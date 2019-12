Guardiola-Manchester City, addio a fine stagione? Si può. Ecco perché

Il Manchester City di Pep Guardiola potrebbero lasciarsi a fine stagione. Secondo il 'Daily Mail' il futuro del tecnico spagnolo, coi 'citizens' in ritardo di 14 punti rispetto al Liverpool capolista in Premier League, potrebbe portarlo lontano dall'Inghilterra già a giugno.

Manchester City, Guardiola cancella festa di Natale e spunta clausola per addio anticipato

Il tabloid britannico ha svelato come una clausola segreta nel contratto di Guardiola con il Manchster City potrebbe facilitare l'addio con un anno di anticipo rispetto al contratto che scade nel 2021. La differenza potrebbe farla una clausola secondo la quale il rapporto di lavoro col City può concludersi con un anno prima rispetto alla scadenza naturale se il club non si ritiene soddisfatto di determinati risultati ottenuti in stagione.

Il clima al Manchester City si è fatto ancor più pesante dopo il ko per 2-1 in casa contro i cugini dello United, ne è una riprova l'annullamento della festa di Natale del club a cui i giocatori, su invito del mister, non sono andati per evitare distrazioni.