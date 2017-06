I 55 anni di Pasquale Bruno: O'Animale, da Van Basten a Bonucci

Venerdì 16 giugno si festeggiano i primi 55 anni di uno dei più “cattivi” della storia del calcio italiano: Pasquale Bruno, la risposta italiana ai vari Vinnie Jones, Stig Tofting e Uli Stielike.

Le sue intemperanze hanno fatto epoca, al punto che i momenti nei quali non ha perso la testa hanno fatto più notizia degli altri. Un esempio su tutti? L'ultima finale europea del Torino, esattamente 25 anni fa.



PASQUALE BRUNO E IL CUORE TORO

Una Coppa Uefa soltanto sfiorata, pur avendo eliminato in semifinale il grande Real Madrid. All'atto conclusivo del torneo, che ancora si giocava con la formula dell'andata e ritorno, i granata pareggiarono 2-2 in casa con l'Ajax e quindi partirono per Amsterdam con la necessità di vincere. O di pareggiare con un improbabile 3-3.

Alla ricerca del gol fin dal fischio iniziale, i ragazzi di Mondonico centrarono un palo clamoroso con Walter Casagrande. Nella ripresa continuarono ad attaccare a testa bassa, anche col libero Roberto Cravero che, in missione offensiva, venne atterrato in piena area da Frank De Boer, futuro allenatore dell'Inter. In quel momento andò in scena una delle proteste più clamorose della storia del calcio italiano: Mondonico prese una sedia accanto alla sua panchina e la sollevò al cielo, rimanendo immobile per minuti che sembrarono infiniti.



"O'ANIMALE" E IL FOLLE DERBY CONTRO LA JUVE

Incredibilmente, non accennò ad alcuna protesta la testa più calda di quella squadra granata: Pasquale Bruno, detto “O'Animale” per assonanza con Pasquale Barra, al quale oltretutto assomigliava anche fisicamente. Il camorrista morto all'ergastolo, dopo aver compiuto decine di omicidi, in un carcere sardo aveva eliminato il boss della mala milanese Francis Turatello, azzannandone alcuni organi interni dopo averlo accoltellato numerose volte.

Nella stagione precedente, invece, Bruno aveva inscenato una protesta imbararazzante nel derby con la Juventus. Espulso dopo 16 minuti per doppia ammonizione, il difensore si era lanciato contro l'arbitro Ceccarini e soltanto l'intervento di compagni e dirigenti del Toro gli aveva impedito di passare alle vie di fatto. Come poi riconosciuto anche dal difensore leccese, quel giorno Lentini, Policano, Annoni e gli altri giocatori del Toro, non certo delle mammole, gli hanno salvato la carriera. Bruno se la cavò con “sole” otto giornate di squalifica (poi scontate a cinque).



QUANDO VAN BASTEN RISCHIO' LA VITA DANZANDO SU PASQUALE BRUNO

Nel febbraio antecedente la finale di Amsterdam, il bersaglio dell'ira di Bruno era stato Marco Van Basten. Dopo l'autorete del difensore che lo aveva marcato duramente per tutta la partita, il centravanti del Milan aveva incautamente esultato danzando sopra l'avversario, caduto a terra, innescandone la furia. In quel caso, fu furbo Capello a sostituire l'olandese prima che la cosa degenerasse.



Ma era (ed è) senza dubbio la Juve la principale nemica di Bruno. Offeso per essere stato svincolato dai bianconeri dopo un triennio nel quale aveva vinto Coppa Italia e Coppa Uefa agli ordini di Zoff, l'ex di Lecce e Como si era accordato coi rivali del Toro, diventandone un idolo anche in virtù di un'antijuventinità sapientemente esagerata. Nemico dichiarato di tutte le “fighette”, aveva nel mirino soprattutto Casiraghi e i due Baggio. Con Roberto fu protagonista di uno scontro in uno Juve-Fiorentina terminato con doppia espulsione e uno scontro protratto fino agli spogliatoi. A Dino rifilò un paio di cazzotti uscendo dal campo dopo un derby perso: il centrocampista, assolutamente incolpevole, pagò la rabbia di Pasquale per via del gesto dell'ombrello fattogli da Di Canio.



"O'ANIMALE" BRUNO: "VORREI PICCHIARE BONUCCI"

Ancora oggi che ha 55 anni (li festeggia venerdì 16 giugno), Bruno riesce a far parlare di se' per le sue roboanti esternazioni antibianconere. La più famosa è quella in cui disse che gli sarebbe piaciuto tornare a giocare solo per “spaccare la faccia” a Bonucci: “È insopportabile: il mio sogno nel cassetto è aspettarlo nel tunnel per dargli un pugno: cinque punti di sutura e non parla per 5 mesi".

D'altronde, la Juve è veramente nel destino del cattivissimo ex difensore.