Grecia-Italia 0-3, Mancini: "Bravi, ma dovevamo fare il quarto". Su Insigne...

Grecia-Italia 0-3, Mancini: "Bravi, ma dovevamo fare il quarto. Insigne? L'avevo visto brillante"

"Non so se è stata la mia migliore Italia, ma l'importante è continuare a migliorare. La gara l'abbiamo voluta giocare così, siamo stati bravi fin dal primo minuto". Poi la tiratina d'orecchie: "Dovevamo fare il 4° gol nel secondo tempo, potevamo spingere di più e invece abbiamo gestito troppo". Roberto Mancini analizza la vittoria dell'Italia per 3-0 sul campo della Grecia. Terzo successo in tre partite di qualificazione a Euro 2020 per gli azzurri. Sulla scelta di Insigne titolare (premiata da un'ottima prestazione dell'esterno azzurro, oltre al pesante gol del 2-0). "Non era semplice scegliere, ma l'avevo visto brillante insigne. Lasciar fuori gli altri non era facile, ma ho pensato fosse la cosa giusta da fare". Mancini fa un bilancio della prima stagione alla guida della Nazionale. "Siamo un po' avanti, ma c'è ancora da lavorare molto. Tutto sommato e' andato tutto abbastanza bene". Infine sull'Italia ai Mondiali di calcio femminile. "Prima di tutto complimenti all'Under 20 (in semifinale nel Mondiale di categoria, ndr), ci siamo e speriamo di arrivare alla finale. Poi un grande in bocca al lupo alla femminile, chiamerò Milena Bertolini per farglielo di persona".

GRECIA-ITALIA 0-3, NAZIONALE. BONUCCI "MANCINI FA BENE A SOTTOLINEARE ERRORI"

"Il gol e' stato bello, Emerson mi ha messo una grande palla, ma lui e' abituato a mettere questi palloni con Giroud e Higuain al Chelsea". Cosi', ai microfoni di RaiSport, Leonardo Bonucci, difensore-goleador in azzurro con ben 7 centri. "Da ragazzo ho fatto la prima punta e qualche gol lo facevo, poi la svolta della carriera e' stata andare da tutt'altra parte e impostare da dietro come difensore. Pero' oggi sono andato sul primo palo da prima punta vera", sorride divertito e fiero Bonucci che non dimentica anche quello che ad Atene non ha funzionato. "Dietro abbiamo fatto bene per 65-75 minuti, poi abbiamo abbassato la guardia, io in primis, abbiamo commesso errori di superficialita' che dobbiamo evitare, dobbiamo tenere alta l'attenzione fino all'ultimo minuto. Ha ragione Mancini, e' giusto sottolineare gli errori che abbiamo commesso", spiega Bonucci che poi aggiunge: "Vogliamo continuare a crescere a livello sia offensivo che difensivo, oggi potevamo fare 4-5 gol, ma bisogna sempre stare attenti a non concedere nulla perche' se non subisci gol abbiamo sempre le caratteristiche per farne almeno uno". Il lavoro di Mancini sta dando i suoi frutti. "Quando riesci a fare in partita le cose che provi in allenamento e' importante, siamo sulla buona strada, ma c'e' da limare alcuni difetti per diventare una squadra che puo' fare qualcosa di significativo su ogni campo", spiega il difensore della Nazionale che non vede l'ora di vivere un altro Europeo. "C'e' tanta voglia di rivalsa, dopo quattro anni c'e' voglia di esserci, di riunire l'Italia sotto un unico nome come e' stato nel 2016 con Conte, poi nel biennio con Ventura abbiamo fallito la qualificazione al Mondiale, adesso dobbiamo chiudere il discorso qualificazione e goderci un grande Europeo".

Grecia Italia 0-3 tabellino

Rete: 24′ Barella, 30′ Insigne, 33′ Bonucci

Grecia (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Sokratis; Samaris (77′ Bakasetas), Zeca, Kourbelis (46′ Siopis), Fortounis, Stafylidis; Kolovos (46′ Mavrias), Masouras. A disp. Dumishaj, Paschalakis, Vlachodimos, Kotsiras, Valerianos, Koutris, Mandalos, Kouloris. All. Anastasiadis.

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri (68′ De Sciglio); Barella, Jorginho, Verratti (81′ Pellegrini); Chiesa, Belotti (84′ Bernardeschi), Insigne. A disp. Quagliarella, Pavoletti, Romagnoli, Mancini, Gollini, Sensi, Cragno, Kean, Cristante. All. Mancini.

Arbitro: Taylor (ENG)

Ammoniti: 18′ Samaris, 33′ Verratti, 45+1′ Masouras