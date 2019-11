Ibrahimovic al Milan? La bomba, poi la frenata su Zlatan rossonero

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, anzi no. O forse... Nel giro di poche ore esplode una bomba dagli Stati Uniti su Ibra nuovamente rossonero. Poi arriva la smentita. I tifosi del Diavolo avevano iniziato a sognare dopo le parole riportate da una intervista del commissioner della Major League Soccer, Don Garber, a Espn: "Zlatan è un uomo di 38 anni, che ora è stato ingaggiato dal Milan, uno dei top club del mondo".

Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della Major League Soccer, ha poi spiegato che la traduzione sarebbe stata errata. "A dispetto di quanto erroneamente riportato da vari media, il commissioner della Mls Don Garber non ha dichiarato che il Milan ha acquistato Ibrahimovic".

Despite many erroneous reports, MLS Commissioner Don Garber did not state that AC Milan was signing Zlatan Ibrahimović. The complete interview with ESPN can be found at the link below. https://t.co/go2hHH188B