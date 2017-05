Hayden sempre grave. Spunta video: Hayden non si sarebbe fermato allo stop

Hayden ancora gravissimo, non si sarebbe fermato a stop



Non migliorano le condizioni di Nicky Hayden investito da un'auto, mercoledi' scorso, mentre era in bicicletta a Misano Adriatico, nel Riminese. Il pilota statunitense della Superbike e' ancora ricoverato in prognosi riservata e in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. Intanto e' al vaglio della Procura di Rimini un video che mostra la dinamica dell'incidente ripreso da una telecamera di sorveglianza di un'abitazione nei pressi del luogo dell'impatto.



Hayden, il video: Nicky non si sarebbe fermato all'incrocio. La dinamica dell'incidente



Dal video emerge che Hayden, percorrendo in sella alla bici una strada secondaria, arrivato all'incrocio, non si e' fermato allo stop. Proprio in quel momento e' avvenuto lo scontro violento con la vettura proveniente dalla strada principale. L'impatto e' stato molto forte e l'ex campione di Moto Gp ha riportato un grave politrauma con conseguente gravissimo danno cerebrale. La Procura di Rimini ha disposto una consulenza tecnica per accertare la velocita' dell'auto e per capire se il guidatore abbia o meno rispettato i limiti previsti dal codice della strada