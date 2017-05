Gullit vice di Advocaat, nominato ct della nazionale olandese

Dick Advocaat è ufficialmente il nuovo ct dell'Olanda. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il direttore generale della Federcalcio olandese, Hans van Breukelen. Advocaat avrà come suo vice Ruud GULLIT, ex stella del Milan e della nazionale Oranje.



OLANDA, GULLIT E ADVOCAAT, LA STRANA COPPIA



Il tecnico 69enne Dick Advocaat, che resterà alla guida del Fenerbahce fino alla fine della stagione, è già stato ct dell'Olanda in due occasioni, dal 1992 al 1994 e dal 2002 al 2004. Nel primo caso litigò proprio con Ruud Gullit (allora calciatore) che abbandonò il pre-ritiro in vista dei Mondiali negli Stati Uniti. Nel secondo casa chiamò lo stesso Gullit a fargli da vice, come ora.



Olanda, Advocaat (con Gullit) al posto di Danny Blind



Advocaat prende il posto di Danny Blind, esonerato a marzo dopo la sconfitta per 2-0 contro la Bulgaria, e il suo primo compito sarà proprio quello di cercare una difficile qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. L'Olanda attualmente occupa il quarto posto del suo girone, a 6 punti dalla Francia capolista e dietro anche a Svezia e Bulgaria, quando mancano cinque partite da disputare. I prossimi impegni degli Oranje saranno le due amichevoli contro Marocco (31 maggio) e Costa d'Avorio (4 giugno), seguite dal match valido per le qualificazioni contro il Lussemburgo in programma a Rotterdam il 9 giugno.