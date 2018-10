Grande Fratello VIP 3, Giulia Provvedi lacrime per Pierluigi Gollini. Gf Vip 3 News

Grande Fratello VIP 3, Giulia Provvedi lacrime per Pierluigi Gollini. Silvia Provvedi, amicizia con Elia Fongaro - Gf Vip 3 News

Giulia Provvedi scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 3. “Mi sento… non abbandonata, ma più o meno”, si sfoga la bionda delle Donatella. Un momento difficile perchè non le stanno arrivando messaggi dall'esterno. In particolare l'oggetto dei suoi pensieri è il fidanzato Pierluigi Gollini (23enne portiere dell'Atalanta di Gasperini, squadra in cui è approdato nel gennaio 2017 dopo un'avventura in Inghilterra con la maglia dell'Aston Villa). E questo silenzio rende la aua avventura nel reality di Canale 5 più complicata. La gemella Silvia Provvedi la consola e le sta vicina. “Non è una questione di tempo, se uno vuole dare un segnale lo dà, un segnale, un messaggio, qualsiasi cosa. Non so magari pensa che non ci penso. Anche le persone più forti hanno bisogno di un gesto”, dice Giulia. “Non c’è niente che non va, sei la mia forza e energia, devi avere fiducia e pazienza, tu sei forte! Magari lui sta male nel vederti così”, le risponde Silvia Provvedi facendole forza. Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip 3 sembra nascere un'amicizia tra la stessa Silvia Provvedi e l’ex velino Elia Fongaro. “Io sono un po’ glaciale, non sono abituato a tira fuori ma sento che qualcosa nella Casa si sta scongelando” dice Fongaro raccontando alla 'Donatella' anche alcuni problemi lavorativi. Lei gli dice: “Questo percorso potrà solo migliorarti”. Fongato non ha dubbi: “Qui si stanno instaurando rapporti belli, rari”. E Silvia Provvedi: “Tu sei una persona rara!"

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip 3: Giulia Salemi e Francesco Monte litigano. Tutti si aspettavano un bacio pubblico, invece arrivano i primi screzi tra i due. L'influencer fa una domanda all'ex tronista, poi si gira dall'altra parte. Lui non la prende bene: "Parlare con la tua nuca è mancarmi di rispetto. Se devo parlare parlo con una persona interessata". La Salemi replica: "Sei troppo permaloso". La cosa non finisce lì. Francesco Monte e Giulia vanno avanti a battibeccare nel giardino del GF VIP. "Mi hai fatto delle domande stupide, come ad esempio 'ti piacciono i soldi'?", dice lui. Giulia Salemi risponde: "Sei pesante, io non sono un chihuahua che ti sta dietro. Ti fai degli strani viaggi mentali, questa è una sceneggiata patetica. Io sono libera di esprimermi come voglio". Francesco Monte va avanti: "Devi stare attenta a come parli, mi fai passare come non sono. Con te non parlo più lo giuro". Giulia Salemi si sfoga: "Qualsiasi cosa dico e faccio sbrocca, c'è modo e modo di dire le cose".

Al Grande Fratello Vip 3 prosegue la telenovela tra Francesco Monte Giulia Salemi. “Ormai siamo una coppia, no?”, dice con un pizzico di ironia l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Poi le fa una piccola scenata di gelosia. Cos'è successo? Giulia Salemi si propone per fare un massaggio a Stefano Sala, cosa che non piace a Francesco Monte. “Perché gli metti la crema?”, le dice l’ex tronista. Poi si rivolge al modello: “Ti stai rilassando, eh? Dobbiamo aspettare il principe che finisce di farsi massaggiate prima di andare a letto!”. Più il massaggio va avanti, più la gelosia di Monte sembra crescere. “Non posso concepire queste cose, io me ne vado!”, dice poi Monte. Quella di Giulia Salemi sembra più una provocazione per pungolare il bel Francesco. Che mostra un interesse per la showgirl. Intanto però un bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe scattato alle prime ore del mattino; non è stato mostrato nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 3 in onda su Mediaset Extra, in quanto la regia avrebbe staccato le camere proprio nel momento topico, ma gira in rete un filmato che dimostrerebbe l'avvenuto bacio tra i due. Probabile che nella prossima puntata del GF VIP 3 se ne saprà di più.

"Non sono lacrime d'amore, ma di delusione", dice Silvia Provvedi ricordando la fine della storia con Fabrizio Corona nel corso della diretta di lunedì sera su Canale 5 del GF VIP 3. E lui pubblica un post: "Ho visto la puntata del Grande Fratello Vip e..". Ecco le parole della Provvedi e il messaggio di Corona.

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 3 Silvia Provvedi in lacrime ha parlato della fine della sua relazione con Fabrizio Corona. E lui, tramite una Instagram Storie, ha detto: "Io non sono come gli altri, ma dico sempre quello che penso e faccio sempre quello che mi viene d’impulso fare. Ieri sera, e non mi vergogno di dirlo, ho visto la puntata del Grande Fratello Vip, e soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi, quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare dei guai, per una serie di cose non dette da chi doveva dirle, ma da altri. Mi fermo qui, e mi faccio una risata, e vi dico che presto vi farò fare grandissime risate anche a voi. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene io ce l’ho, non è vero che non ce l’ho", le parole di Fabrizio Corona.

"Sono stata io a lasciarlo perché credo nell'amore e in certi valori che lui non ha" il detto tra le lacrime Silvia Provvedi a Ilary Blasi durante la diretta del Grande Fratello Vip 3 su Canale 5. A Fabrizio Corona manda un messaggio: "Non (leggi)

“No, non la amo più. Non c'era nulla da chiarire con lei”, Francesco Monte parla dei suoi sentimenti sulla sua ex Cecilia Rodriguez nel corso del Grande Fratello Vip 3. La loro storia finì un anno fa in diretta tv nel corso del GF Vip 2 quando lei iniziò a provare dei sentimenti per Ignazio Moser. Nella casa nacque un feeling che ha portato alla bella storia d'amore che lega i due ancora oggi.

La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 porta l'eliminazione di Valerio Merola, secondo concorrente eliminato. Francesco Monte racconta il dolore per la morte della madre e riabbraccia il padre. Silvia Provvedi in lacrime parla della fine della storia con Fabrizio Corona. Maurizio Battista decide di rimanere in gioco dopo la visita della compagna e no lascia dunque il Gf VIP 3. In nomination finiscono Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo.

Giulia Salemi manda in nomination Enrico Silvestrin. Ivan Cattaneo pure. La marchesa D'Aragona dice Eleona Giorgi. Walter Nudo punta sulla marchesa. Andrea Mainardi dice Eleonora Giorgi. Francesco Monte ha la nomination palese: Ivan Cattaneo. Benedetta Mazza punta su Eleonora Giorgi. Fabio Basile pure nomina Eleonora Giorgi. Le Donatella dicono Enrico Silvestrin. E anche Lory Del Santo nomina Enrico. Silvestrinva su Ivan Cattaneo. Martina Hamdy fa il nome di Walter Nudo. Elia Fongaro dice Eleonora Giorgi. E lei senza esitazione fa il nome di Enrico Silvestrin. Stefano Sala manda in nomination Enrico Silvestrin. Jane Alexander nomina Eleonora Giorgi. Maurizio ha la nomination palese e senza dubbi dice Eleonora Giorgi. In nomination Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo.

Francesco Monte sette anni fa ha perso la mamma, ma il dolore resta ancora vivo: "Per la prima volta affronto questo dolore, non riesco a spiegare perché. Ho preso sottogamba quello che stava succedendo, mi pento di essere stato così superficiale", racconta l'ex tronista di Uomini e Donne nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 3. Un freeze blocca il racconto di Francesco Monte e nella Casa del GF VIP entra il padre. I due si abbracciano forte ed è un momento molto emozionante.

Maurizio Battista da giorni dce che gli manca la famiglia e vorrebbe lasciare la Casa del grande Fratello Vip 3: "Sono fragile, sento troppo il distacco dalla mia famiglia. Sento che sto perdendo del tempo: mi mancano. Proverò a resistere più che posso. In caso, poi, mi prenderò le mie responsabilità...". La compagna Alessandra gli manda un video e una lettera e poi entra nella casa: "Stai facendo un percorso bellissimo. Stai facendo discorsi che non mi piacciono. Tu hai tante cose da dare, puoi raccontare molte cose ai giovani. Sei una persona leale, stai portando il cuore, non l'artista, rimani, fallo per me". Maurizio Battista decide di restare nella Casa del Grande Fratello Vip 3.

Lunedì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Grande Fratello Vip 3, reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. È trascorsa un’altra settimana di reclusione per i Vip nella quale Maurizio Battista ha vissuto momenti di crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Scopriremo se il comico deciderà di abbandonare il GF VIP 3 oppure no.

Lory Del Santo ha vissuto la sua prima settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 3, integrandosi perfettamente nel gruppo. Non sono mancati momenti di commozione e divertimento per lei come per tutti. A proposito, anche per altri concorrenti la settimana è stata ricca di emozioni. Qualcuno nel corso della puntata dovrà fare i conti con il passato che torna...

Scopriremo chi tra Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander dovrà uscire dalla Casa del Gf Vip 3 e non mancherà poi la nuova tornata di nomination. Al solito, imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.

Giulia Salemi e Francesco Monte sono di nuovo insieme dopo qualche giorno di lontanana. Complice l'aperitivo nella Caverna del Grande Fratello Vip 3 i due possono chiacchierare e conoscersi meglio. Li si vede ballare assieme e poi appartarsi in camera da letto per avere un po' di intimità. Sono i prodomi in vista della nascita della prima coppia ufficiale del GF VIP 3? Di sicuro si registrano le parole di Francesco Monte a Giulia Salemi: "L’altro giorno, quando ho avuto quel momento down (ripensava alla vicenda legata a Cecilia Rodriguez l'anno scorso nella casa del Grande Fratello, quando i due ruppero, ndr), avrei voluto averti con me". E Giulia Salemi risponde a Monte: "Adesso ti guardo con un altro occhio. Ti ho conosciuto un pochino meglio perché voglio scoprire qualcosa di più del mio amico Francesco".

"Ho capito che bisogna convivere con il dolore. Nella vita capitano cose che sono inevitabili e le devi accettare. La vita è fatta a ostacoli, se sei capace di saltarli, vorrà dire che avrai vissuto", parole pronunciate da Lory Del Santo, nel confessionale del Grande Fratello vip, sulla tragica morte del figlio Loren avvenuta nel luglio di quest'anno. Nella puntata di giovedì 4 ottobre di Pomeriggio 5 nel consueto spazio dedicato al GF VIP 3 è stata mandata in onda la clip. Lory Del Santo ha ribadito di essere convinta che il Grande Fratello Vip 2018 sia per lei una vera e propria terapia e lo ha detto nella Casa anche a Walter Nudo.“Sono felice di aver fatto questa scelta. Sarei stata molto più triste a casa. Sto combattendo positivamente”. Lory ha voluto fare un ringraziamento speciale ai suoi amici: “Ringrazio tutti per avermi accettato con i miei pregi e i miei difetti".

Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha commentato un paio di episodi accaduti 'attorno' al Grande Fratello Vip 3. La conduttrice di Mediaset ha mostrato perplessità per come sono stati gestiti: “Enrico Silvestrin ha sbagliato, ha detto una cosa molto grave e da persona intelligente ha chiesto scusa. Io però avrei stigmatizzato la situazione. Avrei sottolineato che era una cosa molto grave. Mi sarei inca...ta di più. Al mio Grande Fratello, quando succedeva qualcosa di grave entravo come una furia” – ha dichiarato Barbara D'Urso, spiegando che avrebbe fatto lo stesso per la questione di Ivan Cattaneo.

Le nomination del Grande Fratello Vip 3 provocano un terremoto tra i concorrenti. Maurizio Battista durante la settimana si era molto lamentato dell’atteggiamento di Valerio Merola e lo ha votato con questa motivazione. Il presentatore se l'è presa, sfogandosi con Fabio Basile, Giulia Salemi e Benedetta Mazza: "Mi ha pugnalato. L'ho salvato e ho nominato Benedetta, una ragazza che stimo e che è dolcissima". Ora Valerio Merola e Maurizio Battista dovranno convivere durante la settimana nella Caverna dove si prevedono scintille. Il presentatore già ha avuto un confronto con il suo 'nominatore': "Tu con me hai pianto, ma i sentimenti per te non contano. Mi hai pugnalato e mi hai ferito". Battista non ci sta: "Io ti ho ferito? Ma siamo amici noi? Se ci siamo visti qui per la prima volta. Hai fatto una settimana che non mi è piaciuta, non ho detto che sei una brutta persona".

Francesco Monte è scoppiato in un pianto liberatorio nella stanza da letto del Grande Fratello Vip 3, sotto lo sguardo dell’amico Walter Nudo. L'ex tronista, tra le lacrime, ha detto che rivivere la Casa gli ha riaperto tante ferite, che credeva di aver rimarginato. Cosa che non era avvenuta in Caverna. "Sento un senso di blocco, non sto bene. Forse mi son convinto che stavo bene, ma invece non è così e per tutto questo tempo sono solo scappato dal dolore, me ne sto accorgendo da ieri sera. Risvegliarmi qui dove è successo tutto, vedere la sua faccia (riferimento a Cecilia Rodriguez, ndr) nelle foto appese in cucina, mi fa un certo effetto".

Grande Fratello Vip 3 emozionante nella seconda puntate in diretta su Canale 5 (come sempre condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini). Lisa Fusco è la prima eliminata di questa edizione del reality, ha perso al televoto la sfida decisiva con Enrico Silvestrin. Lory Del Santo è entrata nella Casa. In nomination vanno in quattro: Elia Fongaro, Valerio Merola, Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Uno di loro la prossima settimana dirà addio al GF VIP 3.

Al Grande Fratello Vip 3, Ilary Blasi affronta "la bufera mediatica" che ha coinvolto Enrico Silvestrin, reo, secondo alcuni, di dichiarazioni omofobe fatte su Instagram. Lisa Fusco lo aveva messo in nomination proprio per questa ragione. Signorini è perplesso: "Se dovessimo giudicare i concorrenti per cose dette o fatte fuori dalla Casa la Casa resterebbe vuota". Ilary Blasi chiama Enrico Silvestrin per affrontare il caso e rifiuta qualsiasi accusa, ammettendo di aver usato un gergo sbagliato, "ignorante". Signorini prende le difese di Enrico Silvestrin, dicendo di non essersi minimamente sentito offeso.

Lory Del santo racconta di essere stata contattata dalla produzione del GFVIP a giugno e di aver fatto il primo provino per la trasmissione, spiegando di essere stata entusiasta sin dal principio. Poi è arrivata la notizia del suicidio del figlio che Lory definisce "non devastante, di più. Sono piombata in un tunnel nero per parecchio tempo". La soubretta spiega di aver chiamato subito la produzione per rinunciare alla partecipazione al GF Vip. Lory dice anche di aver pensato di non dir niente a nessuno, facendo finta di niente, salvo rendersi conto poi che non era possibile, perché comunque niente era più come prima. E quindi ha deciso di affrontare la cosa a viso aperto. Lory ricorda che quando morì il primo figlio, Conor, si isolò da tutto. E fu peggio. Alfonso Signorini vuole farle spiegare il perché della sua decisione di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 3, che lui dice di non approvare, perché il dolore stona in un contesto gioioso e scherzoso come la Casa del GF VIP. Lory Del Santo spiega che il dolore "non ti abbandona mai, ma io lo custodirò chiuso in uno scrigno dentro di me". Lory Del Santo afferma di capire le critiche ma sente di dover pensare soprattutto a se stessa. "La disperazione totale non porta a nulla, bisogna trovare la forza nelle cose che ci aiutano". Dopo Lory Del Santo è entrata ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip 3.

Lory Del santo entra nella Casa del Gf Vip 3 e spiega ai concorrenti del reality di considerare "tutti i ragionamenti leciti. Non impedirò a nessuno di ridere. Sono disposta a parlare con tutta questa gente e a tentare di tirare fuori il mio lato divertente e simpatico che mi accompagna da sempre".

Dieci concorrenti in nomination nella seconda serata del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. Chi lascerà la Casa o la Caverna? Partita apertissima. Vista la loro popolarità è abbastanza improbabile che possano essere Giulia e Silvia Provvedi (Le Donatella), piuttosto che Francesco Monte o Walter Nudo. Ma il verdetto arriverà solo in serata.

Lunedì 1 ottobre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo racconta a Ilary Blasi, ad Alfonso Signorini e al pubblico le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma.

I primi sette giorni di permanenza nella Casa, che solitamente servono ai concorrenti per avviare un’iniziale conoscenza, hanno visto nascere piccoli contrasti, sfociati a volte in tensioni, tra i due gruppi che hanno abitato l’uno la Caverna, l’altro il loft di Cinecittà del Grande Fratello Vip.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 3 accende i riflettori anche sulle tematiche importanti affrontate dai concorrenti nel corso della settimana. Inoltre, non era mai successo che, dopo la prima tornata di nomination, ci fossero ben 10 concorrenti a rischio eliminazione. Chi tra Jane Alexander, Le Donatella, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo, Stefano Sala e Enrico Silvestrin dovrà abbandonare il gioco? I sopravvissuti non sfuggiranno a nuove nomination che li vedranno protagonisti e, come al solito, imperdibili saranno i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.

Fabrizio Corona potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3. La notizia viene lanciata da Davide Maggio sul suo sito Davidemaggio.it. Già nelle scorse settimane si era vociferato della sua presenza nel reality di Canale 5 ora ecco questa nuova voce. Ancora, nulla è confermato ma la produzione del GF VIP 3 "sta facendo carte false pur di trovare un accordo". Si vedrà dunque un Fabrizio Corona ospite per un confronto con la sua ex fidanzata, Silvia Provvedi? O addirittura concorrente del Grande Fratello Vip 3? Intanto sono agli atti le parole della Provvedi, che nella prima puntata del reality è stata netta: “Di un uomo piccolo così non parlo più”. E nei giorni successivi ha ribadito: “Non voglio nominarlo perché non rientra nella categoria di uomini che stimo”.

Lory Del Santo sarà al Grande Fratello Vip 3. Come riporta Dagospia, la showgirl entrerà nella casa in occasione della seconda puntata del reality. Appuntamento dunque per lunedì 1° ottobre. Come noto Lory Del Santo ha deciso di mettersi in gioco malgrado il triste lutto avvenuto circa un mese fa, quando, suo figlio minore, Loren, si è tolto la vita. Mediaset ha lasciato alla showgirl la possibilità di decidere se entrare o meno nella Casa del Gf Vip 3, dopo che la – nei giorni seguenti la morte del figlio – aveva rinunciato al programma. "Dopo quanto accaduto avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Potrebbe essere una terapia", le parole pronunciate la scorsa settimana da Lory Del Santo a Verissimo. E lunedì sera potrà dunque iniziare la sua esperienza al Grande Fratello 2018.

Feeling nella Caverna del Grande Fratello Vip 3 tra Silvia Provvedi e Walter Nudo? Forse, ma non è amore. Almeno così pare alla luce delle rivelazioni di Federico Chimirri, 22 anni, imprenditore e deejay, che svela tutta la verità sulla sua relazione con Silvia Provvedi. Al momento di entrare nella Casa del GF VIP 3 Silvia Provvedi ha dichiarato di essere single, ma Federico Chimirri, che è stato accanto alla cantante de le Donatella nella seconda parte dell'estate, quando lei ha rotto il fidanzamento con Fabrizio Corona, la pensa diversamente.

Giulia Salemi sembra aver trovato un feeling con il modello ed ex "velino" Elia Fongaro nella Casa del Grande Fratello Vip 3. "Io sono logorroica ma ho trovato la mia metà maschile", ha detto l'influencer. "Tu sei come me, uno che converte la sofferenza, i no, le porte in faccia in una risposta leggera, ironica, propositiva", racconta la concorrente del GF VIP 3. Giulia Salemi vorrebbe conoscere qualcosa qualcosa di più sulla vita privata di Elia. Ma lui per ora resta sulle sue: "Sono stato veramente male, non ce la faccio neanche a parlarne. Però ne sono uscito fortificato".

“Soffrivo di binge drinking – ha raccontato Jane Alexander nella Casa del Grande Fratello Vip 3 – non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi.” La concorrente del GF VIP 3 spiega: “Per questo nel giugno scorso sono ricorsa all’aiuto degli Alcolisti Anonimi. Li ho frequentati anche poco, perché non ero una vera e propria alcolista, e quindi mi pareva di abusare del loro aiuto, ma da giugno non ho più toccato un goccio di alcol. Mi aiuta molto sapere che se ne avessi bisogno, se dovessi vacillare potrei contattare in qualsiasi momento uno dei miei sponsor.” Jane Alexander conclude il suo racconto: “Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema, ed era rischioso”. Giulia Provvedi, dopo aver ascoltato le parole di Jane Alexander ha commentato: “Ti ammiro molto, solo il fatto di rendersi conto di avere un problema e affrontarlo ti fa onore, sei una gran donna”.

Dopo le nomination nella Casa del Grande Fratello Vip 3 sono stati pescati i bussolotti dai sacchi recuperati da Francesco Monte nella prova. In due dei bussolotti, che andranno aperti in caso di eliminazione, ci sarà la scritta "rientri in gioco".

Davanti all'ingresso della Casa del Grande Fratello Vip 3 a Francesco Monte viene mostrato il filmato del suo faccia a faccia con Cecilia Rodriguez nella scorsa edizione del GF VIP. Lui dice di essere maturato in un anno e ha cambiato molti aspetti del suo carattere. "Questo è un cambiamento e un nuovo inizio. Per me Grande Fratello vuol dire questo", le parole di Francesco Monte.

Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato in anticipo per le Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo. Sono loro i tre concorrenti (le sorelle Giulia e Silvia Provvedi gareggiano in coppia) che, a sorpresa, sono stati prelevati dall’albergo in cui si trovano tutti i futuri inquilini “vip” in attesa della prima puntata di lunedì sera e sono stati portati a Cinecittà per entrare nella “Caverna” attorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì 24 settembre.

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3? "Potrebbe fare il suo ingresso nella seconda puntata, ma se entrerà vuole essere trattata come gli altri...", ha spiegato Ilary Blasi, alla presentazione del reality che partirà lunedì 24 settembre su Canale 5. "Non bisogna giudicare, ognuno vive il dolore nel modo in cui crede. Noi rispetteremo la volontà di Lory Del Santo".

Ilary Blasi è stata chiara sull'eventuale ingresso nella Casa del Gf Vip 3 da parte della showgirl: "Nell'intervista Lory ha detto che non vorrà addosso gli occhi della compassione. Mi relazioneró con lei nel modo in cui mi chiede. Se entrerà non ci saranno sconti per lei. Ovviamente essendoci la diretta non si possono prevedere emozioni e stati d'animo".

"L'abbiamo messa in guardia, conosciamo il meccanismo del programma e le abbiamo chiesto di riflettere perché la scelta potrebbe avere delle conseguenze. Niente di ciò che accade lì dentro resta privato. Ma rispetteremo totalmente la sua volontà". Così il capo degli autori del Grande Fratello Vip 3 Andrea Palazzo commenta la notizia della partecipazione di Lory Del Santo come concorrente del Gf Vip 2018, uscita nelle scorse ore su molti quotidiani che riportavano stralci dell'intervista che la soubrette ha rilasciato a 'Verissimo', in cui dichiara la sua volontà di partecipare al reality nonostante il lutto che l'ha colpita lo scorso agosto.

La partecipazione di Lory Del Santo al Gf Vip 2018 potrebbe porate molte polemiche. "Le abbiamo consigliato di pensarci bene, e alla fine ci siamo detti: lasciamo scegliere a lei. Lei la vede come un modo per uscire psicologicamente da questa tragedia, per non stare a casa a sfogliare l'album dei ricordi - dice Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5- Non sappiamo se sarà davvero nel cast perché vogliamo rispettare fino all'ultimo la sua volontà di decidere".

Anche Alfonso Signorini ha commentato il possibile ingresso di Lory Del Santo nella Casa del Grande Fratello Vip 3: "Il Gf ha una sua liturgia -aggiunge Signorini- la difficoltà per noi sarà vedere in quel contesto una donna che ha vissuto una tragedia del genere. Il dolore è un buco nero che va rispettato, io ho reagito con sconcerto perché avrei fatto diversamente ma la sua scelta va rispettata. La cifra del Gf è il gioco, e se Lory Del Santo entra dovrà giocare. Mi rendo conto che strida terribilmente con una tragedia simile".

Lory Del Santo parla per la prima volta della morte del figlio Loren a "Verissimo", dove è ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 su Canale 5. "Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale". E a Silvia Toffanin racconta che era nel cast del "Grande Fratello Vip" prima del tragico evento: "Dopo quanto accaduto avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Potrebbe essere una terapia".

«Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Queste le parole con cui si apre il racconto di Lory del Santo, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo. Lory parla per la prima volta della morte del figlio Loren avvenuta circa un mese fa: “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e basta. Niente altro”. E aggiunge: “Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male”.





Lory Del Santo svela a Silvia Toffanin che era nel cast del Grande Fratello Vip prima che succedesse questa cosa: “Avevo firmato per partecipare. Dopo quanto accaduto, d’accordo con Mediaset, avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene”.

Infine, quando Silvia la pone di fronte alle criticità di questa scelta risponde: “Non mi fanno paura i momenti di solitudine nella Casa. Quelli in cui ti ritrovi a riflettere. La solitudine non mi fa paura. La solitudine è una forza. Ti fa meditare per trovare soluzioni”.

