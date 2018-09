Grande Fratello Vip 3, Signorini svela la nuova Belen Rodriguez. Gf Vip 3 news

Il Grande Fratello Vip 3 sta per partire e molti già si chiedono chi sarà la stella di questa edizione. Se nel GF VIP 2 tenne banco l'amore nato nella Casa tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, secondo Alfonso Signorini sospetta che Martina Hamdy potrebbe essere la rivelazione. "Pensavo fosse un codice fiscale invece magari è la nuova Belen", ha detto il direttore Chi e opinionista del Grande Fratello Vip 2018.

Grande Fratello Vip 3 cast, Valerio Merola e la marchesa D'Aragona

Il cast del Grande Fratello Vip 3 al via da lunedì 24 (Canale 5, Ilary Blasi in conduzione) si arricchisce di 2 concorrenti: a entrare nella Casa con gli altri 16 inquilini ci saranno anche l'ex conduttore tv Valerio Merola e Daniela Del Secco D’Aragona, meglio conosciuta come marchesa D’Aragona. Nei giorni scorsi si era vociferato proprio della presenza nella Casa della marchesa d'Aragona e la voce è stata dunque confermata.

Grande Fratello Vip - Asini, galline e animali in...

La casa del Grande Fratello Vip diventa un tugurio con asini, galline, animali e fieno. Più che il Gf Vip pare "La Fattoria". Ma non in Italia. La trovata è degli autori del reality in versione spagnola. I vip hanno vissuto in condizioni precarie, persino con la latrina usata come bagno. Dopo i primi problemi però sono riusciti ad ambientarsi. Chissà che in futuro non accada una cosa simile anche nel Grande Fratello Vip italiano. Intanto è partito il countodwn in vista del 24 settembre quando inizierà il GF VIP 3 su Canale 5.





Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte c'è. Giorgio Mastrota dice no. Ecco perché

Francesco Monte c'è, Giorgio Mastrota invece ha detto no a Grande Fratello Vip (e Isola dei famosi) per non perdere il lavoro. Giorgio Mastrota è un vero e proprio re delle televendite e, intervistato da Davidemaggio.it, rivela un retroscena: "Se nella vita continuerò con le televendite? Beh, spero di sì. È un lavoro come un altro. È una pubblicità e la pubblicità è redditizia. Io sono semplicemente un testimonial dei materassi, l'ho fatto per tanti anni e quindi è un lavoro che fa guadagnare abbastanza bene. Mi hanno chiesto di partecipare a quasi tutti i reality. Dall'Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, quasi tutti. Pechino Express anche e la prima edizione quasi avevo accettato di farla con mia figlia, ma lei non aveva 18 anni ancora e c'è stato un problema. Sarebbe stato molto divertente, credo. Però ho sempre lavorato quindi non me ne volevo andare per due o tre mesi, sennò dopo mi trovavo un altro al mio posto e la cosa non mi avrebbe fatto piacere".

Grande Fratello Vip 3 - FRANCESCO MONTE CI SARA'. I DETTAGLI.

Fancesco Monte parteciperà al Grande Fratello Vip 3. Rientrano le voci che parlavano di una sua esclusione last minute. Lo conferma Davidemaggio.it: "Salvo nuovi clamorosi colpi di scena Francesco Monte sarà uno dei concorrenti di Grande Fratello Vip 2018". L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 si appresta dunque a vivere questa avventura al GF VIP 3. Non solo. Stando alle quote dei giorni scorsi, rese note da Stanleybet.it, quando ancora veniva messa in dubbio la presenza di Francesco Monte nel reality di Canale 5, lui è il vero favorito insieme a Walter Nudo: è in cima alla lavagna del vincente del GF VIP 3 a 4,50, a pari merito con il vincitore della prima edizione de "L'isola dei famosi". (leggi qui le quote complete del Grande Fratello Vip 3).

Grande Fratello Vip 3 - Taylor Mega, nuova fidanzata di Flavio Briatore nel cast.

Taylor Mega, la nuova fiamma di Flavio Briatore, potrebbe varcare la porta rossa che conduce nella Casa del Grande Fratello Vip 3. Lo riporta il portale 361magazine. Nelle scorse settimane si era parlato anche della presenza di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, al GF VIP 3, ma le voci non si sono tramutate in realtà. Toccherà invece a Taylor Mega l'onore della partecipazione nel reality di Canale 5? Stando a questi rumors la 24enne entrerebbe nella Casa non nella prima puntata, ma successivamente.

Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi: "Non comprometterò la mia purezza in TV"

"Da persiana preservo i miei valori e non comprometterò la mia purezza in TV. Nessuno mi crede, ma per me il corpo è quanto di più sacro esista. Anche al GF Vip, di cui sarò concorrente, non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica", le parole di Giulia Salemi in vista della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2018.

GRANDE FRATELLO VIP 3 CAST: SVELATI I 16 CONCORRENTI

Il Grande Fratello Vip 3 ha svelato ufficialmente il cast dei 16 concorrenti che entreranno nella Casa (anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni).

Grande Fratello Vip 3 cast: ECCO I 16 CONCORRENTI

Fabio Basile, 23 anni, judoka

Eleonora Giorgi, 64 anni, attrice

Elia Fongaro, 27 anni, modello professionista

Giulia Salemi, 25 anni, influencer

Maurizio Battista, 61 anni, comico

Martina Hamdy, 24 anni, volto di meteo.it sui canali Mediaset

Ivan Cattaneo, 65 anni, cantautore e pittore

Enrico Silvestrin, 46 anni, speaker, presentatore, attore, musicista

Silvia e Giulia Provvedi, 24 anni, performer e cantanti (Le Donatella)

Francesco Monte, 30 anni, attore, modello, influencer

Jane Alexander, 45 anni, attrice, presentatrice, modella

Walter Nudo, 48 anni, creativo

Benedetta Mazza, 28 anni, conduttrice e showgirl

Stefano Sala, 28 anni, modello professionista e attore

Lisa Fusco, 39 anni, soubrette

Andrea Mainardi, 35 anni, chef

GRANDE FRATELLO VIP 3: ILARY BLASI CONDUTTRICE. ECCO QUANDO PARTE IL GF VIP 3

Il reality sarà in onda su Canale 5 a partire dal 24 settembre. A condurre resta, confermatissima, lary Blasi, reduce dal trionfo negli ascolti tv del Grande Fratello Vip 2. E altrettanto confermatissimo è Alfonso Signorini come opinionista.