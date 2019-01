Higuain: “Se parlano male di te sentiti orgoglioso, perché…”

Gonzalo Higuain risponde alle critiche di questi giorni dopo l'addio al Milan (8 gol in 22 presenze in rossonero tra campionato, Coppa Italia ed Europa League). L'attaccante del Chelsea (già sceso in campo nel match di FA Cup tra la squadra di Sarri e lo Sheffield Wednesday) ha scritto un lungo post su Instagram. "Se qualcuno parla male di te, sentiti orgoglioso perché significa che la tua vita è più importante della sua - le parole del Pipita sul proprio account social -. Quando non scherzi con nessuno, ti concentri sulle tue cose e raggiungi certi risultati, sembra che alcune persone siano sconvolte e, nell’affanno di ottenere ciò che sei o hai, lontani dal mettersi al lavoro e sforzarsi di raggiungerlo, si prendono il disturbo di parlare male degli altri. Buona notte a tutti”.

