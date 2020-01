Wanda Nara a tutto campo: dal Grande Fratello Vip 4 a Icardi...

Wanda Nara, 33 anni, racconta a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli, della sua nuova avventura al Grande Fratello Vip. Pochi mesi fa l’accusavano di aver messo in pericolo la carriera di suo marito, il calciatore Mauro Icardi. Ora che, invece, i fatti hanno premiato le sue scelte, la manager sportiva diventa l’opinionista del programma condotto dal giornalista Alfonso Signorini.

Wanda Nara: "Al Grande Fratello Vip vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne"

“Alfonso mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie–manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera”.

Wanda Nara, su Icardi al Psg "avevo ragione io"

Wanda Nara aggiunge: “Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione”, riferendosi al trasferimento del marito dall’Inter al Paris Saint – Germain.

Sulle pagine di Grazia, la bella commentatrice tv e mamma di cinque figli confida che cosa si regala quando vuole essere felice: “Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso”. Se le si chiede chi glielo fa fare, Wanda Nara risponde: “Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo”.

E a proposito di come sta andando il suo rapporto con il marito racconta: “Mi sento la ragazza con la valigia. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile”.

Grande Fratello Vip 4 in partenza l'8 gennaio su Canale 5. Ecco il cast dei concorrenti che entreranno certamente nella Casa. Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Pago, Adriana Volpe, Rita Rusic, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Licia Nunez. E con loro anche 4 higlander del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Salvo Veneziano e Sergio Volpini sono stati concorrenti dalla prima edizione del reality di Canale 5. Pasquale Laricchia è stato uno degli inquilini della terza edizione del Grande Fratello insieme alla fidanzata dell'epoca Victoria Pennington. Patrick Ray Pugliese era al "GF 4", e ha fatto ritorno nella Casa 8 anni più tardi.

