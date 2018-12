Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi: "Ho perso il Gf Vip ma vinto l'amore di Monte". GF VIP 3 NEWS

Giulia Salemi, semifinalista del Grande Fratello Vip 3, ha scelto il settimanale Spy in edicola da venerdì 7 dicembre per la sua prima intervista dopo la sua uscita del reality di Canale 5. «Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa», racconta l'influencer e grande protagonista in questa edizione del GF VIP 3. «La situazione è veramente “strabordata”. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini - che poi voglio capire cosa avesse di magico -, ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me. Non si è resa conto, ma purtroppo mi ha fatto del male. Prendo le distanze da lei. Anzi, faccio un appello: non invitatela più, vi prego. Sono capace di difendermi e di sostenermi da sola, le chiedo solo di lasciarmi vivere». Gulia Salemi ha parlato anche di Francesco Monte (finalista del Gf Vip 3), con cui è nato un flirt al Grande Fratello Vip 3: «Mi hanno dato della “zerbina” di Monte, ma io stavo solo proteggendo il suo momento così delicato con enorme rispetto e non volevo essere un peso. Fra dentro la Casa ha fatto un altro tipo di percorso: ha scacciato definitivamente i suoi fantasmi e già questo gli fa onore». Gulia Salemi poi spiega: «Quanto durerà? Potrò rispondere quando inizieremo a viverci nel quotidiano. Io e Fra non siamo tipi da sesso sotto le telecamere. Hanno anche detto che abbiamo consumato. Falso. Quello che succederà, sarà lontano dagli occhi di tutti.»

GRANDE FRATELLO VIP 3, WALTER NUDO E ANDREA MAINARDI IN FINALE. E POI... GF VIP 3 NEWS

Semifinale piena di emozioni per il Grande Fratello Vip 3. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, vede la proclamazione di altri due finalisti: Andrea Mainardi e Walter Nudo Affiancheranno Francesco Monte e Silvia Provvedi. Eliminate Giulia Salemi, finita al televoto per una sanzione che le ha comminato il Grande Fratello (la scorsa settimana Fariba le ha riportato delle cose che stanno accadendo all'esterno), e Lory Del Santo. Manca un concorrente in finale al GF VIP 3: Benedetta Hamby e Stefano Sala si giocano al televoto l'ultimo posto disponibile.

Grande Fratello Vip 3, PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. Gf vip 3 news

Lunedì 3 dicembre, in prima serata su Canale 5, quattordicesimo appuntamento con Grande Fratello Vip 3, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Siamo giunti alla semifinale che, per uno degli inquilini della Casa avrà un sapore un po’ amaro. Infatti, a causa della violazione del regolamento una busta nera annuncerà a un concorrente del GF VIP 3 un durissimo provvedimento disciplinare.

Grande Fratello Vip 3: Bettarini, Onestini, Tonon nella Casa. Gf vip 3 news

Non mancheranno però anche le belle sorprese nella puntata del Grande Fratello vip 3. Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon, guest star della serata, entreranno nel loft di Cinecittà per lanciare una sfida ai ragazzi del GF Vip.

Grande Fratello Vip 3 eliminazioni: Benedetta Mazza e Lory Del Santo chi esce? Seconda eliminazione e finalisti. Gf vip 3 news

Dopo le nomination della scorsa settimana il televoto decreterà chi dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip 3 tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo. Le emozioni non finiscono qui. Infatti, ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa, prima di conoscere i nomi di altri due finalisti di Gf Vip 3. Come al solito, imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.

Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi a Fariba: "Mamma fatti da parte". Gf Vip 3 news

Giulia Salemi parla agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 3 della visita di Fariba: "Spero che mia mamma capisca che è giusto per la mia crescita e il mio benessere che si faccia da parte, che mi faccia proseguire da sola la mia vita. Esserci ma senza essere invasiva. Poi è normale che ti senti in colpa perché non vuoi ferirla, ma è la verità. E’ anche giusto che io insegua la mia felicità, e se uno ti ama rispetta la tua scelta, a maggior ragione un genitore".

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte e Giulia Salemi: l'ombra del rito d'amore di Fariba. GF VIP 3 NEWS

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 3 lascia delle ombre sul capo di Francesco Monte e Giulia Salemi. L'incursione di Fariba, mamma di Giulia, con la rivelazione del rito d'amore per 'aiutare' il sentimento tra due concorrenti del GF VIP 3 ha spiazzato Monte che, dopo la trasmissione, ha un confronto chiarificatore con la ragazza. Nel corso della diretta l'espressione di Francesco Monte era quantomeno dubbiosa mentre Fariba raccontava i dettagli. E l'ex tronista di Uomini e Donne è rimasto perplesso anche quando è stato spiegato che si trattava di un gioco. "Non sono arrabbiato ma stranito. Non capisco il coinvolgimento di mio padre e della mia ex (Cecilia Rodriguez, ndr) in quello scherzo", ha detto Francesco Monte a Giulia Salemi. Per chi non lo avesse visto, durante la diretta del Grande Fratello Vip 3 è stato spiegato Fariba a "Casa Signorini" ha bruciato alcuni peli pubici di Cecilia Rodriguez, e che il padre di Francesco Monte non ha gradito questo "rito", chiamando la redazione del Gf Vip per esprimere il suo disappunto. ""Mi dispiace che ogni volta che vedo mia madre, tu debba essere coinvolto", ha detto Giulia Salemi a Francesco Monte. L'influencer ha detto nella puntata del reality di Canale 5 di aver chiesto a sua mamma "di starne fuori" e lasciarle vivere questa esperienza da sola.

Grande Fratello Vip 3: MARTINA HAMBY E GIULIA PROVVEDI ELIMINATE. GF VIP 3 NEWS

Tredicesimo appuntamento con Grande Fratello Vip 3 pieno di emozioni. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini vede una doppia eliminazione. A lasciare la Casa del GF VIP 3 sono state Martina Hamdy e Giulia Provvedi. Nomination per la prossima settimana: la sfida al televoto sarà tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo.

Grande Fratello Vip 3 NOMINATION: LORY DEL SANTO E BENEDETTA MAZZA. GF VIP 3 NEWS

Nomination. Benedetta Mazza nomina Lory Del Santo. Stefano Sala dice Andrea Mainardi. Lory Del Santo fa il nome di Benedetta Mazza. Pure Walter Nudo dice Benedetta Mazza. Andrea Mainardi? Dice Benedetta Mazza. Giulia Salemi fa il nome di Lory Del Santo. In nomination Lory Del Santo e Benedetta Mazza.

Grande Fratello Vip 3, Andrea Mainardi: che bella sorpresa. Gf vip 3 news

Andrea Mainardi va quindi nella stanza dei led del Grande Fratello Vip 3 e trova un messaggio di sua figlia Michelle. Le lacrime sono a un passo ma lui resiste anche durante il video che si conclude con la dedica della sua piccola. Poi Mainardi deve andare nel limbo dove trova un'altra cloche. Sotto c'è un messaggio per lui di Antonella Clerici. Quindi la grande soopresa: trova la figlia che lo aspetta e l'abbraccio tra i due è molto intenso e commovente.

Grande Fratello Vip 3 NOMINATION? NO RIVENDICATION. Gf Vip 3 news

Ilary Blasi invita i vip eliminati dal Grande Fratello Vip 3 a fare il nome di un concorrente da eliminare come fossere ancora nella Casa. Nomination? No "Rivendication" che non hanno effetto sul gioco reale. Elia Fongaro vota Giulia Salemi, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo dicono Benedetta Mazza, Jane Alexander e Alessandro dicono Giulia Salemi. Maurizio Battista e Maria Monsè fanno il nome di Benedetta Mazza. La Fusco e Silvestrin dicono Francesco Monte, Ela Weber punta su Stefano mentre Fabio e Valerio Merola dicono Benedetta Mazza che risulta la più votata.

Grande Fratello Vip 3 news della settimana prima della diretta su Canale 5 Gf Vip 3 news

GRANDE FRATELLO VIP 3, ANDREA MAINARDI: PREMIATE LE LACRIME. GF VIP 3 NEWS

Lunedì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 3, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Il gruppo ha trascorso gli ultimi giorni in Caverna del Gf Vip 3 tra momenti di riflessione e commozione ma anche tanto divertimento. A proposito di lacrime, Grande Fratello premierà quelle dello chef Andrea Mainardi che sente molto la mancanza della sua famiglia.

GRANDE FRATELLO VIP 3, LORY DEL SANTO E LE INSINUAZIONI... GF VIP 3 NEWS

Al centro della puntata del Grande Fratello Vip 3 anche le insinuazioni di Lory Del Santo e non mancheranno le sorprese… Non sempre gradite.

GRANDE FRATELLO VIP 3 NOMINATION: Walter Nudo, Martina Hamby e Stefano Sala. E SECONDA ELIMINAZIONE A SORPRESA. GF VIP 3 NEWS

Infatti, oltre al verdetto del televoto che decreterà chi dovrà uscire dalla Casa del Gf Vip 3 tra Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo, ci sarà ancora un’eliminazione a sorpresa. Come al solito, imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band durante la serata e nuove nomination del Grande Fratello Vip 3.

Grande Fratello Vip 3: Jane Alexander eliminata. Francesco Monte in finale. LE NOMINATION. Gf Vip 3 news

Grande Fratello Vip 3 pieno di colpi di scena nella dodicesima giornata andata su Canale 5. Justine Mattera fa una sorpresa all'amica Jane Alexander nella Casa. A poche settimane dalla finalissima del GF VIP 3 che si terrà lunedì 10 dicembre, Francesco Monte viene proclamato finalista e raggiunge Silvia Provvedi. Tra Jane Alexander e Walter Nudo ad abbandonare il gioco è la prima (“Sapevo che sarei uscita, ho avuto tre giorni per prepararmi psicologicamente. Sto abbastanza bene, mi sento molto forte”). Nella puntata del Grande Fratello Vip 3 c'è stato spazio per uno scherzo: si è cercato infatti di far credere a Giulia Salemi che Francesco Monte e Ivan Cattaneo si fossero baciati appassionatamente sotto le coperte. Nomination per Walter Nudo, Martina Hamby e Stefano Sala.

Grande Fratello Vip 3, Giulia Provvedi vs Deianira Marzano. Gf Vip 3 news

Giovedì 22 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 3, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Dopo aver ricevuto, nel corso della scorsa puntata, la notizia del possibile tradimento da parte del fidanzato, Giulia Provvedi incontrerà Deianira Marzano, rea di aver scatenato il gossip che sta turbando la tranquillità della Provvedi nella Casa.

Grande Fratello Vip 3, Justine Mattera entra nella Casa. Gf Vip 3 news

La showgirl Justine Mattera varcherà la Porta Rossa ed entrerà nella Casa del Gf Vip 3. A lei il compito di fare una sorpresa a un concorrente… chi sarà il fortunato o la fortunata?

Grande Fratello Vip 3, finalista: chi affiancherà Silvia Provvedi in finale? GF VIP 3 news

A poche settimane dalla finalissima di questa terza edizione del Grande Fratello Vip che si terrà lunedì 10 dicembre (sempre in diretta su Canale 5), stasera sarà proclamato il secondo finalista (la prima è, da lunedì scorso, Silvia Provvedi).

Grande Fratello Vip 3 nomination: Walter Nudo e Jane Alexander, l'ora della verità. Gf Vip 3 news

Non mancheranno le imperdibili incursioni della Gialappa’s Band e poi le nomination: scopriremo chi tra Jane Alexander e Walter Nudo dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip 3.

Grande Fratello Vip 3, "Fra stop Giuly": chiedono a Francesco Monte di chiudere con Giulia Salemi. GF VIP 3 NEWS

L'aereo volato sulla casa del Grande Fratello Vip 3 ha un messaggio per Francesco Monte: "Fra stop Giuly, come 9 maggio. TFL, fan con te". Inutile dire che Giuly è Giulia Salemi. Francesco Monte ha spiegato in parte il significato della frase. TFL sarebbero i suoi amici Teresa, Filippo e Luca e ha aggiunto: "Stanno vedendo troppe discussioni e si stanno preoccupando". Non ha voluto tuttavia svelare il significato della data del 9 maggio.

Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi si sfoga con Lory Del Santo dopo il messaggio arrivato a Francesco Monte. GF VIP 3 NEWS

Giulia Salemi dopo aver visto il messaggio indirizzato a Francesco Monte si è sfogata con Lory Del Santo nella Casa del Grande Fratello Vip 3. "Io rimango scioccata dall'egoismo e dalla cattiveria delle persone che giudicano. Posso capire all'inizio ma dopo due mesi in cui ci siamo detti tante cose e sono sempre stata al suo fianco. A parte i momenti di litigio quando sta con me lui è felice, quindi in realtà non gli vuoi bene se ti vuoi interporre tra due persone che quando stanno insieme stanno bene. Parlate sulla base di un forte egoismo e cattiveria gratuita. Sono messaggi distruttivi per me".

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte rassicura Giulia Salemi. GF VIP 3 NEWS

Francesco Monte ha provato a rassicurare Giulia Salemi dopo aver visto il messaggio e la reazione della ragazza. I due al momento sono separati (Monte nella Caverna, Salemi in Casa). Si sono visti al 'confine'. E ha detto: "Sicuramente è tutto legate alle nostre discussioni e ai titoli che mi riguardavano. Sono preoccupati perché il mio temperamento sta scatenando qualcosa fuori. Io non sono preoccupato e non devi esserlo tu. Tranquilla. Loro hanno una visione parziale, noi ce l'abbiamo totale. Cosa significa 9 maggio? Non posso dirlo. Stanno cercando di dirmi che questa è una cosa che mi sta portando lesione addosso ma non mi interessa. Io sono tranquillo, sono felice quindi non ti preoccupare. Io non mi faccio condizionare. Lo ‘stop' è per dire ‘Se la cosa ti deve fare star male e far uscire un temperamento che fuori non piace, fermati'".

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte e Giulia Salemi: lite attraverso la porta. Gf Vip 3 news

Nella notte del Grande Fratello Vip 3 tra Francesco Monte e Giulia Salemi arriva una nuova discussione attraverso la porta divisoria che separa la Casa dalla Caverna. L'influencer non è contenta dei modi bruschi dell'ex tronista di Uomini e Donne. E lui le risponde per le rime: “Tu dici certe cose in confessionale e poi me ne dici altre quando parliamo a quattro occhi”. Giulia Salemi accusa Francesco Monte di aver cambiato atteggiamento negli ultimi giorni. Ma il concorrente del GF VIP 3 non ci sta. “Io mi sono sbilanciato con te, parlandoti della mia gelosia. Sei tu che non ti sbilanci!” La discussione è accesa sino e infine si interrompe bruscamente senza che Monte e la Salemi abbiano trovato un punto d'incontro.



Francesco Monte e Giulia Salemi (Grande Fratello Vip 3)



Grande Fratello Vip 3, Ivan Cattaneo fuori. Silvia Provvedi in finale e... Gf Vip 3 news

Grande Fratello Vip 3, l'undicesima puntata in onda su Canale 5 con Ilary Blasi e Alfonso Signorini porta all'eliminazione di Ivan Cattaneo che perde il televoto contro Lory del Santo. Tra gli ospiti, come annunciato arrivano i Ricchi e Poveri e Baby K (e i concorrenti del Gf cantano e ballano le loro canzoni), mentre la prima finalista, che passa direttamente alla finale del Gf Vip 3 in programma il 10 dicembre, è Silvia Provvedi. In nomination sono Walter Nudo e Jane Alexander: per uno dei due si chiuderà il sogno di vincere il Grande Fratello Vip 3. Le Donatella sono diventate due concorrenti distinte: Giulia e Silvia Provvedi ora gareggiano separate e, come detto, la seconda è finalista.

GRANDE FRATELLO VIP 3, NOMINATION: WALTER NUDO E JANE ALEXANDER. GF VIP 3 NEWS

Nomination: Francesco Monte, Stefano Sala, Jane Alexander, Martina Hamby, Giulia Provvedi e Walter Nudo finiscono nella squadra dei nominabili. Stefano Sala nomina Walter Nuda. Andrea Mainardi dice Martina Hamby e quest'ultima vota Walter Nudo. Benedetta Mazza nomina Walter Nudo, così come Jane Alexander. Lory del Santo fa il nome di Martina Hamby. Francesco Monte indica Jane Alexander. Giulia Salemi manda in nomination Jane Alexander. Giulia Provvedi dice Walter Nudo e lui ricambia la nomination di Jane Alexander. Silvia Provvedi indica Walter Nudo. Walter Nudo e Jane Alexander sono in nomination e vanno al televoto.

Grande Fratello Vip 3, Monte-Giulia Salemi liti. PRIMO FINALISTA. Gf Vip 3 news

Grande Fratello Vip 3, lunedì 19 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Sono trascorsi più di cinquanta giorni nella Casa di “Grande Fratello Vip” e, a parte gli screzi “amorosi” (Francesco Monte e Giulia Salemi in primis), il gruppo è sempre più compatto. L’equilibrio nel GF VIP 3 potrebbe essere turbato dalla proclamazione del primo finalista della terza edizione del reality. Solo un vip infatti andrà direttamente in finale.

Grande Fratello Vip 3, Donatella separate. Baby K ospite. Gf Vip 3 news

Nella serata del Grande Fratello Vip 3 mancheranno le imperdibili incursioni della Gialappa’s Band e neppure le sorprese. I Ricchi e poveri e Baby K saranno ospiti del “Gf Show” e per Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi) è giunto il momento di separarsi: diventeranno due singole concorrenti.

Grande Fratello Vip 3, nomination Ivan Cattaneo e Lory Del Santo. E Cecchi Paone.. Gf Vip 3 news

Inoltre, Alessandro Cecchi Paone ha ancora qualcosa da dire agli ex coinquilini del Grande Fratello Vip 3 e scopriremo chi tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo dovrà abbandonare il gioco e dire addio ai sogni di vincere il GF VIP.

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte e Giulia Salemi che scintille! GF VIP 3 NEWS

Nella Casa del Grande Fratello Vip 3 Giulia Salemi e Francesco Monte proseguono nel loro amore tira e molla. I due battibeccano a cena, poi si appartano nella Panic Room del GF VIP per chiarirsi, ma poi... "Se non siamo in grado di comprenderci e di capirci per ora lasciamo andare. Ci mettiamo uno stop e facciamo un passo indietro", dice Giulia Salemi a Monte. L'influencer non ha dubbi: "Dobbiamo riuscire a trovare una conclusione alle nostre discussioni". Francesco Monte si sfoga poi con Walter Nudo, Andrea Mainardi e Le Donatella. "Per certi versi sembra che tu abbia un istinto paterno", gli spiega la gemella mora. Monte non nega, ma poi parla della gelosia e di alcuni comportamenti di Giulia Salemi che non ha digerito.

Grande Fratello Vip 3, Cecchi Paone-Ela Weber eliminati. NOMINATION: Lory de Santo e Ivan Cattaneo. GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3 decima puntata su Canale 5 piena di colpi di scena. Il reality condotto da Ilary Blasi Alfonso Signorini vede le eliminazioni di Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber (seconda eliminata a sorpresa, perde il ballottaggio con Lory Del Santo). Entrambi hanno dovuto abbandonare la Casa del GF VIP 3. I nominati della settimana sono Ivan Cattaneo e Lory Del Santo.

Grande Fratello Vip 3, Alessandro Cecchi Paone vs Donatella - GF VIP 3 NEWS

Alessandro Cecchi Paone nel corso degli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 3 ha dato dell'ignorante a Le Donatella. "Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata", dice a Silvia Provvedi. Durante il collegamento prosegue l'affondo: "Senza cultura, senza preparazione non ci sono speranze". Silvia Provvedi non ci sta: "Fatti un bagno di umiltà Cecchi Paone". Alfonso Signorini difende la Donatella: "Silvia in questi anni di visite in carcere è diventata un esempio e un sostegno per tutte le donne che come lei si sono trovate in quella situazione". Il direttore di "Chi" spiega: "La cultura non vuol dire mai mettersi in cattedra e giudicare la vita degli altri". Alessandro Cecchi Paone insiste: "L’ignoranza non dà né diritti né speranza".

Grande Fratello Vip 3, Alessandro Cecchi Paone eliminato. "Amici come prima" - GF VIP 3 NEWS

Alessandro Cecchi Paone commenta nello studio del Grande Fratello Vip 3 la sua eliminazione. "Se la cultura avesse il 22% (la percentuale di voti con cui è uscito, ndr) nel nostro Paese staremmo molto meglio. Quando si gioca, occorre giocare duro, ma una volta terminata l'avventura, amici come prima", dice a Ilary Blasi e Alfonso Signorini dopo la sua uscita dalla Casa del GF VIP 3.

Grande Fratello Vip 3 NOMINATION: Lory de Santo e Ivan Cattaneo. I voti nella Casa. GF VIP 3 NEWS

Le nomination della decima puntata del Grande Fratello Vip 3 mettono contro uomini contro uomini e donne contro donne. Si parte con gli uomini. Andrea Mainardi, Francesco Monte, Stefano Sala e Walter Nudo nominano Ivan Cattaneo. Le nomination delle donne. Giulia Salemi dice Jane Alexander, Lory Del Santo nomina Martina Hamby. Benedetta Mazza, Jane Alexander, Martina Hamby e le Donatella indicano Lory Del Santo. In nomination per l'uscita dal GF Vip sono Ivan Cattaneo e Lory Del Santo.

GRANDE FRATELLO VIP 3 NOMINATION E SECONDA ELIMINAZIONE A SORPRESA - GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3, decimo appuntamento su Canale 5 con Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Durante la puntata arriverà il verdetto del televoto tra i 3 in nomination: Andrea Mainardi, Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, chi verrà eliminato? E una seconda eliminazione a sorpresa prenderà in contropiede i concorrenti del GF VIP 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3, FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI: NUOVA LITE - GF VIP 3 NEWS

Francesco Monte e Giulia Salemi continuano la loro relazione a tira e molla nella casa del Grande Fratello Vip 3. Dopo una notte piuttosto 'calda' sotto il piumone scoppia una litigata mentre sono nella veranda del GF VIP a parlare con le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. Francesco Monte prende male una battuta della Salemi, sul fatto che l'ex Tronista di Uomini e Donne non sia un gentleman. “Lasciamo perdere visto che non ti piacciono dei miei aspetti caratteriali, sono stufa di essere giudicata", dice Giulia Salemi per troncare la discussione.

GRANDE FRATELLO VIP 3, FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI: NUOVA LITE - LO SFOGO DI MONTE. GF VIP 3 NEWS

Dopo la lite con Giulia Salemi, Francesco Monte si sfoga con Walter Nudo, Andrea Mainardi e Giulia Provvedi spiegando che l'influencer “si sente sempre giudicata, piange e mi fa sembrare un mostro”, dice Francesco Monte. “Il suo humour è quello di una bambina”, le parole del concorrente del Gf Vip 3. “Giulia è più fragile di te. Non dice delle cose con l’intenzione di feriti. È solo che a volte crolla. Forse in questo contesto è tutto più pesante”, dice Giulia Provvedi a Francesco Monte.

GRANDE FRATELLO VIP 3, FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI: NUOVA LITE - LO SFOGO DELLA SALEMI. GF VIP 3 NEWS

Dopo la lite con Francesco Monte, Giulia Salemi invece si sfoga con Martina Hamby. “Non mi chiede mai scusa”, spiega la concorrente del Grande Fratello Vip 3. “Sono sempre io che devo giustificarlo. Vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Dal primo giorno, è sempre lui che si arrabbia per primo! Vengo schiacciata e quella che sta peggio, sono sempre io”, le parole di Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip 3, Fabio Basile eliminato. Tre nuove nomination. Gf Vip 3 news

Grande Fratello Vip 3, la nona puntata in diretta su Canale 5 riserve prima un colpo di scena: Walter Nudo è il primo eliminato. Ma è uno scherzo del GF VIP 3. Poi il verdetto vero: Benedetta Mazza è salva, Fabio Basile e Ivan Cattaneo vanno al ballottaggio e il campione olimpico perde. Deve dunque abbandonare la Casa. Al televoto finiscono Andrea Mainardi, Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala.

Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo eliminato... anzi no. Gf Vip 3 news

Walter Nudo arriva in studio dopo essergli stato comunicato che è l'eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip 3. "Tu hai vinto un reality, cosa è successo questa volta, cosa pensi che sia cambiato?", gli chiede Alfonso Signorini. Walter Nudo risponde: "Sono passati quindici anni. Io sono cambiato". Un filmato ripercorre i suoi momenti più belli all'interno della Casa del Gf Vip 3. Arriva la Marchesa d'Aragona che gli dice. "Ci lega un amore spirituale. Ti vorrei un po' più terreno, ma rispetto i tuoi tempi. Avrai sentito la mia mancanza?". Daniela gli consegna la busta e lo bacia: "Walter Nudo è salvo" e può rientrare in Casa. Era uno scherzo del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 3, Jane Alexander ed Elia Fongaro si rivedono. Il bacio - GF VIP 3 NEWS

Elia Fongaro e Jane Alexander possono riabbracciarsi. Il Grande Fratello li fa comunicare attraverso la tenda, fino a quando Ilary Blasi chiede di aprire la porta: "Altrimenti entro io a buttarla", dice la conduttrice del reality di Canale 5. Elia Fongaro e Jane Alexander si abbracciano e si baciano. "Sei forte. Mi manchi tanto!", dice Elia. "Sono proprio felice di vederti", le parole di Jane.

Grande Fratello Vip 3, Maria Monsé eliminata. Nomination per 4. Gf Vip 3 news

Grande Fratello Vip 3 nell'ottava puntata In diretta su Canale 5, Ilary Blasi e Alfonso Signorini svelano il risultato del televoto. Ad uscire tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè e la Monsé. In nomination Benedetta Mazza, Fabio Basile, Ivan Cattaneo e Walter Nudo. Giovedì 8 novembre nuova diretta su Canale 5 con eliminazioni e nomination.

Grande Fratello Vip 3, le coppie per le nomination Gf Vip 3 news

Ci si prepara alle nomination nella casa del Grande Fratello Vip 3. Ilary Blasi chiama Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Fabio Basile nella stanza dei Led dove li attende un compito a sorpresa. Ilary dice che tutti e tre potrebbero finire in nomination: ognuno di loro deve fare il nome di uno dei concorrenti da legare al proprio destino. Benedetta Mazza nomina Ela Weber. Fabio Basile fa il nome di Maria Monsé e Giulia dice Alessandro Cecchi Paone. Poi Maria Monsé viene eliminata nel ballottaggio con Alessandro Cecchi Paone e abbandona il GF VIP 3. Ilary Blasi spiega che Il Grande Fratello Vip 3 ha deciso che nessuno può andare avanti nel gioco senza essersi sottoposto al giudizio del pubblico. Ilary invita Giulia Salemi, Fabio Basile e Benedetta Mazza a dire davanti a tutti i tre nomi dei concorrenti scelti nella stanza dei Led: Alessandro, Ela e Maria, che essendo però stata già eliminata viene sostituita da Jane. Questi tre saranno immuni dalle nomination per la prossima puntata. Ecco dunque che Benedetta Mazza, Fabio Basile e Giulia Provvedi vengono mandati nella stanza dei Led. Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Jane Alexander dovranno scegliere lo sfidante di chi li ha nominati. Ela Weber contro Benedetta Mazza sceglie Walter Nudo. Jane Alexander vuole Ivan Cattaneo come sfidante di Fabio Basile, Alessandro Cecchi Paone sceglie Giulia Salemi contro Martina Hamby. Giulia Salemi e Martina Hamby, Fabio Basile e Ivan Cattaneo, Benedetta Mazza e Walter Nudo, queste le coppie candidate al televoto, però manca ancora un'ultima scelta che spetterà agli Inquilini rimasti in Casa del Grande Fratello Vip 3.

Grande Fratello Vip 3 nomination Benedetta Mazza, Fabio Basile, Ivan Cattaneo e Walter Nudo - GF VIP 3 NEWS

Nomination, i VIP rimasti nella Casa del GF VIP 3 devono decidere. Andrea, Francesco Monte, Lory Del Santo, Le Donatella e Stefano Sala si allontanano dal soggiorno per decidere le due coppie più votate da mandare al televoto. Le Donatelle dicono Walter Nudo e Benedetta Mazza, Francesco Monte sceglie Fabio Basile e Ivan Cattaneo e anche Stefano dice Fabio Basile e Ivan Cattaneo e così Andrea Mainardi. Lory Del Santo punta su Walter Nudo e Benedetta Mazza. Al televoto andranno quindi Benedetta Mazza e Walter Nudo, Ivan Cattaneo e Fabio Basile. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare e non chi eliminare dalla Casa del Grande Fratello Vip 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3, NOMINATION: ALESSANDRO CECCHI PAONE VS MARIA MONSE' - GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3, attesa nella Casa per la diretta dell'ottava puntata, in diretta lunedì 5 novembre su Canale 5. I nominati Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsé preparano le valigie. Chi uscirà?

GRANDE FRATELLO VIP 3, IVAN CATTANEO DIVENTA AMBROGIO IL MAGGIORDOMO - GF VIP 3 NEWS

Ela Weber si gode i servigi del suo maggiordomo nella Casa del GF VIP 3. Si tratta di Ivan Cattaneo, vittima di uno scherzo. I ragazzi del reality gli hanno fatto credere che sia una "punizione" impostagli dal Grande Fratello Vip 3, ma in realtà non è così. Un finto comunicato del Gf mette Ivan Cattaneo nella posizione di fare il maggiordomo di Ela: lui protesta, ma accetta. La Weber è generosa e vuole anche che i servigi di Ivan Cattane siano a disposizione di tutti: dovrà servire la cena e preparare ai Vip un buon caffè. Cattaneo decide di cambiare nome in Ambrogio. Dopo cena, ecco Ivan 'Ambrogio' Cattaneo andare a pulire il bagno...

Grande Fratello Vip 3: FRANCESCO MONTE-GIULIA SALEMI, COLPO DI SCENA. Gf Vip 3 news

Giulia Salemi fa un bilancio della relazione costruita con Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip 3. Dopo l'atteso bacio tra i due sembrava che la strada sarebbe stata in discesa. Invece ora l'influencer manifesta preoccupazione. La Salemi parlando in camera con Ivan Cattaneo mostra scetticismo sull’approccio di Francesco Monte al loro rapporto. Lui pare sia preoccupato dai risvolti che potrebbero esserci in seguito per quanto percepisce Giulia. Lei invece si ritiene molto più proiettata in questa storia d'amore. "Tu da sola hai una personalità molto forte, quando sei con lui un po' cedi", dice Ivan Cattaneo a Giulia Salemi. "A volte penso che la mia personalità è troppa", ribatte la concorrente del GF VIP 3. "Stai un attimo a distanza, magari lui pensa più a se stesso", il consiglio di Cattaneo alla Salemi.

Grande Fratello Vip 3: Elia Fongaro eliminato. Nomination: Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè - GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3 tra sorprese, liti e lacrime. Elia Fongaro è stato eliminato. In nomination sono finiti Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè. La Marchesa d'Aragona ha fatto ritorno nella Casa del GF VIP 3 ricoprendo di baci Walter Nudo.

Grande Fratello Vip 3, Jane Alexander in lacrime per Elia Fongato - GF VIP 3 NEWS

Jane Alexander è un fiume di lacrime alla fine della diretta del Grande Fratello Vip 3. In giardino viene consolata da Ela Weber. "Ora inizia un'altra fase, ci sei solo tu" le dice la Weber. "Non colpevolizzarti, non è stata colpa tua se Elia è uscito".

Grande Fratello Vip 3, Elia Fongaro vs Francesco Monte - GF VIP 3 NEWS

Elia Fongaro e Francesco Monte avevano litigato nella settimana del Gf Vip. Monte aveva accusato Fongaro di razzismo, dopo il caso di "tarantolinità": "Sta etichettando un popolo quando invece questo modo di essere appartiene a me". Elia Fongaro si è scusato: "Chiedo scusa a chi si è sentito offeso ma non era mia intenzione"). Monte duro: "Per me è un manipolatore ed è subdolo da quando ha cercato di mischiare le carte in tavola alla fine dell'ultima puntata".

Grande Fratello Vip 3: Elia Fongaro eliminato - GF VIP 3 NEWS

Martina Hamby ha saputo di essere la prima concorrente salva nella puntata del Grande Fratello Vip 3. Poi il verdetto: il vip che deve lasciare la Casa è Elia Fongaro. Jane Alexander è distrutta: "Mi sento in colpa: se non fosse stato per me lui sarebbe rimasto in Casa".

Grande Fratello Vip 2 nomination: Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè - GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3 le nomination. In segreto all'inizio della puntata Elia Fongaro, Martina Hamby e Ivan Cattaneo avevano scelto un vip da mandare in nomination: Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Francesco Monte sono stati scelti e possono decidere chi trascinare al televoto. Alessandro Cecchi Paone sceglie Maria Monsè. Ela Weber punta su Giulia Salemi e, Francesco Monte dice Jane Alexander. Agli inquilini del GF Vip 3 l'onore e l'onere di scegliere quale coppia mandare al televoto. Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone vengono mandati al televoto.

Grande Fratello Vip 3: Monte vs Elia Fongaro - GF VIP 3 NEWS

Lunedì 29 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 3 reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Giunti alla settima puntata ecco che strategie e particolari simpatie si palesano in maniera inequivocabile. Non mancano gli scontri, in particolare quello tra Francesco Monte ed Elia Fongaro: i due ragazzi, infatti, vivono delle ore particolarmente “calde” e Grande Fratello chiederà loro si spiegare i motivi di tanto attrito.

Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo conteso da due donne - GF VIP 3 NEWS

Dagli scontri si passa alle contese che animano il GF VIP 3: quella tra due donne per il bel Walter Nudo, molto apprezzato all’interno e all’esterno del reality.

Grande Fratello Vip 3, la marchesa d'Aragona torna nella casa - GF VIP 3 NEWS

Dopo essere stata eliminata, la marchesa Daniela del Secco d’Aragona torna nella Casa del Grande Fratello Vip 3…cosa avrà da dire ai suoi ex compagni d’avventura?

Grande Fratello Vip 3 nomination: Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy. E una seconda eliminazione? GF VIP 3 NEWS

Durante la serata non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band e si scoprirà il verdetto del televoto: chi tra Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy dovrà abbandonare il gioco? Inoltre, su tutti i concorrenti incombe il rischio di una possibile seconda eliminazione.

Grande Fratello Vip 3, 3 NOMINATION E 1 SALVATAGGIO (FABIO BASILE). GF VIP 3 NEWS

Ivan Cattaneo, Elia Fongaro e Martina Hamby sono i nuovi nominati di questa settimana del Grande Fratello Vip 3. Durante la diretta del reality di Canale 5 le nomination si sono svolte in maniera diversa dal solito: tutti i vip, a rischio eliminazione, hanno affrontato diverse sfide per vincere l'immunità. Chi perdeva le competizioni rischiava di finire al televoto. Al termine delle gare, tra le squadre perdenti sono stati scelti da nominare Ivan Cattaneo, Elia Fongaro e Martina Hamby: a loro si è aggiunto anche Fabio Basile il suo nome è stato fatto da Lory Del Santo che, da poco rientrata nella Casa del GF VIP 3, ha avuto l'opportunità di decidere chi mandare al televoto come forma di "vendetta" per la sua eliminazione. Ma a quel punto il Grande Fratello Vip ha avuto un nuovo colpo di scena: i nuovi arrivati, Ela Weber, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè hanno avuto la possibilità di salvare un nominato ed hanno deciso "per la simpatia e l'allegria che porta in Casa" di salvare proprio Fabio Basile.

Grande Fratello Vip 3, MARCHESA D'ARAGONA ELIMINATA. GF VIP 3 NEWS

Il pubblico decide sui nominati del Grande Fratello Vip 3. Il primo a essere salvato è Ivan Cattaneo. Ilary Blasi chiede a Jane Alexander ed Elia Fongaro di salutare tutti perché potrebbero non tornare più. Poi arriva il momento del verdetto del televoto sul secondo vip salvo e si tratta di Elia. Fongaro raggiunge gli altri compagni. Jane Alexander va in Mistery Room ad attendere il verdetto definitivo che la vede opposta alla Marchesa d'Aragona. Il pubblico ha deciso che la Casa del Grande Fratello Vip dovrà essere abbandonata dalla Marchesa.

Grande Fratello Vip 3, NOMINATION BOLLENTI. Corona nella Casa da Silvia Provvedi. GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3 Nomination: Elia Fongaro, Eleonora Giorgi, Daniela Del Secco D’Aragona e Lory Del Santo - Gf Vip 3 News

GRANDE FRATELLO VIP 3, FABRIZIO CORONA NELLA CASA DA SILVIA PROVVEDI - GF VIP 3 NEWS

Giovedì 25 ottobre, in prima serata su Canale 5, Grande Fratello Vip 3 raddoppia con un nuovo appuntamento del reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Nella sesta puntata, si aprirà la Porta Rossa per l’attesissimo incontro tra Fabrizio Corona e l’ex fidanzata Silvia Provvedi: la coppia, che ha vissuto la fine della propria storia a colpi di copertine, interviste e post sui social, potrà finalmente rivedersi e confrontarsi.

GRANDE FRATELLO VIP 3, LORY DEL SANTO RIENTRA NELLA CASA - GF VIP 3 NEWS

Dopo essere stata “eliminata” dal gruppo lo scorso lunedì, Lory Del Santo – che ha trascorso ore piacevolissime nella suite - tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3 e potrà vendicarsi di chi l’avrebbe voluta spedire fuori dal loft di Cinecittà.

GRANDE FRATELLO VIP 3 - Daniela del Secco d’Aragona, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander chi esce? - GF VIP 3 NEWS

Nomination. Scopriremo chi tra la marchesa Daniela del Secco d’Aragona, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander dovrà abbandonare il GF VIP 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3 NOMINATION: TUTTI I CONCORRENTI A RISCHIO - GF VIP 3 NEWS

A proposito di nomination, non mancheranno i colpi di scena nella diretta del Grande Fratello Vip 3 su Canale 5: tutti i concorrenti saranno potenzialmente a rischio eliminazione. Imperdibili, come al solito, le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band durante la serata.

Grande Fratello Vip 3, il re è (Walter) Nudo. Ma Elia Fongaro e Francesco Monte... GF VIP 3 NEWS

I tre nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 3 spingono gli analisti di Stanleybet.it a ritoccare le quote sul vincente del reality show di Canale 5, in vista della puntata speciale di giovedì in cui entrerà (momentaneamente) Fabrizio Corona: la categoria "altro" si allarga alle new entry Ela Weber, Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone, che raggiungono la marchesa D'Aragona e Lory Del Santo. Per i bookmaker vale 2,50, con Walter Nudo che resta favorito del GF VIP 3 per la vittoria a 3 volte la scommessa, seguito a 5,00 da Francesco Monte e dall'ex "velino" Elia Fongaro il quale scala posizioni malgrado sia in nomination insieme a Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Doppia cifra per Le Donatella, il modello Stefano Sala e lo chef Andrea Mainardi (tutti a 10,00), con il judoka Fabio Basile e la modella Benedetta Mazza a 15,00. Perde quota l'influencer Giulia Salemi, a 25,00 insieme a Martina Hamdy e Jane Alexander, con Ivan Cattaneo ultimo a 30,00.

Grande Fratello Vip 3, ELEONORA GIORGI ELIMINATA. NUOVE NOMINATIONS. GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3: Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber hanno la Porta Rossa e sono entrati nella Casa. Eleonora Giorgi viene eliminata dal GF VIP 3. Lory Del Santo esce dalla Casa dopo un'eliminazione diretta ma in studio scopre che in realtà è immune e merita la suite. Giovedì doppio appuntamento con il GRANDE FRATELLO VIP 3, Fabrizio Corona il 25 ottobre entrerà per un confronto con la ex Silvia Provvedi. Il reality di Canale 5 vede in nomination Elia Fongaro, la marchesa d'Aragona, Jane ed Ivan Cattaneo.

Grande Fratello Vip 3 nomination Elia Fongaro, la marchesa d'Aragona, Jane ed Ivan Cattaneo. GF VIP 3 NEWS

Le nomination della quinta puntata del Grande Fratello Vip 3. Giulia Salemi nomina palesemente Elia Fongaro. Ivan Cattaneo dice Jane Alexander a causa di uno scherzo. Walter Nudo nomina Elia Fongaro. Benedetta Mazza fa il nome di Elia Fongaro. Andrea Mainardi vota la marchesa d'Aragona. Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi) nominano Elia Fongaro e lui vota la marchesa. Jane Aleaxander dice Ivan Cattaneo. Francesco Montenomina Jane Alexander. Fabio Cattaneo nomina la marchesa. Daniela del Secco vota Martina Hamby. Stefano Sala punta su Ivan Cattaneo. Risultato: nomination Elia Fongaro, la marchesa d'Aragona, Jane ed Ivan Cattaneo.

Grande Fratello Vip 3: Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè, Ela Weber nella Casa - GF VIP 3 NEWS

Lunedì 22 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 3, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Quinta puntata nel segno della rivoluzione a “Gf Vip”. Tre nuovi concorrenti, Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber, bussano alla Porta Rossa della Casa di Cinecittà. Ci sarà posto per tutti? Da domani sera infatti Grande Fratello ha in serbo “colpi bassi” e sorprese per i telespettatori…ma soprattutto per i concorrenti che dovranno abbandonare ogni certezza. Per nessuno il posto è assicurato. Come al solito, imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band durante la serata del GF VIP 3.

Grande Fratello Vip 3 NOMINATIONS: Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, la marchesa d’Aragona e Lory Del Santo GF VIP 3 NEWS

Infine, scopriremo chi tra Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, la marchesa Daniela del Secco d’Aragona e Lory Del Santo dovrà abbandonare il GRANDE FRATELLO VIP 3 e chi saranno i nuovi nominati della settimana.

GRANDE FRATELLO VIP 3, WALTER NUDO FAVORITO PER LA VITTORIA - GF VIP 3 NEWS

La casa del Grande Fratello Vip 3 perde due concorrenti: l'eliminato di questa settimana è Enrico Silvestrin, mentre Maurizio Battista nei giorni scorsi ha scelto di abbandonare il gioco per motivi personali. Si preannuncia una dura battaglia per le nomination del GF VIP 3 tra Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, la marchesa D'Aragona e Lory Del Santo: le ultime due sono considerate fortissime dagli analisti di Stanleybet.it, che le hanno inserite nella categoria "altro", vincente a 3 volte la scommessa (la stessa quota del favorito Walter Nudo nel Grande Fratello Vip 3). L'ex "velino" Elia Fongaro scala la lavagna e si piazza a 5,50, alle spalle di Francesco Monte (a 3,50). Doppia cifra per il modello Stefano Sala e per Le Donatella (entrambi a 13,00), l'attrice Jane Alexander si gioca a 15,00 e l'influencer Giulia Salemi vale 20,00.

GRANDE FRATELLO VIP 3 NOMINATION: ELEONORA GIORGI A RISCHIO ELIMINAZIONE - GF VIP 3 NEWS

Tra i nominati, Eleonora Giorgi è la più a rischio eliminazione dal GRANDE FRATELLO VIP 3: la vittoria del reality è lontana a 25,00. Il judoka Fabio Basile scivola a quota 35,00, con Martina Hamdy a 50,00 e il cantante Ivan Cattaneo ultimo a 65,00.

Grande Fratello Vip 3, FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI AI FERRI CORTI - GF VIP 3 NEWS

Giulia Salemi e Francesco Monte continuano a battibeccare. "Io mi sono aperto abbastanza, mentre tu non mi hai raccontato niente di te. Non voglio più perdere tempo dietro a queste cose" dice Francesco Monte. "Non ti ho raccontato alcune cose di me perché mi vergogno. Quando mi apro, però, non voglio avere un muro davanti" risponde Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip 3, Fabio Basile: "Mi diedero 3 giorni di vita" GF VIP 3 NEWS

Fabio Basile ha raccontato alle Donatella, raccontando un episodio della sua infanzia. L'ex campione olimpico e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 3 spiega: "Non sono mai riuscito a ringraziare il chirurgo che mi salvò la vita quando ero piccolo. Quando avevo cinque anni e mezzo ho avuto la pleuropolmonite, ero in fase terminale all'ospedale di Torino. Ero pelle e ossa. Pesavo undici chili e mi diedero tre giorni di vita" ha spiegato.

Grande Fratello Vip 3, l'incubo di Lory Del Santo, Francesco Monte e Fabio Basile... Gf Vip 3 news

Lory Del Santo racconta ai compagni del Grande Fratello Vip 3 l’incubo avuto durante la notte: “Ho sognato un uomo calvo con gli occhi chiari e rossi che mi schiacciava la testa per uccidermi”. Fabio Basile invece confessa che il suo incubo ricorrente è precipitare sull’aereo, ma il campione olimpico di judo a Rio 2016 (medaglia d'oro numero 200 nella storia d'Italia) riesce a controllare il sogno, perché ne è ormai consapevole. Francesco Monte svela ai concorrenti del GF VIP sogna sempre di cadere in piedi dall’aereo. Ivan Cattaneo la notte sogna di saper volare. In generale gli inquilini della Casa del Grande Fratello hanno paura di sentirsi bloccati durante una minaccia senza riuscire a gridare.

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte vs Giulia Salemi dopo la puntata. Gf Vip 3 news

Uno dei temi caldi nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 3 è stato anche quello legato alla liason tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Con l'intervento nella Casa della mamma dell'influencer. All'ex Tronista di Uomini e Donne non è piaciuto il comportamento di Giulia Salemi nel corso della diretta del GF VIP 3 "Sono io che freno le situazioni". Sull'incontro con Fariba. "Non mi è piaciuta la frase: 'rispettala'. L’ho trovata fuori luogo, non sono un maleducato, non sono irrispettoso", spiega Francesco Monte. Secondo lui le raccomandazione della madre di Giulia Salemi avrebbero senso se tra i due ragazzi ci fosse una storia e se fosse nata fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. "Lei ha fatto la parte di una madre che vuole tutelare sua figlia perché sa che ha sofferto tanto e per tanti motivi diversi", dice Giulia Salemi a Monte. Ma lui non è d'accordo.

GRANDE FRATELLO VIP 3, FABRIZIO CORONA: «CHIEDO PERDONO A SILVIA PROVVEDI PER AVERLA FATTA SOFFRIRE"

«Ho visto Silvia (Provvedi, ndr) piangere in tv (al Grande Fratello Vip, ndr). Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna aver le palle per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato". Con questa clamorosa ammissione di colpa Fabrizio Corona chiede pubblicamente scusa all'ex fidanzata Silvia Provvedi, attualmente chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip 3. Lo fa in una lunga intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 17 ottobre).

GRANDE FRATELLO VIP 3, FABRIZIO CORONA: "HO DETTO DI NON AMARE SILVIA PROVVEDI IN UN MOMENTO IN CUI VEDEVO I DIAVOLI INTORNO A ME. HO SUBITO UN FURTO, MI HANNO DERUBATO DEI SOLDI CHE AVEVO MESSO VIA PER MIO FIGLIO"

Fabrizio Corona racconta: "Quando ho fatto quelle dichiarazioni e lo dico qui per la prima volta, mi è successo un fatto grave. Sono stato derubato in casa e ho sporto immediatamente denuncia. Mi hanno rubato quella che per me era la “pensione”, il futuro per mio figlio Carlos. Ho iniziato a vivere nell’inferno. Vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, anche di Silvia, lo ammetto. Ho perso serenità e lucidità, ho avuto solo le forze dell’ordine accanto, e i miei demoni. E quando vivi da indemoniato, dici le peggio cose».

GRANDE FRATELLO VIP 3, FABRIZIO CORONA PRONTO A UN CONFRONTO CON SILVIA PROVVEDI - GF VIP 3 NEWS

Fabrizio Corona ammette di essere pronto a un confronto diretto con l'ex fidanzata Silvia Provvedi per chiederle scusa del suo comportamento. «Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale, non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno. Ora sono più sereno. Ho ascoltato e riascoltato le parole di Silvia nella Casa e solo ora posso ammettere che sono pronto a fare un passo indietro. Silvia mi è stata vicina quando stavo male, sono in debito, ma conosco le sue debolezze. So che non sta bene. E credo che solo io posso capire che cosa si nasconde dietro quelle lacrime. C’è un dolore profondo. Oggi allungo una mano verso di lei. Silvia non è una ragazza forte come appare, è molto debole. Io so che ha bisogno di me e con estremo affetto, adesso, sono pronto a darglielo, a farla sorridere. Parlo di affetto, non di amore, perché l'amore è finito, lo confermo».

Grande Fratello VIP 3 ENRICO SILVESTRIN ELIMINATO. NUOVE NOMINATION. Gf Vip 3 news

Grande Fratello Vip 3, la quarta puntata porta l'eliminazione di Enrico Silvestrin. E' entrato Cristiano Malgioglio che ha messo un po' di pepe in Casa e Caverna ("Sono molto felice, voglio smuovere questi ragazzi"). Faccia a faccia tra Patrizia De Blanck e la Marchesa d’Aragona sull'appartenenza a una stirpe nobile. Nuove nomination: al televovo Elia Fongaro, Eleonora Giorgi, Daniela Del Secco D’Aragona e Lory Del Santo.

CRISTIANO MALGIOGLIO (GRANDE FRATELLO VIP 3)



Grande Fratello VIP 3 NOMINATION: Elia Fongaro, Eleonora Giorgi, Daniela Del Secco D’Aragona e Lory Del Santo - Gf Vip 3 news

Le donne della casa del Grande Fratello Vip 3 devono fare le nomination in maniera segreta. Le prime ad entrare nel confessionale sono Le Donatella che nominano Elia Fongaro. Francesco Monte e Stefano Sala vanno anche loro su Elia Fongaro, Lory Del Santo dice la Marchesa D'Aragona. Andrea Mainardi punta su Elia Fongaro, mentre Giulia Salemi nomina Jane Alexander. Quest'ultima dice Eleonora Giorgi. Fabio Basile e Martina Hamby nominano Lory Del Santo. Elia Fongaro, Benedetta Mazza e la Marchesa D'Aragona dicono Eleonora Giorgi. Walter Nudo nomina Martina Hamdy , Eleonora Giorgi invece dice la Marchesa. In nomination finiscono Elia Fongaro, Eleonora Giorgi, Daniela Del Secco D’Aragona e Lory Del Santo.

GRANDE FRATELLO VIP 3, CRISTIANO MAGLIOGLIO SHOW - GF VIP 3 NEWS

Ciclone Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 3. incoraggia Jane Alexander, Benedetta Mazza e Martina Hamby: "Nella Casa stanno dando troppo poco, rimanendo troppo nascoste". Paragona Stefano Sala ed Elia Fongaro a due manichini: "Dovete dare di più". Dice a Giulia Giulia di no stare sempre attaccata Francesco Monte. A Ivan Cattaneo dice: "Devi essere Ivan Cattaneo, non cercare di imitarmi". E Ivan Cattaneo tende la mano in segno di pace: "Io non posso imitarti, perché tu sei assolutamente inimitabile".

Grande Fratello VIP 3 MAURIZIO BATTISTA: "ECCO PERCHE' HO LASCIATO LA CASA" - GF VIP 3 NEWS

"Io soffro di acufene e la tensione me l'ha fatto esplodere. La mia salute, i miei affetti e la mia famiglia valgono di più che stare qualche altra settimana". Maurizio Battista in studio spiega le ragioni del suo addio al Grande Fratello Vip 3. Il comico romano coglie l'occasione per riconciliarsi con Valerio Merola. A Batista viene data facoltà di rientrare nella casa ma lui si dice sicuro della propria scelta e conferma la propria decisione di uscire.

Grande Fratello VIP 3 MALGIOGLIO NELLA CASA DEL GF VIP 3

Lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip 3, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Cristiano Malgioglio torna nella Casa. Per restarci? Ci sono degli argomenti da chiarire e nuove sfide da lanciare…

Grande Fratello VIP 3 LA VERITÀ SULLA MARCHESA D’ARAGONA - GF VIP 3 NEWS

La Marchesa d’Aragona fa discutere sia fuori, sia dentro il loft di Cinecittà. Finalmente, si scoprirà tutta la verità sul titolo nobiliare della concorrente del Grande Fratello Vip 3. A far luce ci penserà la contessa Patrizia De Blanck.

Grande Fratello VIP 3, MAURIZIO BATTISTA SPIEGHERA' I MOTIVI DELL'ABBANDONO - GF VIP 3 NEWS

Nelle scorse ore, Maurizio Battista ha deciso improvvisamente di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 3. In studio, il comico spiegherà i motivi del suo abbandono.

Grande Fratello VIP 3 ELIMINAZIONI E NOMINATION - GF VIP 3 NEWS

Scopriremo inoltre chi sarà eliminato nel GF VIP 3 tra Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin. Non mancheranno poi nuove nomination. Al solito, imperdibili le scanzonate incursioni della Gialappa’s Band.

GRANDE FRATELLO VIP 3, MAURIZIO BATTISTA ABBANDONA LA CASA. AIDA NIZAR AL SUO POSTO? GF VIP 3 NEWS

Aida Nizar, ex concorrente del GRANDE FRATELLO 2018 condotto da Barbara D'Urso sostituirà Maurizio Battista al Grande FRATELLO VIP 3? La voce gira e la soubretta spagnola con Instagram Stories, nella quale ha detto: "Non vedo l'ora di GF Vip''.

GRANDE FRATELLO VIP 3, MAURIZIO BATTISTA ABBANDONA LA CASA - GF VIP 3 NEWS

Maurizio Battista ha lasciato il Grande Fratello Vip 3. Già prima della diretta su Canale 5 di lunedì 8 ottobre si era parlato di una sua possibile uscita dalla cosa. Poi il comico romano decise di proseguire. Ora la decisione ufficiale e l'uscita della casa del GF VIP 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3, MAURIZIO BATTISTA ABBANDONA LA CASA. "MOTIVI PERSONALI" - GF VIP 3 NEWS

"Maurizio Battista concorrente della terza edizione di “Grande Fratello Vip”, nella mattinata di oggi, sabato 13 ottobre 2018, ha deciso, per motivi personali, di abbandonare il gioco dopo venti giorni di permanenza nel reality prodotto da Endemol Shine Italy", recita il comunicato del GF VIP 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3, MAURIZIO BATTISTA ABBANDONA LA CASA. IL SALUTO AGLI INQUILINI - GF VIP 3

“Prendo la porta e me ne vado. Questa comunicazione è già stata data. Saluto uno per uno. Grazie a tutti. Mi stanno aspettando. In bocca al lupo... Vi voglio bene”. Maurizio Battista bacia tutti ed esce dalla casa del Grande Fratello Vip 3 tra lacrime e cori degli altri concorrenti. “Fate i bravi, resistete. Trattatemi bene Daniela”, ha detto prima di uscire per dalla Casa del GF VIP 3. “Purtroppo... purtroppo per motivi personali vado via”, ha detto Maurizio Battista.

Grande Fratello VIP 3, Giulia Provvedi lacrime per Pierluigi Gollini. Silvia Provvedi, amicizia con Elia Fongaro - Gf Vip 3 News

Giulia Provvedi scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 3. “Mi sento… non abbandonata, ma più o meno”, si sfoga la bionda delle Donatella. Un momento difficile perchè non le stanno arrivando messaggi dall'esterno. In particolare l'oggetto dei suoi pensieri è il fidanzato Pierluigi Gollini (23enne portiere dell'Atalanta di Gasperini, squadra in cui è approdato nel gennaio 2017 dopo un'avventura in Inghilterra con la maglia dell'Aston Villa). E questo silenzio rende la aua avventura nel reality di Canale 5 più complicata. La gemella Silvia Provvedi la consola e le sta vicina. “Non è una questione di tempo, se uno vuole dare un segnale lo dà, un segnale, un messaggio, qualsiasi cosa. Non so magari pensa che non ci penso. Anche le persone più forti hanno bisogno di un gesto”, dice Giulia. “Non c’è niente che non va, sei la mia forza e energia, devi avere fiducia e pazienza, tu sei forte! Magari lui sta male nel vederti così”, le risponde Silvia Provvedi facendole forza. Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip 3 sembra nascere un'amicizia tra la stessa Silvia Provvedi e l’ex velino Elia Fongaro. “Io sono un po’ glaciale, non sono abituato a tira fuori ma sento che qualcosa nella Casa si sta scongelando” dice Fongaro raccontando alla 'Donatella' anche alcuni problemi lavorativi. Lei gli dice: “Questo percorso potrà solo migliorarti”. Fongato non ha dubbi: “Qui si stanno instaurando rapporti belli, rari”. E Silvia Provvedi: “Tu sei una persona rara!"

Grande Fratello VIP 3, Giulia Provvedi



Grande Fratello Vip 3. Francesco Monte e Giulia Salemi litigano. "Permaloso e..." Gf Vip 3 News

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip 3: Giulia Salemi e Francesco Monte litigano. Tutti si aspettavano un bacio pubblico, invece arrivano i primi screzi tra i due. L'influencer fa una domanda all'ex tronista, poi si gira dall'altra parte. Lui non la prende bene: "Parlare con la tua nuca è mancarmi di rispetto. Se devo parlare parlo con una persona interessata". La Salemi replica: "Sei troppo permaloso". La cosa non finisce lì. Francesco Monte e Giulia vanno avanti a battibeccare nel giardino del GF VIP. "Mi hai fatto delle domande stupide, come ad esempio 'ti piacciono i soldi'?", dice lui. Giulia Salemi risponde: "Sei pesante, io non sono un chihuahua che ti sta dietro. Ti fai degli strani viaggi mentali, questa è una sceneggiata patetica. Io sono libera di esprimermi come voglio". Francesco Monte va avanti: "Devi stare attenta a come parli, mi fai passare come non sono. Con te non parlo più lo giuro". Giulia Salemi si sfoga: "Qualsiasi cosa dico e faccio sbrocca, c'è modo e modo di dire le cose".

Grande Fratello Vip 3. Francesco Monte e Giulia Salemi: giallo bacio e scenata di gelosia. Gf Vip 3 News

Al Grande Fratello Vip 3 prosegue la telenovela tra Francesco Monte Giulia Salemi. “Ormai siamo una coppia, no?”, dice con un pizzico di ironia l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Poi le fa una piccola scenata di gelosia. Cos'è successo? Giulia Salemi si propone per fare un massaggio a Stefano Sala, cosa che non piace a Francesco Monte. “Perché gli metti la crema?”, le dice l’ex tronista. Poi si rivolge al modello: “Ti stai rilassando, eh? Dobbiamo aspettare il principe che finisce di farsi massaggiate prima di andare a letto!”. Più il massaggio va avanti, più la gelosia di Monte sembra crescere. “Non posso concepire queste cose, io me ne vado!”, dice poi Monte. Quella di Giulia Salemi sembra più una provocazione per pungolare il bel Francesco. Che mostra un interesse per la showgirl. Intanto però un bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe scattato alle prime ore del mattino; non è stato mostrato nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 3 in onda su Mediaset Extra, in quanto la regia avrebbe staccato le camere proprio nel momento topico, ma gira in rete un filmato che dimostrerebbe l'avvenuto bacio tra i due. Probabile che nella prossima puntata del GF VIP 3 se ne saprà di più.

Grande Fratello Vip 3. Silvia Provvedi in lacrime. E Fabrizio Corona... Gf Vip 3 News

"Non sono lacrime d'amore, ma di delusione", dice Silvia Provvedi ricordando la fine della storia con Fabrizio Corona nel corso della diretta di lunedì sera su Canale 5 del GF VIP 3. E lui pubblica un post: "Ho visto la puntata del Grande Fratello Vip e..". Ecco le parole della Provvedi e il messaggio di Corona.

Grande Fratello Vip 3, Silvia Provvedi in lacrime. Fabrizio Corona: "Ho visto la puntata e..." - Gf Vip 3 News

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 3 Silvia Provvedi in lacrime ha parlato della fine della sua relazione con Fabrizio Corona. E lui, tramite una Instagram Storie, ha detto: "Io non sono come gli altri, ma dico sempre quello che penso e faccio sempre quello che mi viene d’impulso fare. Ieri sera, e non mi vergogno di dirlo, ho visto la puntata del Grande Fratello Vip, e soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi, quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare dei guai, per una serie di cose non dette da chi doveva dirle, ma da altri. Mi fermo qui, e mi faccio una risata, e vi dico che presto vi farò fare grandissime risate anche a voi. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene io ce l’ho, non è vero che non ce l’ho", le parole di Fabrizio Corona.

"Sono stata io a lasciarlo perché credo nell'amore e in certi valori che lui non ha" il detto tra le lacrime Silvia Provvedi a Ilary Blasi durante la diretta del Grande Fratello Vip 3 su Canale 5. A Fabrizio Corona manda un messaggio: "Non (leggi)

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte: "Non amo più Cecilia Rodriguez" - Gf Vip 3 News

“No, non la amo più. Non c'era nulla da chiarire con lei”, Francesco Monte parla dei suoi sentimenti sulla sua ex Cecilia Rodriguez nel corso del Grande Fratello Vip 3. La loro storia finì un anno fa in diretta tv nel corso del GF Vip 2 quando lei iniziò a provare dei sentimenti per Ignazio Moser. Nella casa nacque un feeling che ha portato alla bella storia d'amore che lega i due ancora oggi.



FRANCESCO MONTE (GRANDE FRATELLO VIP 3)

Grande Fratello Vip 3, 3 NOMINATION CALDISSIME DOPO L'USCITA DI MEROLA - Gf Vip 3 News

La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 porta l'eliminazione di Valerio Merola, secondo concorrente eliminato. Francesco Monte racconta il dolore per la morte della madre e riabbraccia il padre. Silvia Provvedi in lacrime parla della fine della storia con Fabrizio Corona. Maurizio Battista decide di rimanere in gioco dopo la visita della compagna e no lascia dunque il Gf VIP 3. In nomination finiscono Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo.

Grande Fratello Vip 3 nomination Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo - Gf Vip 3 News

Giulia Salemi manda in nomination Enrico Silvestrin. Ivan Cattaneo pure. La marchesa D'Aragona dice Eleona Giorgi. Walter Nudo punta sulla marchesa. Andrea Mainardi dice Eleonora Giorgi. Francesco Monte ha la nomination palese: Ivan Cattaneo. Benedetta Mazza punta su Eleonora Giorgi. Fabio Basile pure nomina Eleonora Giorgi. Le Donatella dicono Enrico Silvestrin. E anche Lory Del Santo nomina Enrico. Silvestrinva su Ivan Cattaneo. Martina Hamdy fa il nome di Walter Nudo. Elia Fongaro dice Eleonora Giorgi. E lei senza esitazione fa il nome di Enrico Silvestrin. Stefano Sala manda in nomination Enrico Silvestrin. Jane Alexander nomina Eleonora Giorgi. Maurizio ha la nomination palese e senza dubbi dice Eleonora Giorgi. In nomination Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo.

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte e il dolore per la morte della madre - Gf Vip 3 News

Francesco Monte sette anni fa ha perso la mamma, ma il dolore resta ancora vivo: "Per la prima volta affronto questo dolore, non riesco a spiegare perché. Ho preso sottogamba quello che stava succedendo, mi pento di essere stato così superficiale", racconta l'ex tronista di Uomini e Donne nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 3. Un freeze blocca il racconto di Francesco Monte e nella Casa del GF VIP entra il padre. I due si abbracciano forte ed è un momento molto emozionante.

Grande Fratello Vip 3, Maurizio Battista decide di restare nella Casa - Gf Vip 3 News

Maurizio Battista da giorni dce che gli manca la famiglia e vorrebbe lasciare la Casa del grande Fratello Vip 3: "Sono fragile, sento troppo il distacco dalla mia famiglia. Sento che sto perdendo del tempo: mi mancano. Proverò a resistere più che posso. In caso, poi, mi prenderò le mie responsabilità...". La compagna Alessandra gli manda un video e una lettera e poi entra nella casa: "Stai facendo un percorso bellissimo. Stai facendo discorsi che non mi piacciono. Tu hai tante cose da dare, puoi raccontare molte cose ai giovani. Sei una persona leale, stai portando il cuore, non l'artista, rimani, fallo per me". Maurizio Battista decide di restare nella Casa del Grande Fratello Vip 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3, MAURIZIO BATTISTA IN CRISI: ABBONDONERÀ LA CASA? - GF VIP 3 NEWS

Lunedì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Grande Fratello Vip 3, reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. È trascorsa un’altra settimana di reclusione per i Vip nella quale Maurizio Battista ha vissuto momenti di crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Scopriremo se il comico deciderà di abbandonare il GF VIP 3 oppure no.

GRANDE FRATELLO VIP 3, LORY DEL SANTO: BILANCIO DELLA PRIMA SETTIMANA - GF VIP 3 NEWS

Lory Del Santo ha vissuto la sua prima settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 3, integrandosi perfettamente nel gruppo. Non sono mancati momenti di commozione e divertimento per lei come per tutti. A proposito, anche per altri concorrenti la settimana è stata ricca di emozioni. Qualcuno nel corso della puntata dovrà fare i conti con il passato che torna...

GRANDE FRATELLO VIP 3 NOMINATION: VALERIO MEROLA, ELIA FONGARO, IVAN CATTANEO, JANE ALEXANDER. CHI ESCE? GF VIP 3 NEWS

Scopriremo chi tra Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander dovrà uscire dalla Casa del Gf Vip 3 e non mancherà poi la nuova tornata di nomination. Al solito, imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.

Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte e Giulia Salemi: la coppia decolla! GF VIP 3 NEWS

Giulia Salemi e Francesco Monte sono di nuovo insieme dopo qualche giorno di lontanana. Complice l'aperitivo nella Caverna del Grande Fratello Vip 3 i due possono chiacchierare e conoscersi meglio. Li si vede ballare assieme e poi appartarsi in camera da letto per avere un po' di intimità. Sono i prodomi in vista della nascita della prima coppia ufficiale del GF VIP 3? Di sicuro si registrano le parole di Francesco Monte a Giulia Salemi: "L’altro giorno, quando ho avuto quel momento down (ripensava alla vicenda legata a Cecilia Rodriguez l'anno scorso nella casa del Grande Fratello, quando i due ruppero, ndr), avrei voluto averti con me". E Giulia Salemi risponde a Monte: "Adesso ti guardo con un altro occhio. Ti ho conosciuto un pochino meglio perché voglio scoprire qualcosa di più del mio amico Francesco".

FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI (GF VIP 3)



Grande Fratello Vip 3, Lory Del Santo: "Bisogna convivere con il dolore e..." - GF VIP 3 NEWS

"Ho capito che bisogna convivere con il dolore. Nella vita capitano cose che sono inevitabili e le devi accettare. La vita è fatta a ostacoli, se sei capace di saltarli, vorrà dire che avrai vissuto", parole pronunciate da Lory Del Santo, nel confessionale del Grande Fratello vip, sulla tragica morte del figlio Loren avvenuta nel luglio di quest'anno. Nella puntata di giovedì 4 ottobre di Pomeriggio 5 nel consueto spazio dedicato al GF VIP 3 è stata mandata in onda la clip. Lory Del Santo ha ribadito di essere convinta che il Grande Fratello Vip 2018 sia per lei una vera e propria terapia e lo ha detto nella Casa anche a Walter Nudo.“Sono felice di aver fatto questa scelta. Sarei stata molto più triste a casa. Sto combattendo positivamente”. Lory ha voluto fare un ringraziamento speciale ai suoi amici: “Ringrazio tutti per avermi accettato con i miei pregi e i miei difetti".

Grande Fratello Vip 3, frecciata di Barbara D'Urso durante Pomeriggio 5 - GF VIP 3 NEWS

Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha commentato un paio di episodi accaduti 'attorno' al Grande Fratello Vip 3. La conduttrice di Mediaset ha mostrato perplessità per come sono stati gestiti: “Enrico Silvestrin ha sbagliato, ha detto una cosa molto grave e da persona intelligente ha chiesto scusa. Io però avrei stigmatizzato la situazione. Avrei sottolineato che era una cosa molto grave. Mi sarei inca...ta di più. Al mio Grande Fratello, quando succedeva qualcosa di grave entravo come una furia” – ha dichiarato Barbara D'Urso, spiegando che avrebbe fatto lo stesso per la questione di Ivan Cattaneo.

Grande Fratello Vip 3, Valerio Merola e Maurizio Battista: insulti e lacrime GF VIP 3 NEWS

Le nomination del Grande Fratello Vip 3 provocano un terremoto tra i concorrenti. Maurizio Battista durante la settimana si era molto lamentato dell’atteggiamento di Valerio Merola e lo ha votato con questa motivazione. Il presentatore se l'è presa, sfogandosi con Fabio Basile, Giulia Salemi e Benedetta Mazza: "Mi ha pugnalato. L'ho salvato e ho nominato Benedetta, una ragazza che stimo e che è dolcissima". Ora Valerio Merola e Maurizio Battista dovranno convivere durante la settimana nella Caverna dove si prevedono scintille. Il presentatore già ha avuto un confronto con il suo 'nominatore': "Tu con me hai pianto, ma i sentimenti per te non contano. Mi hai pugnalato e mi hai ferito". Battista non ci sta: "Io ti ho ferito? Ma siamo amici noi? Se ci siamo visti qui per la prima volta. Hai fatto una settimana che non mi è piaciuta, non ho detto che sei una brutta persona".

Grande Fratello Vip 3: FRANCESCO MONTE IN LACRIME PER IL RICORDO DI CECILIA RODRIGUEZ - Gf Vip 3 news

Francesco Monte è scoppiato in un pianto liberatorio nella stanza da letto del Grande Fratello Vip 3, sotto lo sguardo dell’amico Walter Nudo. L'ex tronista, tra le lacrime, ha detto che rivivere la Casa gli ha riaperto tante ferite, che credeva di aver rimarginato. Cosa che non era avvenuta in Caverna. "Sento un senso di blocco, non sto bene. Forse mi son convinto che stavo bene, ma invece non è così e per tutto questo tempo sono solo scappato dal dolore, me ne sto accorgendo da ieri sera. Risvegliarmi qui dove è successo tutto, vedere la sua faccia (riferimento a Cecilia Rodriguez, ndr) nelle foto appese in cucina, mi fa un certo effetto".

Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo c'è, Lisa Fusco eliminata. NOMINATION - Gf Vip 3 news

Grande Fratello Vip 3 emozionante nella seconda puntate in diretta su Canale 5 (come sempre condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini). Lisa Fusco è la prima eliminata di questa edizione del reality, ha perso al televoto la sfida decisiva con Enrico Silvestrin. Lory Del Santo è entrata nella Casa. In nomination vanno in quattro: Elia Fongaro, Valerio Merola, Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Uno di loro la prossima settimana dirà addio al GF VIP 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3, IL CASO SILVESTRIN - Gf Vip 3 news

Al Grande Fratello Vip 3, Ilary Blasi affronta "la bufera mediatica" che ha coinvolto Enrico Silvestrin, reo, secondo alcuni, di dichiarazioni omofobe fatte su Instagram. Lisa Fusco lo aveva messo in nomination proprio per questa ragione. Signorini è perplesso: "Se dovessimo giudicare i concorrenti per cose dette o fatte fuori dalla Casa la Casa resterebbe vuota". Ilary Blasi chiama Enrico Silvestrin per affrontare il caso e rifiuta qualsiasi accusa, ammettendo di aver usato un gergo sbagliato, "ignorante". Signorini prende le difese di Enrico Silvestrin, dicendo di non essersi minimamente sentito offeso.

GRANDE FRATELLO VIP 3, LORY DEL SANTO: LA SUA TESTIMONIANZA - GF VIP 3 NEWS

Lory Del santo racconta di essere stata contattata dalla produzione del GFVIP a giugno e di aver fatto il primo provino per la trasmissione, spiegando di essere stata entusiasta sin dal principio. Poi è arrivata la notizia del suicidio del figlio che Lory definisce "non devastante, di più. Sono piombata in un tunnel nero per parecchio tempo". La soubretta spiega di aver chiamato subito la produzione per rinunciare alla partecipazione al GF Vip. Lory dice anche di aver pensato di non dir niente a nessuno, facendo finta di niente, salvo rendersi conto poi che non era possibile, perché comunque niente era più come prima. E quindi ha deciso di affrontare la cosa a viso aperto. Lory ricorda che quando morì il primo figlio, Conor, si isolò da tutto. E fu peggio. Alfonso Signorini vuole farle spiegare il perché della sua decisione di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 3, che lui dice di non approvare, perché il dolore stona in un contesto gioioso e scherzoso come la Casa del GF VIP. Lory Del Santo spiega che il dolore "non ti abbandona mai, ma io lo custodirò chiuso in uno scrigno dentro di me". Lory Del Santo afferma di capire le critiche ma sente di dover pensare soprattutto a se stessa. "La disperazione totale non porta a nulla, bisogna trovare la forza nelle cose che ci aiutano". Dopo Lory Del Santo è entrata ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip 3.

GRANDE FRATELLO VIP 3, LORY DEL SANTO NELLA CASA - Gf Vip 3 news

Lory Del santo entra nella Casa del Gf Vip 3 e spiega ai concorrenti del reality di considerare "tutti i ragionamenti leciti. Non impedirò a nessuno di ridere. Sono disposta a parlare con tutta questa gente e a tentare di tirare fuori il mio lato divertente e simpatico che mi accompagna da sempre".

Grande Fratello Vip 3, NOMINATION RECORD. CHI LASCERA' LA CASA - Gf Vip 3 news

Dieci concorrenti in nomination nella seconda serata del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. Chi lascerà la Casa o la Caverna? Partita apertissima. Vista la loro popolarità è abbastanza improbabile che possano essere Giulia e Silvia Provvedi (Le Donatella), piuttosto che Francesco Monte o Walter Nudo. Ma il verdetto arriverà solo in serata.

Grande Fratello Vip 3, Lory Del Santo c'è. SCONTRI E NOMINATION - GF Vip 3 news

Lunedì 1 ottobre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo racconta a Ilary Blasi, ad Alfonso Signorini e al pubblico le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma.

Grande Fratello Vip 3, gli scontri nella Caverna e nel loft - Gf Vip 3 news

I primi sette giorni di permanenza nella Casa, che solitamente servono ai concorrenti per avviare un’iniziale conoscenza, hanno visto nascere piccoli contrasti, sfociati a volte in tensioni, tra i due gruppi che hanno abitato l’uno la Caverna, l’altro il loft di Cinecittà del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 3, record di nominations - Gf Vip 3 news

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 3 accende i riflettori anche sulle tematiche importanti affrontate dai concorrenti nel corso della settimana. Inoltre, non era mai successo che, dopo la prima tornata di nomination, ci fossero ben 10 concorrenti a rischio eliminazione. Chi tra Jane Alexander, Le Donatella, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo, Stefano Sala e Enrico Silvestrin dovrà abbandonare il gioco? I sopravvissuti non sfuggiranno a nuove nomination che li vedranno protagonisti e, come al solito, imperdibili saranno i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.

Grande Fratello Vip 3, Fabrizio Corona nella Casa? I rumors. Gf Vip 3 news

Fabrizio Corona potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3. La notizia viene lanciata da Davide Maggio sul suo sito Davidemaggio.it. Già nelle scorse settimane si era vociferato della sua presenza nel reality di Canale 5 ora ecco questa nuova voce. Ancora, nulla è confermato ma la produzione del GF VIP 3 "sta facendo carte false pur di trovare un accordo". Si vedrà dunque un Fabrizio Corona ospite per un confronto con la sua ex fidanzata, Silvia Provvedi? O addirittura concorrente del Grande Fratello Vip 3? Intanto sono agli atti le parole della Provvedi, che nella prima puntata del reality è stata netta: “Di un uomo piccolo così non parlo più”. E nei giorni successivi ha ribadito: “Non voglio nominarlo perché non rientra nella categoria di uomini che stimo”.

Grande Fratello Vip 3, Lory Del Santo entrerà nella Casa. Gf Vip 3 news

Lory Del Santo sarà al Grande Fratello Vip 3. Come riporta Dagospia, la showgirl entrerà nella casa in occasione della seconda puntata del reality. Appuntamento dunque per lunedì 1° ottobre. Come noto Lory Del Santo ha deciso di mettersi in gioco malgrado il triste lutto avvenuto circa un mese fa, quando, suo figlio minore, Loren, si è tolto la vita. Mediaset ha lasciato alla showgirl la possibilità di decidere se entrare o meno nella Casa del Gf Vip 3, dopo che la – nei giorni seguenti la morte del figlio – aveva rinunciato al programma. "Dopo quanto accaduto avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Potrebbe essere una terapia", le parole pronunciate la scorsa settimana da Lory Del Santo a Verissimo. E lunedì sera potrà dunque iniziare la sua esperienza al Grande Fratello 2018.

Al Grande Fratello Vip 3 le 'primitive' Giulia e Silvia Provvedi sono già diventate le regine della caverna. Look selvaggio e telecamere 'ipnotizzate' dalle Donatella!

Francesco Monte e Giulia Salemi? La voce si diffonde nella Caverna del Grande Fratello Vip 3? E' nata una coppia?

GRANDE FRATELLO VIP 3, SILVIA PROVVEDI NON E' SINGLE. LA RIVELAZIONE DI FRANCESCO CHIMIRRI - GF VIP 3 NEWS

Feeling nella Caverna del Grande Fratello Vip 3 tra Silvia Provvedi e Walter Nudo? Forse, ma non è amore. Almeno così pare alla luce delle rivelazioni di Federico Chimirri, 22 anni, imprenditore e deejay, che svela tutta la verità sulla sua relazione con Silvia Provvedi. Al momento di entrare nella Casa del GF VIP 3 Silvia Provvedi ha dichiarato di essere single, ma Federico Chimirri, che è stato accanto alla cantante de le Donatella nella seconda parte dell'estate, quando lei ha rotto il fidanzamento con Fabrizio Corona, la pensa diversamente.

Ecco le parole di Francesco Chimirri sul suo rapporto con Silvia Provvedi. «Prima di entrare nella Casa Silvia ha fatto una storia su Instagram con un biscotto e ha scritto: "Mi mancherai". Oggi mi faccio tante domande su

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 3. Chi pensava che potesse scoccare la scintilla tra Silvia Provvedi e Francesco Monte è rimasto spiazzato. La cantante delle Donatella (che partecipano al GF VIP come concorrente unico) sembra che

"Fabrizio Corona di recente a Verissimo ha detto che non ti ha mai amata. Tu cosa rispondi?". Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 3 (lunedì sera su Canale 5) ha chiesto a Silvia Provvedi circa la rottura tra lei e Corona. Pronta la risposta

Francesco Monte è già grande protagonista del Grande Fratello Vip 3. Ma l'ex tronista di Uomini e Donne finì sotto le luci dei riflettori anche del GF VIP 2. Ora nella Casa ricorda di quei giorni in cui Cecilia Rodriguez decise di lasciarlo e si innamorò di Ignazio Moser. "Ero fuori Cinecittà, alle spalle del muro. Urlavo come un pazzo, mi sentivano eccome. Dicevo frasi italiane e anche

"Fabrizio Corona di recente a Verissimo ha detto che non ti ha mai amata. Tu cosa rispondi?". Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 3 (lunedì sera su Canale 5) ha chiesto a Silvia Provvedi circa la rottura tra lei e Corona. Pronta la risposta

Giulia Salemi ha confessato a Francesco Monte di essere stata innamorata di lui alcuni anni fa. La concorrente del Grande Fratello Vip 3 dice all'ex tronista: "Ti racconto un aneddoto divertente di

Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi a Elia Fongaro: "Ho trovato la mia metà maschile" - GF VIP 3 NEWS

Giulia Salemi sembra aver trovato un feeling con il modello ed ex "velino" Elia Fongaro nella Casa del Grande Fratello Vip 3. "Io sono logorroica ma ho trovato la mia metà maschile", ha detto l'influencer. "Tu sei come me, uno che converte la sofferenza, i no, le porte in faccia in una risposta leggera, ironica, propositiva", racconta la concorrente del GF VIP 3. Giulia Salemi vorrebbe conoscere qualcosa qualcosa di più sulla vita privata di Elia. Ma lui per ora resta sulle sue: "Sono stato veramente male, non ce la faccio neanche a parlarne. Però ne sono uscito fortificato".

Grande Fratello Vip 3, Jane Alexander: "Avevo un problema con l'alcol" - Gf Vip 3 news

“Soffrivo di binge drinking – ha raccontato Jane Alexander nella Casa del Grande Fratello Vip 3 – non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi.” La concorrente del GF VIP 3 spiega: “Per questo nel giugno scorso sono ricorsa all’aiuto degli Alcolisti Anonimi. Li ho frequentati anche poco, perché non ero una vera e propria alcolista, e quindi mi pareva di abusare del loro aiuto, ma da giugno non ho più toccato un goccio di alcol. Mi aiuta molto sapere che se ne avessi bisogno, se dovessi vacillare potrei contattare in qualsiasi momento uno dei miei sponsor.” Jane Alexander conclude il suo racconto: “Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema, ed era rischioso”. Giulia Provvedi, dopo aver ascoltato le parole di Jane Alexander ha commentato: “Ti ammiro molto, solo il fatto di rendersi conto di avere un problema e affrontarlo ti fa onore, sei una gran donna”.

GRANDE FRATELLO VIP 3, LA PRIMA SERATA SU CANALE 5 - Gf vip 3 news

Prime nomination del Grande Fratello Vip 3. I nominati che andranno al televoto del GF VIP 3 sono Enrico Silvestrin, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi) e poi





Quest'anno vengono fatte per squadre e in più quelle dei cavernicoli sono palesi. In nomination i

GRANDE FRATELLO VIP 3, PASS PER RIENTRARE IN CASO DI ELIMINAZIONE - GF VIP 3 NEWS

Dopo le nomination nella Casa del Grande Fratello Vip 3 sono stati pescati i bussolotti dai sacchi recuperati da Francesco Monte nella prova. In due dei bussolotti, che andranno aperti in caso di eliminazione, ci sarà la scritta "rientri in gioco".

GRANDE FRATELLO VIP 3, FRANCESCO MONTE E IL FLASHBACK DI CECILIA RODRIGUEZ - GF VIP 3 NEWS

Davanti all'ingresso della Casa del Grande Fratello Vip 3 a Francesco Monte viene mostrato il filmato del suo faccia a faccia con Cecilia Rodriguez nella scorsa edizione del GF VIP. Lui dice di essere maturato in un anno e ha cambiato molti aspetti del suo carattere. "Questo è un cambiamento e un nuovo inizio. Per me Grande Fratello vuol dire questo", le parole di Francesco Monte.

Grande Fratello Vip 3, Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo in casa. GF VIP 3 NEWS

Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato in anticipo per le Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo. Sono loro i tre concorrenti (le sorelle Giulia e Silvia Provvedi gareggiano in coppia) che, a sorpresa, sono stati prelevati dall’albergo in cui si trovano tutti i futuri inquilini “vip” in attesa della prima puntata di lunedì sera e sono stati portati a Cinecittà per entrare nella “Caverna” attorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì 24 settembre.

La produzione del GF VIP 3 ha chiesto alle ragazze di prendere i vestiti in tema con la caverna e di andare nel magazzino a cambiarsi. Le telecamere, però, hanno

Grande Fratello Vip 3: "Per Lory Del Santo porta aperta", spiega Ilary Blasi - GF VIP 3 NEWS

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3? "Potrebbe fare il suo ingresso nella seconda puntata, ma se entrerà vuole essere trattata come gli altri...", ha spiegato Ilary Blasi, alla presentazione del reality che partirà lunedì 24 settembre su Canale 5. "Non bisogna giudicare, ognuno vive il dolore nel modo in cui crede. Noi rispetteremo la volontà di Lory Del Santo".

Grande Fratello Vip 3, Ilary Blasi: "Se Lory Del Santo enterà nella Casa mi relazioneró con lei nel modo in cui mi chiede" - GF VIP 3 NEWS

Ilary Blasi è stata chiara sull'eventuale ingresso nella Casa del Gf Vip 3 da parte della showgirl: "Nell'intervista Lory ha detto che non vorrà addosso gli occhi della compassione. Mi relazioneró con lei nel modo in cui mi chiede. Se entrerà non ci saranno sconti per lei. Ovviamente essendoci la diretta non si possono prevedere emozioni e stati d'animo".

Grande Fratello Vip 3, Lory Del Santo nella Casa? Parla la produzione del GF VIP 3

"L'abbiamo messa in guardia, conosciamo il meccanismo del programma e le abbiamo chiesto di riflettere perché la scelta potrebbe avere delle conseguenze. Niente di ciò che accade lì dentro resta privato. Ma rispetteremo totalmente la sua volontà". Così il capo degli autori del Grande Fratello Vip 3 Andrea Palazzo commenta la notizia della partecipazione di Lory Del Santo come concorrente del Gf Vip 2018, uscita nelle scorse ore su molti quotidiani che riportavano stralci dell'intervista che la soubrette ha rilasciato a 'Verissimo', in cui dichiara la sua volontà di partecipare al reality nonostante il lutto che l'ha colpita lo scorso agosto.

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3 dopo la tragedia del figlio? Scheri (Canale 5): "Le abbiamo consigliato di pensarci bene" - GF VIP 3 NEWS

La partecipazione di Lory Del Santo al Gf Vip 2018 potrebbe porate molte polemiche. "Le abbiamo consigliato di pensarci bene, e alla fine ci siamo detti: lasciamo scegliere a lei. Lei la vede come un modo per uscire psicologicamente da questa tragedia, per non stare a casa a sfogliare l'album dei ricordi - dice Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5- Non sappiamo se sarà davvero nel cast perché vogliamo rispettare fino all'ultimo la sua volontà di decidere".

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3 dopo la tragedia del figlio? Alfonso Signorini: "io ho reagito con sconcerto perché avrei fatto diversamente ma la sua scelta va rispettata"

Anche Alfonso Signorini ha commentato il possibile ingresso di Lory Del Santo nella Casa del Grande Fratello Vip 3: "Il Gf ha una sua liturgia -aggiunge Signorini- la difficoltà per noi sarà vedere in quel contesto una donna che ha vissuto una tragedia del genere. Il dolore è un buco nero che va rispettato, io ho reagito con sconcerto perché avrei fatto diversamente ma la sua scelta va rispettata. La cifra del Gf è il gioco, e se Lory Del Santo entra dovrà giocare. Mi rendo conto che strida terribilmente con una tragedia simile".

Il Grande Fratello Vip 3 sta per partire e molti già si chiedono chi sarà la stella di questa edizione. Se nel GF VIP 2 tenne banco l'amore nato nella Casa tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, secondo Alfonso Signorini in questa edizione

Lory Del Santo: "Mio figlio si è tolto la vita, fare il Grande Fratello Vip è una terapia"

Lory Del Santo parla per la prima volta della morte del figlio Loren a "Verissimo", dove è ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 su Canale 5. "Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale". E a Silvia Toffanin racconta che era nel cast del "Grande Fratello Vip" prima del tragico evento: "Dopo quanto accaduto avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Potrebbe essere una terapia".

Ecco nel dettaglio le parole di Lory Del Santo a Verissimo.

«Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Queste le parole con cui si apre il racconto di Lory del Santo, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo. Lory parla per la prima volta della morte del figlio Loren avvenuta circa un mese fa: “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e basta. Niente altro”. E aggiunge: “Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male”.





Lory Del Santo svela a Silvia Toffanin che era nel cast del Grande Fratello Vip prima che succedesse questa cosa: “Avevo firmato per partecipare. Dopo quanto accaduto, d’accordo con Mediaset, avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene”.

Infine, quando Silvia la pone di fronte alle criticità di questa scelta risponde: “Non mi fanno paura i momenti di solitudine nella Casa. Quelli in cui ti ritrovi a riflettere. La solitudine non mi fa paura. La solitudine è una forza. Ti fa meditare per trovare soluzioni”.

Il cast del Grande Fratello Vip 3 al via da lunedì 24 (Canale 5, Ilary Blasi in conduzione) si arricchisce di 2 concorrenti: a entrare nella Casa con gli altri 16 inquilini ci saranno anche l'ex conduttore tv Valerio Merola e Daniela Del Secco D'Aragona

La casa del Grande Fratello Vip diventa un tugurio con asini, galline, animali e fieno. Più che il Gf Vip pare "La Fattoria". Ma non in Italia. La trovata è

Giorgio Mastrota ha detto no al Grande Fratello Vip (e Isola dei famosi) per non perdere il lavoro.