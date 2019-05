Guardiola-Juve: accordo raggiunto. Il 14 giugno la presentazione

Juventus: il club, "Non commentiamo 'rumors' legati all'allenatore"

"Non commentiamo 'rumors' legati all'allenatore": così il portavoce della Juventus replica alla notizia dell'imminente accordo fra il club bianconero e Pep Guardiola. Il club conferma che il prossimo 14 giugno sono sospesi i tour per visitare l'Allianz Stadium, ma spiega che "ciò è dovuto a un evento commerciale che quel giorno si svolgerà all'interno dello stadio".

Guardiola-Juve: accordo raggiunto. Il 4 giugno la presentazione

Juventus ancora sotto i riflettori a Piazza Affari, in attesa che sia nominato l'allenatore che sostituira' Massimiliano Allegri. Il mercato scommette che possa essere in arrivo a Torino Pep Guardiola, l'attuale allenatore del Manchester, con cui secondo l'Agi è stato raggiunto l'accordo per i prossimi 4 anni.

I titoli segnano un rialzo del 2,2% attestandosi a 1,47 euro, nonostante il Ftse Mib ceda l'1%. Dai minimi toccati lo scorso 24 aprile, a seguito della valanga di vendite arrivata dopo l'uscita della squadra di calcio dalla Champions League, le azioni bianco-nere hanno recuperato il 23% circa del proprio valore. Dai valori di fine 2018 vantano un progresso complessivo attorno al 35%, favorito anche dall'ingresso dei titoli nel Ftse Mib.

Secondo le indiscrezioni diffuse dall'Agi, la Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo di massima di quattro anni, che prevede un compenso di 24 milioni di euro a stagione. La firma del contratto e' prevista a inizio giugno, il 4, mentre la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire il 14 giugno. venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi. I colpi a sorpresa stanno ormai diventando un marchio di fabbrica della gestione Agnelli/Paratici, basti pensare all’arrivo di Cristiano Ronaldo la scorsa estate, tant’è che le quotazioni delle agenzie di scommesse sul prossimo tecnico della Juve riguardo mister Guardiola sono precipitate. A Torino, comunque, per adesso tutto tace.

D'altra parte a alimentare le speranze dei tifosi e' stata anche una pubblicazione su Instagram del calciatore juventino, Miralem Pjanic, che ha soffermato la telecamera su una scritta presente in un molo con il nome Joseph, ossia il nome di battesimo di Guardiola. Nelle ultime ore si e' invece tirato fuori dalla corsa per la poltrona di allenatore Jose' Mourinho. Guardiola da tre anni allena il Manchester e con la squadra e' riuscito a incassare la vittoria della Premier e l'uscita ai quarti dalla Champions League.

Negli ambienti sportivi circola intanto anche la voce che potrebbe arrivare a Torino Marcos Aoas Correa, noto come Marquinhos, un difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. Secondo indiscrezioni la dirigenza bianconera avrebbe gia' incassato la disponibilita' del giocatore a trasferirsi. A Parigi guadagna sui 6,5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2022.

Lo scoglio sarebbe la dirigenza del Psg, che lo considera uno dei quattro irrinunciabili insieme a Mbappe', Neymar e Verratti. Pare che si parta da una base di 60 milioni, a meno che i dirigenti della Juve propongano uno scambio e in tal caso il nome piu' spendibile sarebbe quello di Pjanic, a Torino da tre stagioni.