Ibrahimovic, addio Mondiali Russia 2018. Svezia: "Zlatan non ci sarà"

"Zlatan non giochera' la Coppa del Mondo". Dopo un tira e molla di diverse settimane, e' la Federcalcio svesede a mettere fine a questo tormentone annunciando che Ibrahimovic non sara' ai Mondiali di Russia. "Ho parlato con Zlatan, mi ha detto che non aveva cambiato idea: non vuole tornare" ha detto in un comunicato Lars Richt, ds della Nazionale. "Non fara' dunque parte del gruppo per la Coppa del Mondo che sara' annunciato il 15 maggio", ha aggiunto la Federazione per chiarezza.

Era stato lo spogliatoio della nazionale svedese, per bocca del centrale Granqvist, a chiedere chiarezza sulla decisione di inserire o meno Ibrahimovic nel gruppo per i Mondiali in Russia.

Il secondo portiere Johan Johansson aveva accusato Ibrahimovic di egoismo: "Non ho idea se verrà convocato o meno, dipenderà dal Ct - aveva detto -, ma noi ci siamo qualificati senza di lui. Lui è un egoista, un individualista sia come persona che come giocatore. Noi invece siamo un gruppo". Il Commissario tecnico Janne Andersson successivamente aveva aggiunto: "Zlatan decise di lasciare la Nazionale dopo gli Europei del 2016 e io ho rispettato questa scelta. Per questo, credo che non dovrebbe tornare adesso. Ad ogni modo, non ho ricevuto alcuna chiamata da lui e per come stanno le cose non è incluso nei piani in vista del Mondiale".