Higuain torna al gol e il Chelsea demolisce la 'Cenerentola' Huddersfield

Il Chelsea risorge contro l'Huddersfield allo Stamford bridge e Higuain segna il primo gol, anzi la prima doppietta con la maglia Blues. Tra gli applausi dei tifosi inglesi che finalmente vedono la versione migliore del Pipita dopo le prime due partite non certo esaltanti (incolore in FA Cup e disastro nel 4-0 subito dalla squadra di Sarri sul campo del Bournemouth nel match infrasettimanale di Premier League).

Higuain doppietta in Chelsea-Huddersfield 5-0. Applausi dallo Stafmford Bridge

Questa volta invece Gonzalo Higuain ha risposto presente, con due gol nel 5-0 del Chelsea. L'attaccante argentino, preso a gennaio in prestito dalla Juventus via Milan, ha segnato subito il gol che ha sbloccato il match e poi la rete del 4-0. Il gol dell'1-0 è arrivato al 16' quando il Pipita ha sfruttato l'assist di Kante girando di destro in rete e battendo il danese Lossl (beffato sul proprio palo). Al 69' nuovo assist di Kante per Higuain che beffa l'estremo difensore dell'Huddersfield con un destro a giro da fuori area.

Chelsea, Higuain gol preziosi nella volata per il quarto posto in Premier League

Per il Chelsea una vittoria doverosa (Huddersfield ultimo con 11 punti in 25 partite) e importante in un turno di Premier League che segna una nuova tappa nella volata per il quarto posto: Arsenal, Manchester United e lo stesso Chelsea sono in corsa per l'ultima posizione utile in ottica Champions League (Tottenham e Manchester City sembrano al momento fuori portata per la il terzetto di squadre che si sta giocando la quarta posizione).