Hayden grave in rianimazione. Valentino Rossi sotto choc

HAYDEN GRAVE IN RIANIMAZIONE. VALENTINO ROSSI: "NICKY UNO DEI MIEI MIGLIORI AMICI"



"Forza Nicky, siamo tutti con te". E' il messaggio che Valentino ROSSI invia a Nicky Hayden ricoverato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena in gravi condizioni dopo l'incidente di ieri quando è stato investito da un auto mentre si stava allenando in bicicletta nei pressi di Misano Adriatico. "Nicky è uno dei migliori amici che ho avuto nel paddock -aggiunge il 'dottore' su Instagram- . Siamo stati compagni di squadra con la Honda nel suo anno da rookie, il 2003, quando era un giovane debuttante alla prima esperienza europea. Quella stagione si chiuse con il mondiale per me e con il suo primo podio a Phillip Island, dopo qualche anno abbiamo lottato uno contro l'altro per il mondiale 2006 fino all'ultima gara e alla fine, purtroppo per me, mi ha battuto ed è diventato il campione del mondo della MotoGP, dopo la gara ci siamo dati la mano e ci siamo abbracciati, in seguito siamo stati ancora compagni di squadra nei difficili anni della Ducati, quando parecchie volte abbiamo lottato all'ultimo sangue, magari per conquistare l'ultimo posto nella top five". "Nicky veniva spesso al Ranch,dove era sempre uno spettacolo vederlo e cercare di carpire qualche segreto battagliandoci insieme,perché lui è uno dei più veloci flattisti del mondo e prima di passare all'asfalto ha vinto le più importanti gare di Flat Track americano come il Peoria TT. Il più bel ricordo che ho di lui però è quando è venuto a darmi la mano dopo la sfortunata gara di Valencia 2015, durante il giro d'onore, per lui era l'addio alla MotoGP, io avevo appena perso il mondiale, il suo sguardo di supporto dentro il casco è uno dei pochi ricordi positivi che ho di quel giorno", conclude il pilota della Yamaha.



HAYDEN IN GRAVI CONDIZIONI. IL NUOVO BOLLETINO MEDICO



Nessuna novita' sulle condizioni di Nicky HAYDEN. Resta gravissimo il quadro clinico del pilota americano di superbike, ricoverato da ieri all'ospedale "Bufalini" di Cesena dopo essere stato investito da un'auto mentre pedalava in bici sulla Riccione-Tavoleto. "Kentucky Kid", 35 anni, ha sofferto un politrauma cranico e toracico e si trova ricoverato in rianimazione. La prognosi e' riservata. Un nuovo bollettino medico e' previsto attorno a mezzogiorno.



HAYDEN IN GRAVI CONDIZIONI, LE DRAMMATICHE NOTIZIE DI MERCOLEDI' DOPO L'INCIDENTE IN BICI



Hayden; bollettino, condizioni restano critiche



Le condizioni di Nicky Hayden restano critiche, non sono migliorate. Il pilota e' troppo debole per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il problema maggiore e' rappresentato dall'ematoma cranico. Dal reparto di terapia intensiva e' stato portato in rianimazione. Alle 21,30 l'ospedale Bufalini di Cesena ha emesso un bollettino medico sulle condizioni del motociclista ricoverato da meta' pomeriggio.



HAYDEN, DANNO CEREBRALE PREOCCUPANTE



Le condizioni di Nicky HAYDEN, il pilota di Moto Gp investito da un auto nel pomeriggio, restano molto gravi. E' ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato sottoposto ad ulteriori esami. A quanti si apprende avrebbe un edema cerebrale diffuso e i medici del reparto rianimazione stanno valutando se creare una fessura nella scatola cranica per ridurre l'edema. Il danno cerebrale è il più grave ma sono state diagnosticate anche delle fratture multiple dorsali e a una gamba. Il pilota della Honda in World Superbike è stato travolto nel primo pomeriggio da una Peugeot 206 CC all'incrocio tra via Ca' Raffaelli e via Tavoleto nel comune di Misano Adriatico, mentre si stava allenando in bici.