponde Imparato - ti ho sentita distante ma è normale visto quello che stai vivendo... può capitare nella Casa, ma comunque non ho nulla. Sono stato male per motivi miei, ma riguardo lo sfogo di martedì è rimasto là per me". E Martina Nasoni gli spiega: "Non sono nessuno per dirti se è giusto o no e nemmeno per chiederti perché hai nominato Daniele". Imparato replica: "Di certo non l’ho nominato per le uova anche se fa ridere, ma bisogna contestualizzare. Mi dispiace che lui se la sia presa e mi ha attaccato". Cristian Imparato sottolinea che non gli sono piaciuti i modi: "Ci sono toni e toni, io ho una malattia, per me è troppo superficiale".

Malore per Jessica Mazzoli nella Casa del Grande Fratello 2019. Forti dolori di pancia per la concorrente del GF 16 nelle prime ore del 25 aprile. “Nella mattinata di oggi Jessica, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico. Appena sveglia la ragazza ha manifestato dei dolori che non sono migliorati con il passare del tempo motivo per cui si è deciso di intervenire per verificare la situazione medica della ragazza”, si legge nel comunicato del Grande Fratello 2019.

Daniele Dal Moro e Cristian Imparato ai ferri corti dopo le nomination nella terza puntata del Grande Fratello 2019. Daniele ha preso male di essere stato nominato perché "mangia le uova al mattino". "Non mangi tanto solo perché sei fissato con la forma" gli risponde Cristian Imparato. "se c'è uno fissato con l'estetica sei tu", dice Daniele. Imparato replica. "Io?? Ma se ti guardi allo specchio peggio di una donna!". "Io soffro per il fisico - le parole di Cristian Imparato -, ho una malattia intestinale da quattro anni. Ma ti vuoi mettere a paragone con me? Ma stai zitto!!". Daniele risponde: "Bello, fai poco il gradasso con me perché ti mangio vivo!".

La terza puntata di Grande Fratello 2019 è un successo negli ascolti tv. Il reality show condotto da Barbara D'Urso sfiora 3 milioni di spettatori (2.959.000) e tocca il 17.7% di share nel prime time di Canale 5 (con il 18.51% sul pubblico attivo.. Il GF ha guadagnato 9.707.000 contatti con il 30.48% di permanenza. Nel corso della serata, il Grande Fratello ha sfiorato picchi del 30% di share e superato i 4.000.000 di telespettatori. Boom d’ascolti tv anche sul pubblico giovane, con il 23.14% raggiunto nel target 15-34 anni.

Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16) al terzo appuntamento in diretta su Canale 5. Grandi emozioni nel reality condotto da Barbara d'Urso. Ambra, la bella professoressa siciliana è stata eliminata. Ambra dopo il verdetto (sconfitta contro Serena Rutelli) rientra nel salone per pochi secondi, dove trova tutti freezati. La ragazza può dire quello che vuole a due persone sua scelta: saluta tutti poi abbraccia calorosamente Valentina Vignali, e poi abbraccia Kikò Nalli, dicendogli "ti voglio bene". Il dottor Lemme supera il giudizio di un televoto lampo (54% dei voti a favore) e resta nel GF. Alex Belli è entrato nella Casa e si chiarito con Mila Suarez: i due si abbracciano. Gennaro e Mila Suarez vengono chiamati in confessionale e gli viene chiesto "cosa avete combinato?": i due concorrenti del Grande Fratello 2019 sembrano cascare dalle nuvole. Viene mostrato loro un filmato. I movimenti sembrano chiari, anche se Gennaro e Mila sostengono che stavano solo parlando e che al massimo c'è stato qualche abbraccio. In nomination vanno Daniele Dal Moro, Michael Terlizzi, Mila Suarez, Erica Piamonte, Francesca De André e Ivana Icardi.

Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16), eccezionalmente in onda martedì 23 aprile 2019, torna in prima serata su Canale 5 con il terzo appuntamento del reality show condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Dopo l’acceso confronto avvenuto durante la seconda puntata con la rivale Delia Duran, Mila Suarez è attesa da un'altra resa dei conti: quella con Alex Belli, l’attore conteso dalle due showgirl.

Come prevedibile, il tornado Lemme si è abbattuto sugli inquilini della Casa di Grande Fratello 2019, sconvolgendo gli equilibri esistenti. Il dietologo, con le sue controverse dichiarazioni e battute, si è inimicato la maggior parte dei concorrenti del reality e ha diviso il pubblico.

La puntata del Grande Fratello 16 vede ancora i riflettori puntati su Gennaro Lillio. Il modello napoletano si era molto avvicinato a Mila Suarez, ma negli ultimi giorni tra i due sembra essere calato il gelo. La storia tra i due concorrenti del GF 16 pare essere già al capolinea e Gennaro sembra essere più propenso a svolazzare di fiore in fiore, la qual cosa non è affatto gradita a Mila Suarez.

Inoltre, il pubblico del Grande Fratello 2019 assisterà all’esito del televoto: chi, tra Ambra Lombardo, Serena Rutelli, Enrico Contarin e Gianmarco Onestini dovrà abbandonare la Casa del GF? Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori del Grande Fratello 16 sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS.

Pausa in piscina per alcuni concorrenti del Grande Fratello 2019. E Mila Suarez è protagonista involontaria di un incidente molto sensuale: il suo costume la prende in contropiede e la 'Belen di Parma' esce di seno. La modella (tentatrice di Temptation Island 2017 ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) tra l'altro era stata protagonista già nelle prime ore di questa edizione del Grande Fratello 16 quando aveva sfoggiato ha sfoggiato il suo splendido seno, orgogliosa e mettendo in guardia gli altri concorrenti: "Non me le toccate che me le sono appena rifatte".

Kikò Nalli si confessa in salone con Serena Rutelli. Il concorrente del Grande Fratello 2019 confessa: “Mi sa che mi sto innamorando!”. L'oggetto delle sue attenzioni è la professoressa siciliana Ambra Lombardo. Lei è davvero bella, ma Kikò spiega che è attratto anche dalla sua testa e dal suo essere una donna forte.“Pensi che potresti essere il suo tipo?”, gli chiede Serena Rutelli. ”Lei è partita ma non si può muovere!”, replica Kikò Nalli. L’estetista gli ricorda che Ambra è fidanzata. Lui risponde: “Si però Kikò è un’altra cosa…io sono sentimentale e anche un po’ bambino!”. Secondo Serena la coppia Kikò-Ambra potrebbe funzionare. Nalli però ammette di non aver detto nulla ad Ambra ma pensa di essere ricambiato perché lei appena può, lo cerca con lo sguardo. Nascerà o non nascerà l'amore nella Casa del Grande Fratello 2019?

Sorpresa nella Casa del Grande Fratello 2019: Cristian Imparato e Ivana Icardi chiamano i compagni in salotto per la lettura di un comunicato. “Ragazzi, la Pasqua si avvicina e Il Grande Fratello ha deciso di farvi un regalo. Ognuno di voi riceverà un uovo di Pasqua da dipingere e decorare sotto la guida di un’insegnante d’eccezione. Buon lavoro!”. Subito dopo l’ospite varca la Porta Rossa per incontrare i ragazzi. Si tratta di Angela De Luca, pastry chef della “Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani”. “Oggi sono qui per farvi una lezione di cioccolateria, vi insegnerò a decorare” dice Angela mentre si presenta al gruppo. Ai ragazzi del GF 2019 il compito di realizzare le uova a regola d’arte.

La sveglia musicale fa partire la giornata nella Casa del Grande Fratello 2019. Kikò Nalli, Gaetano e il dottor Alberico Lemme sono i primi ad arrivare in cucina per prepararsi la colazione. Il dietologo delle star si concede un buon piatto di pasta! Il regime alimentare messo a punto da Lemme si fonda proprio sulla scelta della pasta come primo pasto della giornata. Gli altri concorrenti del GF 2019 scelgono la colazione classica con caffè, latte e un frutto. Lemme prova a spiegare ai compagni d’avventura i benefici della sua dieta. E convince Francesca a seguirlo: pure lei inizia così la giornata con la pasta.

Il gioco 'Obbligo e Verità' lanciato da Cristian Imparato scalda la Casa del Grande Fratello 2019. Partono infatti baci a sorpresa tra i concorrenti. Tra quelli da segnalare, ha destato l'attenzione del pubblico del Gf 16 quello tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte, entrambe dichiaratamente bisessuali. Erica ha raccontato. "A me mi garbano uomini e donne, che devo fare? Ho la visione tradizionalista, se mi immagino fidanzata, mi immagino con un uomo, ma mi piacciono anche le donne. So che la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta". 'Potrebbe nascere qualcosa tra Erica e la De André', si stanno domandando in queste ore molti fans del Grande Fratello sul Web? Ora come ora pare complicato visto Francesca è fidanzata da qualche tempo con un ragazzo di nome Giorgio.

Interessante anche il bacio anche tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, visto che la bella concorrente del GF pare interessata dal 28enne veronese. Francesca De André poi quando sceglie verità confessa chi è, a suo parere, la persona più antipatica della Casa e indica Alberico Lemme. Anche Mila Suarez preferisce puntare sulla verità al posto dell'obbligo e rivela il motivo che l'ha portata a varcare la porta rossa del Grande Fratello 16: "Voglio dimostrare al mio ex che senza di lui posso fare tutto".

Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16), seconda puntata con tante sorprese. Audrey perde il televoto con Erica e lascia la casa del reality di Canale 5. Fronte figlie di Cristiano De André: entra solo Francesca: Fabrizia confessa che non si sente pronta a varcare la Porta Rossa perché ha da poco avuto un bambino e non si sente di lasciarlo. Arriva il dietologo Alberico Lemme: non sarà un concorrente ma lo farà credere agli altri ( "Alla fine usciranno loro", chiosa lui). Le nomination. Barbara D'Urso legge un comunicato che spiega come funzionano in questa puntata del GF: i maschi le fanno in maniera palese, le ragazze in maniera segreta. Non possono essere nominati i nuovi arrivati, né Daniele né Erica. Tra i maschi i più votati sono Enrico e Gianmarco. Tra le ragazze invece le più votate sono Ambra e Serena. In nomination: Enrico Contarin, Gianmarco Onestini, Ambra Lombardo e Serena Rutelli.

Barbara D'Urso riunisce le ragazze del Grande Fratello 2019 e mostra loro una clip in cui ha raccolto le scene più eloquenti della settimana passata: chiaro il feeling tra Mila Suarez e Gennaro. Gaetano e Martina? Anche tra loro due sembra esserci una certa intesa. Barbara chiama nella mistery room Kikò Nalli e Gatano per mostrare una clip della settimana al Grande Fratello 16 in cui si vede Kikò dare dei consigli "paterni" a Gaetano.

"Siamo un programma di intrattenimento, ma non possiamo non rivolgere il nostro pensiero a Notre Dame, alla Francia ed a tutti i pompieri ed i cittadini impegnati nel salvare la splendida Cattedrale di Notre Dame", spiega Barbara d'Urso durante la diretta del grande Fratello 2019.

Lunedì 15 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Grande Fratello 2019, condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Novità al GF 16: due nuovi concorrenti, Francesca e Fabrizia De André, nipoti dell’indimenticato cantautore genovese, varcheranno la Porta Rossa della Casa di Cinecittà.

Ancora, sull’onda delle polemiche generate da recenti dichiarazioni, due confronti infiammeranno la seconda puntata del Grande Fratello 2019: il primo tra Mila Suarez e la rivale Delia Duran – le due si sono contese l’amore dell’attore Alex Belli –, il secondo tra Cristian Imparato e l’opinionista Karina Cascella, quest’ultima al centro di alcune affermazioni dell’ex vincitore di Io Canto all’interno della Casa.

I colpi di scena nella seconda puntata del Grande Fratello 2019 non finiscono qui: il tornado Lemme sta per abbattersi sui concorrenti di Grande Fratello. Come verrà accolto in Casa? Quale sarà il suo ruolo nel gioco?

Inoltre, il pubblico del Grande Fratello 2019 assisterà all’esito del televoto: chi, tra Audrey ed Erica, dovrà abbandonare la Casa? Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination nel GF 16. Il voto dei telespettatori sarà espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS.

Valentina Vignali presa in contropiede dalle telecamere del Grande Fratello 2019? La bellissima cestista e influencer (oltre 2,2 milioni di follower) sorpresa mentre si stava infilando sotto le coperte senza lingerie? Macchè. Lo scatto “pixelato” da qualche buontempone e messo in circolo in rete ha fatto credere a un incidente hot. Invece la cestista sotto le coperte indossava l’intimo. Forse, a confondere le idee è stato il color carne degli slip e i pixel utilizzati da chi per primo ha diffuso la foto.

Erica show nel Camping Carmelita, la zona meno 'comoda' del Grande Fratello 2019. la ragazza gode il sole a bordo piscina quando parte una canzone da discoteca. Lei a quel punto inizia a ballare mostrando un grande talento e movenze sinuose sul bordo dellla piscina. "Quante probabilità ci sono che casco dentro?" scherza Erica. Voto: 10 e lode!

Cristian Imparato fa coming out nella Casa del grande Fratello 2019. Il cantante - durante una chiacchierata sul divano con Enrico e Kikò Nalli - spiega di non aver mai fatto coming out prima di ora non per nascondersi ma perché la considerava "una scelta personale". "In un contesto come questo la cosa esce, ma non sarei mai andato da nessuna parte a dire 'sono gay' per usarlo come strategia". Il concorrente del GF 2019 dice: "Ci sono persone che ci giocano, io pure avrei potuto fare il singolo e presentarmi magari con il fidanzatino di turno". A suo parere "non è comunque d'aiuto nella società dove stanno sempre a martellarti...". Poi Christian Imparato racconta il desiderio di paternità: "Io sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo...". Kikò Nalli lo incoraggia. "Io sono dalla parte del mondo omosessuale. Oggi esistono le adozioni, l'utero in affitto... Non fare che adesso lo dici e non lo fai, vai avanti!".

Mila Suarez e Gennaro (personal trainer napoletano) sono la prima coppia della Casa al Grande Fratello 2019? I due concorrenti scoprono di avere tante cose in comune e vengono eletti da Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) come la prima coppia ufficiale di questa edizione. "Barbara, è nata una coppia". Scatta il brindisi per Gennaro e Mila Suarez che reagiscono imbarazzati, ma lasciano fare. Gli altri concorrenti del GF 16 chiedono a gran voce il bacio. I due cercano di sviare l'attenzione e propongono un nuovo brindisi. Niente bacio. In precedenza in giardino Mila e Gennaro si erano confidati l'una con l'altro, trovando molte cose in comune. Gennaro ha raccontato di essere stato abbandonato dal padre quando aveva tre anni. "Non ho mai avuto una figura maschile di riferimento e allora mi dicevo 'non ho un padre, il mio padre sono io'. Questo dolore era anche la mia carica". "Anche io so quanto valgo, so cosa mi sono costruita da sola", gli dice Mila. E a quel punto Kikò Nalli li ha eletti prima coppia del Grande Fratello 2019. Si vedrà...

La Porta Rossa del Grande Fratello 2019 si è riaperta. Barbara d'Urso come sempre al comando in questa edizione numero 16 del GF affiancata da Iva Zanicchi e da un Cristiano Malgioglio in Kilt. Tanti i concorrenti curiosi, famosi e non. Alcuni inquilini era annunciati nella Casa, altri a sorpresa come la "ragazza dal cuore di latta" cantata da Irama a Sanremo. La prima eliminata del Grande Fratello 2019 è Angela. Audrey ed Erica sono in nomination: per loro televoto.

Il primo concorrente del Grande Fratello 2019 è il muscoloso Gennaro. Napoletano, single, fa il modello ed è un ex di Lory del Santo. Gaetano entra nel GF 16: è napoletano ma vive a Milano: "Sono bello, egocentrico, ho uno sguardo forte, le donne non riescono a resistere al mio sguardo per 15 secondi... ho un carattere complicato, nella mia vita ho solo un amico: me stesso. Le donne sono la cosa più bella della vita. Dicono che somiglio a Raoul Bova, Gabriel Garko e Scamarcio, ma io sono io".

Valentina Vignali, cestista e modella con due milioni di follower su Instagram, entra nella Casa del Grande Fratello 2019: "Ho una personalità ingombrante, state attenti". Il GF 16 acoglie anche Jessica Mazzoli: viene da Olbia, ha 27 anni, ha una figlia Lara avuta con Morgan dopo l'esperienza a X Factor.

GIANMARCO ONESTINI - Nella casa del Grande Fratello 2019 c'è pure unvecchia conoscenza del Gf. Gianmarco Onestini, fratello di Luca. I telespettatori se lo ricorderanno perché nel 2017 entrò nella casa del GFVip per comunicare al fratello il tradimento della sua fidanzata di allora. Iva Zanicchi scherza: "Lo preferisco mezzo nudo, spogliati".

SERENA RUTELLI INIZIA LA SUA ESPERIENZA COME CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2019 - "Ho due genitori secchioni - racconta la fiflia di Rutelli e della Palombelli - io no, infatti faccio l'estetista. Mio padre è coccolone, mia madre invece è bacchettona. Stavolta si sono rassegnati e mi hanno fatto partecipare". Barbara d'Urso: "Ha fatto un provino come tutti gli altri ed è stata presa perché ci è piaciuta".

MICHAEL TERLIZZI - Michael Terlizzi entra nella Casa del Grande Fratello 2019. E il figlio di Franco grande protagonista all'Isola dei Famosi. "Non mi sono mai innamorato, Gf aiutami - racconta - sono laureato in Filosofia, sono molto emozionato. Spero che mio padre non spenga la tv".

La settimana prossima anche le due sorelle Francesca e Fabrizia De Andrè, nipoti del famaoso cantautore, entreranno nella Casa del Grande Fratello 2019.

Lunedì 8 aprile 2019, in prima serata su Canale 5, prende il Grande Fratello 2019 (o Grande Fratello 16). Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, sarà condotto da Barbara d’Urso e avrà come opinionisti d’eccezione Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Oltre ai concorrenti già annunciati Ivana Icardi (sorella del campione dell’Inter Mauro), Serena Rutelli (figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli), Cristian Imparato (vincitore nove anni fa del talent musicale Io Canto), Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) e la bellissima professoressa siciliana Ambra Lombardo, Grande Fratello svelerà i nomi e i volti del resto del cast che domani varcherà la “Porta rossa” della Casa più spiata d’Italia, per aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro. Al Gf 16 anche un'altra bellissima: Mila Suarez (la "Belen di Parma", tentatrice di Temptation Island 2017 ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) anche se al momento il suo nome non è stato ufficializzato. Non resta che aspettare la diretta del Grande Fratello 2019 per veder entrare nella Casa del Gf 16 tutti i concorrenti.

Non mancheranno ulteriori sorprese e spiazzanti fuori programma in questo Grande Fratello 2019: il ciclone “Lemme”, infatti, sta per abbattersi sulla Casa di Cinecittà, cosa avrà deciso per lui Grande Fratello?

Chi tra Angela, Audrey, Erica e Daniela, i quattro aspiranti concorrenti del Grande Fratello 2019 e che da mercoledì 3 aprile stanno vivendo l’esperienza del “Grande Ranch”, entrerà a tutti gli effetti nel cast del reality? Come sempre, il pubblico sarà protagonista attivo del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it, dell’app Mediaset Play e dei vari profili social del programma. L’hashtag della nuova edizione è #GF16.