Haaland sulle orme di Lukaku: ecco il bomber che ha stregato la Juventus e il Manchester United

La bomba di calciomercato è esplosa sotto Natale: il centravanti del Salisburgo, Erling Braut Haaland a un passo dalla Juventus. Un regalo sotto l'albero per i tifosi bianconeri ancora provati dalla sconfitta in Supercoppa contro la Lazio e mai così in ansia per le sorti dello scudetto, come non accadeva da tanti anni a questa parte (otto campionati vinti di fila, l'Inter di Conte è determinata a interrompere questa striscia di successi già entrata nella storia della seria A).

La Juventus ha accelerato su una concorrenza internazionale (Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia) e nazionale (nelle scorse settimane è stato accostato anche a Napoli, Milan con l'Inter alla finestra in vista della prossima stagione) grazie ai buonissimi rapporti con Mino Raiola che fa da intermediario di un’operazione da 30 milioni (sfruttando la clausola nella finestra del mercato di gennaio) per un giocatore che nel giro di 2-3 anni potrebbe tranquillamente triplicare il suo valore.

Un colpo per il presente (parliamo di un attaccante che ha segnato 28 gol in sole 22 partite stagionali nell'ultimo Mondiale Under 20 segnò 9 reti nel 12-0 della sua Norvegia contro l'Honduras) e per il futuro (ha 19 anni anni e mezzo il centravanti nato a Leeds ma di passaporto norvegese). Haaland completerebbe il reparto d'attacco della Juventus aggiungendosi a 3 campioni del calibro di Ronaldo, Dybala e Higuain: avendo così la possibilità di inserirsi in un campionato complicato come quello italiano nei giusti tempi. Giocatore veloce e forte fisicamente, Haaland è già padrone dell'area di rigore forte di un fiuto del gol che non si insegna ma è dote istintiva (nel Molde fece gol, quando era ancora sedicenne, al debutto) che i grandi centravanti possiedono naturalmente. "Può diventare certamente un grande attaccante. Mi ricorda Lukaku come caratteristiche", ha detto in passato Solskjaer (che l'ho allenò nel Molde) a NRK parlando di lui.

Haaland tra l'altro è figlio d'arte: suo padre, Alf-Inge, era un centrocampista (difensivo) che giocò tra gli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio in Inghilterra (Nottingham Forest, Leeds Utd, Manchester City) e fu anche nazionale norvegese (34 presenze con la convocazione per i Mondiali di Usa '94).

Tutto fatto per Haaland alla Juventus. Si vedrà dopo Natale, anche se Oltremanica giurano che il Manchester United non si sia ancora arreso. Secondo The Sun i Red Devils potrebbero sbaragliare la concorrenza con una proposta per il giocatore da 200mila sterline a settimana, ovvero circa 13 milioni di euro all'anno.

Haaland gol e assist per il bomber che ha stregato la Juventus. VIDEO