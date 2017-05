Hayden, l'automobilista: "Sbucato dallo stop". Medici: "Danno cerebrale"

Hayden sbucato all'improvviso dallo stop. L'automobilista sotto choc dopo l'incidente di Hayden



"Stavo andando al lavoro, poi lui è venuto fuori all’improvviso dallo ‘Stop’". Così il 30enne di Morciano che mercoledì scorso, sulla Riccione - Tavoleto, ha travolto il pilota statunitense Nicky Hayden, ora ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Le parole del ragazzo, ancora sotto choc, sono riportate dall'edizione di Rimini del Resto del Carlino. Il giovane, sconvolto dal dolore, avrebbe chiesto di poter incontrare i familiari di ‘Kentucky Kid’, che proprio ieri sono sbarcati a Bologna e poi hanno raggiunto Cesena per poter stare più vicino all’ex campione della MotoGp.



HAYDEN DINAMICA INCIDENTE. I RILIEVI DELLA POLIZIA



Secondo i primi rilievi della polizia, lo scontro è avvenuto all’altezza di via Ca’ Raffaelli, nella frazione Casette, pochi minuti prima delle 14. Stando ai primi accertamenti, pare che il 30enne stesse procedendo in direzione mare al volante di una Peugeot, quando a un certo punto è avvenuto l’impatto con il campione delle Superbike, in sella alla sua bicicletta. A dare l’allarme sono stati alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di manutenzione stradale, anch’essi ascoltati come testimoni dai vigili. Il conducente della Peugeot, che al momento non risulta essere indagato, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito negativo.



Hayden resta gravissimo in prognosi riservata. Hayden, le condizioni



Rimangono estremamente gravi le condizioni cliniche del pilota statunitense di Superbike, Nicky Hayden, ricoverato da mercoledi' nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. E' quanto rende noto l'ultimo bollettino medico diffuso dall'Azienda Usl di Cesena. L'ex campione di Moto Gp era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta a Misano Adriatico, nel Riminese. A causa del violento impatto con il cofano ed il parabrezza della vettura ha riportato un grave politrauma con conseguente gravissimo danno cerebrale.