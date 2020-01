La nuova maglia rossonera di Ibra è la numero 21

Zlatan Ibrahimovic ha scelto il numero 21 per questa sua seconda avventura al Milan. Lo ha reso noto il club rossonero su Twitter, dopo che il 38enne attaccante svedese ha firmato il contratto che lo legherà di nuovo al Milan.

Dopo l'arrivo a Milano, le visite mediche, la firma a Casa Milan tra i cori e il grande entusiasmo dei tifosi, Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milanello con Boban: ha salutato l'allenatore Stefano Pioli e lo staff. Tra poco il primo allenamento, per il fuoriclasse svedese i nuovi compagni di squadra sono tutti volti nuovi.

"Sono molto contento per questo mio ritorno. È una grande emozione per me, ho sempre detto che questa è casa mia e finalmente sono qui. Sono stato in altre squadre ma finalmente sono tornato. Questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Che sono qua, finalmente... E soprattutto che sto aspettando tutti a San Siro e spero di far saltare ancora San Siro come prima"