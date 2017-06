Hazard: frattura alla caviglia. Tegola per il Chelsea di Conte e per il Belgio



L'attaccante del Chelsea, Eden HAZARD, si è fratturato una caviglia durante la preparazione della sua mazionale, come comunicato dal Belgio.



Hazard: frattura alla caviglia. I tempi di recupero dell'attaccante del Chelsea



"I controlli medici evidenziano che HAZARD si è procurato una frattura alla caviglia destra", ha spiegato il Belgio su twitter in vista della partita amichevole con la Repubblica Ceca. Il 26enne attaccante salterà anche la sfida per le qualificazioni del Mondiale contro l'Estonia e non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma l'ipotesi è di uno stop di 3-4 mesi. Inizia dunque già in salita la prossima stagione di Hazard.



Chelsea, Hazard ammette: Valuterei offerta Real Madrid



Eden Hazard nelle scorse ore aveva messo in forse la sua permanenza al Chelsea e Antonio Conte trema insieme ai tifosi blues. "Certo, prenderei in considerazione un'offerta del Real Madrid", ha spiegato la stella belga non escludendo una partenza in estate. "Onestamente non so cosa accadrà, so solo che ho un contratto di tre stagioni e che abbiamo appena disputato un'incredibile annata - ha aggiunto - Sto molto bene al Chelsea ma non si sa mai quello che può succedere".