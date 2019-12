Grande Fratello Vip 4 Cast, Alfonso Signorini chiama le MILF VIP Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 Cast, Alfonso Signorini chiama le MILF VIP nella Casa. Gf Vip 4 news

Il cast del Grande Fratello Vip 4 (in partenza a inizio gennaio su Canale 5) si annuncia molto interessante. Alfonso Signorini, ospite a “La Repubblica delle Donne” il programma di Piero Chiambretti su Rete 4 ha dato alcuni indizi interessanti sulle concorrenti. “Vogliamo affrontare un tema, quello delle milf che vanno fortissimo tra i giovani. Rita Rusic ne è un esempio, ha 61 anni ed è in forma fisica straordinaria. Al GF Vip vorremmo parlare del fenomeno milf: i ragazzini le adocchiano e loro non disdegnano. Però il Grande Fratello Vip non è fatto solo di vecchie babbione, ci saranno anche ventenni spumeggianti”.

Grande Fratello Vip 4 Cast, Barbara Alberti? Signorini non smentisce. Gf Vip 4 news

Il direttore di “Chi” e presentatore del Grande Fratello Vip 4, ospite da Piero Chiambretti, parlando del cast che entrerà nella Casa a inizio gennaio non ha smentito l'indiscrezione che vuole Barbara Alberti come concorrente: “Il nome lo ha fatto il sito di Roberto D’Agostino. Se è vero? Non commento. Posso dire che ho incontrato lei e molte altre persone”, le parole di Afonso Signorini.

Grande Fratello Vip 4 Cast: Sabina Ciuffini, King Toretto, Antonella Elia, Francesca Barra? Gf Vip 4 news

Piero Chiambretti ha chiesto ad Alfonso Signorini di rivelare qualche possibile concorrente del Grande Fratello Vip 4 di cui non si è ancora parlato. E il conduttore del GF VIP 2020 ha dato qualche indizio: “Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto, Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? Beh, non si può dire”.

Grande Fratello Vip 4: LECCISO, RUSIC, BARBARA ALBERTI: chi entra e chi no nella Casa. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 giorni caldi per la composizione del cast. Rita Rusic sì, Loredana Lecciso no (non adesso), Barbara Alberti forse: facciamo il punto su chi entra o non entra nella casa del Gf Vip 4.

Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti nella Casa? Gf Vip 4 news concorrenti

Intanto Alberto Dandolo su Dagospia ha rivelato che il Grande Fratello Vip 4 vedrà al via scrittrice Barbara Alberti.

Grande Fratello Vip 4 CAST, RITA RUSIC: "SARO' LA BOMBA SEXY". Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic entrerà nella Casa. Dopo tanti rumors sul cast (vedi sotto), Chi svela la prima concorrente ufficiale del reality di Canale 5 in partenza a inizio gennaio 2020. «La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality» ha spiegato la Rusic, produttrice cinematografica, che da otto anni vive a Miami. La futura concorrente del Grande Fratello Vip spiega: «Ma Alfonso Signorini (conduttore del GfVip 4, ndr) mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!». Rita Rusic parla della sua fama di seduttrice, che potrebbe essere uno dei temi del Gf Vip 4: «Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi...spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni». E poi: «Innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interesse, massì. Sensualmente, detta così, uhm, no. Però, chi lo sa?».

RITA RUSIC (FOTO CHI)



Grande Fratello Vip 4 CAST: Hoara Borselli nella Casa? Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 sempre più vicino: il countdown al 7 gennaio 2020 è partito. La domanda del pubblico è ovviamente: chi farà parte del cast? Quali concorrenti entreranno nella Casa del reality di Canale 5. Girano tante voci. Una delle piste più calde di queste ore porta a Hoara Borselli. Attrice, ballerina (vinse nel 2005 la prima edizione di Ballando con le stelle) e conduttrice, l'ex compagna di Walter Zenga farà davvero parte del Grande Fratello Vip 2020? Le prossime settimane diranno se il rumors verrà confermato...

Grande Fratello Vip 4 CAST, LE RIVELAZIONI DI ALFONSO SIGNORINI SCALDANO IL REALITY! Gf Vip 4 news

Che Grande Fratello Vip sarà in questa quarta edizione in partenza il 7 gennaio 2020 su Canale 5? Alfonso Signorini (conduttore che prende il testimone da Alessia Marcuzzi e al suo fianco Wanda Nara e Pupo come opinionisti) non ha dubbi: "Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: “Ma chi è questo?!“, ha spiegato il direttore di 'Chi' a #CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti (qui l'intervista ad Affaritaliani.it). Sui nomi del cast che comporrà il Grande Fratello Vip 4 siamo ancora alle indiscrezioni e mancano conferme ufficiali. Tra i Vip in lizza si è parlato anche di Natalia Bush (ex concorrente de La Talpa), Divino Otelma (che ha fatto anche L’Isola dei Famosi), Giucas Casella (anche lui ex concorrente de L’Isola dei Famosi), Cicciolina, Eva Robin’s, Fernanda Lessa (ex concorrente de L’Isola dei Famosi) e Adriana Volpe (ex concorrente di Pechino Express). E altri erano circolati nelle scorse settimane. Tra dicembre e inizio gennaio via via verrà svelato il cast che entrerà nella Casa del Gf.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS, RUMORS DELLE SCORSE SETTIMANE SUL GF VIP

Grande Fratello Vip 4, CLIZIA INCORVAIA E TUTTE LE NOTIZIE SUL CAST! Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 al via. O meglio: il reality di Canale 5 partirà a gennaio 2020 (si parla del 7 ma la data non è ancora ufficiale). Nelle scorse ore sono stati ufficializzati gli opinionisti del programma che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini (che prende il testimone di Ilary Blasi, conduttrice nelle prime tre edizioni del GF VIP). Ora le news delle prossime settimane si concentreranno sul cast. Chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4? Per ora siamo alle indiscrezioni, nulla di ufficiale sui concorrenti. un nome caldo di queste ore è quello di Clizia Incorvaia. L’influencer avrebbe già dato l'ok alla partecipazione nel GF VIP 4 secondo quanto riportava Dagospia nei giorni scorsi. Per la 33enne modella di Pordenone sarebbe il secondo reality dopo Pechino Express nel 2016. Ha smentito Megan Montaner: l’attrice de Il Segreto sarà impegnata con un altro progetto e non sarà protagonista nel reality di Canale 5. Nelle scorse settimane si era parlato di Antonella Elia, Michele Cocuzza, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Possibile anche la presenza di Loredana Lecciso.

Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara e Pupo con Alfonso Signorini. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4: è partito il count down. Il reality tornerà su Canale 5 a gennaio con Alfonso Signorini come conduttore. Gli opininisti saranno Wanda Nara e Pupo. La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5...condotto per la prima volta da Alfonso Signorini! Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo", è l'annuncio dato su Twitter dal Grande Fratello. Confrmate le indiscrezioni delle scorse settimane.

#GFVIP STA TORNANDO!

La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5...condotto per la prima volta da @alfosignorini!

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: @wandaicardi27 e @pupoghinazzi! pic.twitter.com/sxK5QgQ5Hw — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2019

Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara: "Bellissima opportunità". GF VIP 4 NEWS

E subito dopo l'annuncio del Grande Fratello, Wanda Nara ha poi twittato a sua volta. "Sono molto felice per questa nuova opportunità in tv! Grande Fratello mi sto preparando, inizia il countdown!", ha scritto lady Icardi (star anche di Tiki Taka sempre sulle reti Mediaset). "Grazie Alfonso Signorini per la fiducia, felice di lavorare con te e con Pupo! E grazie Mediaset per questa nuova e bellissima opportunità", si legge nel tweet postato dalla soubrette argentina.