Grande Fratello Vip 3, Donatella e 2 concorrenti già in Caverna GF VIP 3 NEWS

Le luci di Grande Fratello Vip 3 si sono già accese nella notte tra domenica e lunedì per le Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo. Sono loro i tre concorrenti (le sorelle Giulia e Silvia Provvedi gareggiano in coppia) che, a sorpresa, sono stati prelevati dall’albergo in cui si trovano tutti i futuri inquilini “vip” in attesa della prima puntata di lunedì sera (Canale 5, Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista) e sono stati portati a Cinecittà per entrare nella “Caverna”. Il loro ingresso in questa nuova zona della Casa è statto trasmesso dalle 00:10 su Mediaset Extra (canale 34) che dà così il via alla diretta 24 ore su 24 del GF VIP 3.

Nella “Caverna” i tre concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 dovranno vivere come se fossero nell’età preistorica, a cominciare dall’abbigliamento, che sarà quello tipico dei cavernicoli, e senza le comodità dei giorni nostri. Solo domani, nel corso della prima puntata della nuova edizione di Grande Fratello Vip 3, in onda dalle 21:20 su Canale 5, Giulia e Silvia Provvedi, Maurizio e Walter scopriranno se dovranno restare lì o potranno entrare nella Casa. In attesa del kick off, le prime ore vissute nella Caverna saranno raccontate anche in una striscia che trasmessa lunedì alle 16:05 su Canale 5.

