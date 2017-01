Higuain foto con addominale sospetto. L'accusa: "Pipita fa gol con photoshop"



Higuain fa discutere il web per una foto che lo ritrae sudato e in gran forma assieme a un vecchio amico. Un'immagine postata a cavallo di Capodanno prima del rientro a Vinovo in cui si vede un Pipita con muscoli e addominali top.



Higuain, foto con ritocco e addominali super: l'attaccante della Juventus sotto accusa. "Pipita ha addominale scolpito su un parquet sospetto"



L'attaccante della Juventus tirato a lucido Ma anche il legno della palestra alle sue spalle appare deformato e proprio nella zona dell'addome. Da qui l'accusa della rete: Higuain ha fotoritoccato l'immagine.



HIGUAIN E LE POLEMICHE SUI CHILI DI TROPPO



D'altronde Higuain è stato spesso oggetto di critiche nell'anno appena trascorso sul tema della 'pancetta'. "Deve smaltire il chilo e mezzo in più che ha addosso, e che funziona come un mattone", disse di lui Aurelio de Laurentiis lo scorso inverno. E polemiche sui chiletti di troppo gli sono state mosse anche al suo passaggio alla Juventus. Il Pipita comunque ha sempre risposto sul campo a suo di gol: 36 e il titolo (record) di capocannoniere nella scorsa serie A e 10 nelle 17 presenze in maglia bianconera sin qui...