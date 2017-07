Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di Budapest con il tempo di 14.35.85. Medaglia d'argento per l'ucraino Mykhailo Romanchuk in 14.37.14, bronzo l'australiano Mack Horton in 14.47.70. E' mancata la doppietta, Gabriele Detti si è infatti dovuto accontentare del quarto posto con 14.52.07. Per l'Italia è la 16esima medaglia in questa edizione dei Mondiali, la quarta d'oro.