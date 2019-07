I nuovi gladiatori, Italia 1 svela i segreti del calcio storico fiorentino

Mercoledì 17 luglio, in seconda serata, su Italia 1 andrà in onda “I nuovi gladiatori”, un documentario emozionale dedicato al calcio storico fiorentino. Lo speciale, firmato NewsMediaset, attraverso le testimonianze dei protagonisti racconterà tradizione e retroscena di quello che è un evento unico in tutto il mondo.

“I NUOVI GLADIATORI”, DOCUMENTARIO INEDITO CHE RACCONTA LA TRADIZIONE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO

Da quasi 500 anni la città celebra la storia mettendo uno contro l’altro i quattro quartieri simbolo del capoluogo toscano: i Bianchi di Santo Spirito, gli Azzurri di Santa Croce, i Rossi di Santa Maria Novella, i Verdi di San Giovanni. Ogni anno si gioca nell’affascinante cornice di Piazza Santa Croce, il 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono della città.

Due semifinali e la finale: 27 calcianti per squadra che hanno 50 minuti di tempo per cercare di fare “caccia” (goal) nella rete avversaria. I giocatori sono liberi di passare la palla con le mani e di ricorrere a scontri e lotte per bloccare gli avversari, non sono previste sostituzioni e qualora un calciante si infortunasse la squadra si ridurrebbe di numero.

La sfida sportiva è solo l’apice di un percorso che comincia molto tempo prima. Un percorso fatto di attese, allenamenti estremi, senso di appartenenza e campanilismi: è questo che documentano Gabriella Simoni e Irene Tarantelli, due giornaliste fiorentine che sono tornate nella loro città, nei loro quartieri, tra la loro gente.

In coda al documentario sarà trasmessa l’intera partita finale tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito.

“I nuovi gladiatori” è un programma di Carlo Gorla, Gabriella Simoni e Irene Tarantelli, con Sarah Scarpati.