Grande Fratello Vip 4 CAST: Fernanda Lessa, Paola Di Benedetto e... GF VIP 2020 CONCORRENTI

Il Grande Fratello Vip 4 al via. Dopo mesi di attesa e indiscrezioni il cast dei concorrenti è stato annunciato. Sono in 19 (più 4 super guest star che hanno partecipato a edizioni del Gf entrate nel cuore degli spettatori) i personaggi famosi che entreranno nella Casa del reality di Canale 5. Tante donne bellissime: a partire da Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto, passando per Elisa de Panicis e Rita Rusic, Licia Nunez, Clizia Incorvaia e molte altre. Qui sotto una guida con tutte le concorrenti e i concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello 2020. Un super cast quello messo su in questa edizione che vedrà Alfonso Signorini in conduzione con Wanda Nara e Pupo opinionisti.

Grande Fratello Vip concorrenti 2020 e programmazione. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020 torna in prima serata su Canale 5, con tantissime e importanti novità: la prima puntata raddoppia diventando un evento straordinario in onda mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio. Due gruppi di concorrenti varcheranno la Porta Rossa, due serate d’esordio e il doppio delle emozioni. Non solo, quest’anno, al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini. Al suo fianco un’esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo. Nell’anno del ventennale del format “Big Brother”, sono 19 i concorrenti “vip” pronti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia e a vivere un’avventura che durerà circa tre mesi. Non solo, con loro anche quattro highlander: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. L’obiettivo è solo quello di divertirsi, vivere un’esperienza unica nel suo genere e, perché no, aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza. Come sempre, gli inquilini della Casa sono spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno. A Grande Fratello Vip 4 ogni maschera viene meno. La “convivenza forzata” offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi per quello che è e vivere ogni sentimento, dall’amicizia, all’insofferenza fino all’amore in maniera totalizzante. Non ci sono infatti segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: Fausto Enni, Alfonso Signorini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza, Alessandro Santucci. Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio de Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes. L’evoluzione crossmediale e interattiva di “Grande Fratello Vip” è affidata alla Direzione Business Digital di RTI.

Wanda Nara, doccia 'bollente' prima del Grande Fratello Vip 4. GF VIP 2020 NEWS

Wanda Nara da sogno: doppio scatto su Instagram sotto la doccia per lady Icardi che scalda i social e i suoi milioni di follower a poche ore dalla partenza del Grande Fratello Vip 4. Wanda è stata in vacanza in un resort di lusso (in cui hanno alloggiato anche altri Vip illustri: da Pierfrancesco Favino a Francesco Totti ed Ezio Greggio). Come noto, il reality di Canale 5 - al via mercoledì 8 gennaio - avrà la soubbrette argentina nel ruolo di opinionista (assieme a Pupo). Alla conduzione Alfonso Signorini.

Intanto il cast dei concorrenti che prenderanno parte al Grande Fratello 2020 è ormai definito. Andiamo a scoprire chi entrerà nella Casa del Gf.

Grande Fratello Vip 4 cast Paola di Benedetto! GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI NEWS

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 ci sarà anche Paola di Benedetto: gli spettatori se la ricorderanno come Madre Natura mozzafiato di Ciao Darwin, partecipante di Miss Italia. Attualmente la concorrente del GF VIP 2020 (è stata anche all'Isola dei Famosi) è fidanzata Federico Rossi del duo Benji&Fede.

Grande Fratello Vip 4 cast: Carlotta Maggiorana! GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI NEWS

Grande Fratello Vip 2020 avrà una Miss Italia nella Casa. Carlotta Maggiorana, vincitrice del concorso di bellezza nel 2018 farà parte del reality di Canale 5.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI. GF VIP 4 CAST E NEWS

Il Grande Fratello Vip 4 ha annunciato 19 concorrenti. Il reality di Canale 5 ospiterà nella Casa il giornalista Michele Cucuzza, l’ex produttrice cinematografica Rita Rusic e l’opinionista Barbara Alberti. E ancora: confermata la presenza della soubrette Adriana Volpe. Al Grande Fratello Vip 2020 arriveranno anche sette concorrenti che in passato sono stati naufraghi all’Isola dei Famosi: da Antonella Elia ad Andrea Montovoli, Fabio Testi e Antonio Zequila, passando per Aristide Malnati, Fernanda Lessa, Paola di Benedetto. Antonella Elia e Andrea Montovoli hanno partecipato anche a Pechino Express. E poi al GF VIP 4 anche due ex Isola dei Famosi spagnola (Supervivientes): l’ex tronista Ivan Gonzalez ed Elisa De Panicis. Il cast vede al via anche Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, e l’influencer Clizia Incorvaia (entrambi già protagonisti a Pechino Express). Il Grande Fratello Vip 4 avrà pure Pago nella Casa che ritorna a un reality dopo la recente partecipazione a Temptation Island Vip. E ancora: l’attrice Licia Nunez, il modello Andrea Denver. Infine come detto, Carlotta Maggiorana.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI. 4 HIGHLANDER DEL GRANDE FRATELLO, MA... GF VIP 2020 CAST

Il Grande Fratello Vip 2020 avrà 4 concorrenti storici della versione nip. Salvo Veneziano (GF1), Sergio Volpini (GF1), Pasquale Laricchia (GF3) e Patrick Ray Pugliese (GF4 e GF12). Quattro Higlander rimasti nel cuore del pubblico. Non tutti però potranno partecipare al GF VIP.

GRANDE FRATELLO VIP 4 CAST, CONCORRENTI, NEWS DELLE SCORSE SETTIMANE

Wanda Nara a tutto campo: dal Grande Fratello Vip 4 a Icardi...

Wanda Nara, 33 anni, racconta a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli, della sua nuova avventura al Grande Fratello Vip. Pochi mesi fa l’accusavano di aver messo in pericolo la carriera di suo marito, il calciatore Mauro Icardi. Ora che, invece, i fatti hanno premiato le sue scelte, la manager sportiva diventa l’opinionista del programma condotto dal giornalista Alfonso Signorini.

Wanda Nara: "Al Grande Fratello Vip vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne"

“Alfonso mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie–manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera”.

Wanda Nara, su Icardi al Psg "avevo ragione io"

Wanda Nara aggiunge: “Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione”, riferendosi al trasferimento del marito dall’Inter al Paris Saint – Germain.

Sulle pagine di Grazia, la bella commentatrice tv e mamma di cinque figli confida che cosa si regala quando vuole essere felice: “Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso”. Se le si chiede chi glielo fa fare, Wanda Nara risponde: “Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo”.

E a proposito di come sta andando il suo rapporto con il marito racconta: “Mi sento la ragazza con la valigia. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile”.