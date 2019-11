Grande Fratello Vip 4, CLIZIA INCORVAIA E LE NOTIZIE SUL CAST! Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, CLIZIA INCORVAIA E TUTTE LE NOTIZIE SUL CAST! Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 al via. O meglio: il reality di Canale 5 partirà a gennaio 2020 (si parla del 7 ma la data non è ancora ufficiale). Nelle scorse ore sono stati ufficializzati gli opinionisti del programma che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini (che prende il testimone di Ilary Blasi, conduttrice nelle prime tre edizioni del GF VIP). Ora le news delle prossime settimane si concentreranno sul cast. Chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4? Per ora siamo alle indiscrezioni, nulla di ufficiale sui concorrenti. un nome caldo di queste ore è quello di Clizia Incorvaia. L’influencer avrebbe già dato l'ok alla partecipazione nel GF VIP 4 secondo quanto riportava Dagospia nei giorni scorsi. Per la 33enne modella di Pordenone sarebbe il secondo reality dopo Pechino Express nel 2016. Ha smentito Megan Montaner: l’attrice de Il Segreto sarà impegnata con un altro progetto e non sarà protagonista nel reality di Canale 5. Nelle scorse settimane si era parlato di Antonella Elia, Michele Cocuzza, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Possibile anche la presenza di Loredana Lecciso.

Grande Fratello Vip 4: è partito il count down. Il reality tornerà su Canale 5 a gennaio con Alfonso Signorini come conduttore. Gli opininisti saranno Wanda Nara e Pupo. La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5...condotto per la prima volta da Alfonso Signorini! Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo", è l'annuncio dato su Twitter dal Grande Fratello. Confrmate le indiscrezioni delle scorse settimane.

E subito dopo l'annuncio del Grande Fratello, Wanda Nara ha poi twittato a sua volta. "Sono molto felice per questa nuova opportunità in tv! Grande Fratello mi sto preparando, inizia il countdown!", ha scritto lady Icardi (star anche di Tiki Taka sempre sulle reti Mediaset). "Grazie Alfonso Signorini per la fiducia, felice di lavorare con te e con Pupo! E grazie Mediaset per questa nuova e bellissima opportunità", si legge nel tweet postato dalla soubrette argentina.