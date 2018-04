I migliori under 18 del tennis mondiale nel 35° Torneo Bayer a Salsomaggiore

Si stanno svolgendo le prime partite di qualificazioni della 35 esima edizione del Torneo Bayer Internazionale Juniores di tennis di Salsomaggiore, storica e importante manifestazione alla quale prendono parte, da anni, i migliori under 18 del mondo.

Per una settimana la termale Salsomaggiore diventa centro di accoglienza sportiva di oltre 400 giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo.

E da questo storico appuntamento, vale la pena ricordarlo, sono passati i migliori tennisti di ieri e oggi. Flavia Pennetta sopra tutti.

Tennis e juniores. I migliori under 18 del mondo

E questo miracolo di sport e di agonismo ad alto livello si perpetua nel tempo grazie a mecenati lungimiranti convinti che la buona pratica sportiva rappresenti un’attività di grande valenza sociale.

E non è un caso che Bayer, multinazionale conosciuta in tutto il mondo, dopo molti anni di sostegno al torneo abbia voluto ‘titolare’ la manifestazione. E quest’anno in particolare il Tennis Club Salsomaggiore si è gemellato con l’altrettanto prestigioso Club Sportivo Bayer di Leverkusen, grazie al suo Presidente Matthias Haug.

L’impegno di Bayer nel mondo dello sport si rivolge in particolare allo sport agonistico, un esempio su tutti, la sua squadra di calcio Bayer Leverkusen, e in moltissime discipline che, attraverso i numerosi Club del Gruppo, portano spesso atleti a rappresentare la nazionale tedesca alle Olimpiadi.

Tennis e juniores. Bayer mecenate negli sport

Ma il deciso impulso alla pratica sportiva amatoriale è un altro fiore all’occhiello di Bayer che in tutti i paesi dove è presente sponsorizza eventi, squadre e associazioni sportive.

Ma l’agonismo nel torneo non dimentica e si unisce alla solidarietà. Infatti un altro prestigioso marchio è anche quest’anno a Salsomaggiore, quello della Fondazione Telethon attraverso la quale vengono finanziati i grandi centri di ricerca per le malattie genetiche e rare.

La generosità dei partecipanti e degli stessi sportivi non si farà certo attendere.

Tennis e juniores. La Fondazione Telethon a Salsomaggiore

