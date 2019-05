Guardiola-Juventus: accordo e 14 giugno la presentazione? Manchester City duro

GUARDIOLA-JUVENTUS, MANCHESTER CITY: "NOTIZIA PRIVA DI FONDAMENTO. SIAMO AL RIDICOLO. GUARDIOLA SECCATO"

L'avvocato Alberto Galassi, membro dal 2012 del cda del Manchester City, ha smentito seccamente ai microfoni di Sky Sport le voci che davano Guardiola alla Juventus: "Siamo stati molto sorpresi di leggere un'agenzia che parlava di Guardiola alla Juventus. Mi fa piacere chiarire una volta per tutte quello che anche la settimana scorsa Guardiola ha detto. Il tema è semplice: l'allenatore ha altri due anni di contratto col City. Una cosa ci ha lasciato molto perplessi: qualsiasi club, anche la Juve è un club strutturato e gestito bene da Nedved che è un amico, non avrebbe fatto uscire queste notizie, ma avrebbe contattato l'altro club, visto che Guardiola ha un contratto con noi per altri due anni. È una notizia completamente priva di fondamento ed è anche triste che diversi organi di stampa l'abbiano ripresa. Siamo al ridicolo, è davvero incomprensibile che escano queste notizie per una società quotata in Borsa, è una scemenza". Su Guardiola spiega: "E' il primo che, dalle spiagge di Abu Dhabi, è seccato da tutto questo. L'altro giorno mi ha chiamato un amico, chiedendomi se Pep fosse a Milano. Era a godersi il sole di Abu Dhabi. È una persona seria, un professionista eccezionale e non riesce a comprendere perché la sua parola non venga ascoltata. Non capisco perché un club debba intervenire per spiegare un fatto certo, che Guardiola non vuole andare via dal Manchester City. Non parliamo di nessuna clausola perché il tema non si pone, non esiste. Rinnovo? C'è tempo e al momento non è previsto". Galassi spiega di aver sentito Pavel Nedevd: "Ho già parlato con Pavel Nedved, che è mio amico da tanti anni. Ci siamo sentiti e ci siamo fatti due risate. La Juve non ha bisogno di essere difesa e tutelata da nessuno, ma ci siamo resi conto che la questione era diventata ridicola".

Juventus e Guardiola promessi sposi? Accordo raggiunto tra il club bianconero e l'allenatore catalano. Secondo il tabloid The Sun, il club inglese considera "ridicole" queste speculazioni sul futuro del tecnico spagnolo. Sempre in base a quanto filtra dagli uffici dell'Etihad Stadium, i freschi campioni d'Inghilterra sono tranquilli riguardo al futuro di Guardiola a Manchester City. "Non andrò alla Juventus o in Italia. Ho ancora due anni di contratto e non mi muoverò. Sono soddisfatto qui, non andrò da nessuna parte. Nella prossima stagione sarò l’allenatore del Manchester City", aveva detto Guardiola nei giorni scorsi.

"Non commentiamo 'rumors' legati all'allenatore": così il portavoce della Juventus replica alla notizia dell'imminente accordo fra il club bianconero e Pep Guardiola. Il club conferma che il prossimo 14 giugno sono sospesi i tour per visitare l'Allianz Stadium, ma spiega che "ciò è dovuto a un evento commerciale che quel giorno si svolgerà all'interno dello stadio".

Juventus ancora sotto i riflettori a Piazza Affari, in attesa che sia nominato l'allenatore che sostituira' Massimiliano Allegri. Il mercato scommette che possa essere in arrivo a Torino Pep Guardiola, l'attuale allenatore del Manchester, con cui secondo l'Agi è stato raggiunto l'accordo per i prossimi 4 anni.

Secondo le indiscrezioni diffuse dall'Agi, la Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo di massima di quattro anni, che prevede un compenso di 24 milioni di euro a stagione. La firma del contratto e' prevista a inizio giugno, il 4, mentre la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire il 14 giugno. venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi. I colpi a sorpresa stanno ormai diventando un marchio di fabbrica della gestione Agnelli/Paratici, basti pensare all’arrivo di Cristiano Ronaldo la scorsa estate, tant’è che le quotazioni delle agenzie di scommesse sul prossimo tecnico della Juve riguardo mister Guardiola sono precipitate. A Torino, comunque, per adesso tutto tace.

D'altra parte a alimentare le speranze dei tifosi e' stata anche una pubblicazione su Instagram del calciatore juventino, Miralem Pjanic, che ha soffermato la telecamera su una scritta presente in un molo con il nome Joseph, ossia il nome di battesimo di Guardiola. Nelle ultime ore si e' invece tirato fuori dalla corsa per la poltrona di allenatore Jose' Mourinho. Guardiola da tre anni allena il Manchester e con la squadra e' riuscito a incassare la vittoria della Premier e l'uscita ai quarti dalla Champions League.

Negli ambienti sportivi circola intanto anche la voce che potrebbe arrivare a Torino Marcos Aoas Correa, noto come Marquinhos, un difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. Secondo indiscrezioni la dirigenza bianconera avrebbe gia' incassato la disponibilita' del giocatore a trasferirsi. A Parigi guadagna sui 6,5 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2022.

Lo scoglio sarebbe la dirigenza del Psg, che lo considera uno dei quattro irrinunciabili insieme a Mbappe', Neymar e Verratti. Pare che si parta da una base di 60 milioni, a meno che i dirigenti della Juve propongano uno scambio e in tal caso il nome piu' spendibile sarebbe quello di Pjanic, a Torino da tre stagioni.