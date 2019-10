Ibrahimovic al Napoli, De Laurentiis scopre le carte. Regalo per Ancelotti?

Ibrahimovic al Napoli? De Laurentiis: "Un desiderio, dipende da lui"

"Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione, dipende da lui non da me". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si esprime così sul possibile approdo sotto al Vesuvio di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con i Los Angeles Galaxy scade a fine 2019. "E' soprattutto un amico, l'ho conosciuto a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo a Beverly Hills. L'ho invitato a cena con moglie e figli e abbiamo passato una serata strepitosa", aggiunge De Laurentiis nel pre partita dal match di Champions League contro il Salisburgo.

Ibrahimovic: "Se mi ha chiamato Ancelotti? Lo fanno tutti..."

"Se mi ha chiamato Ancelotti? Tutti chiamano Zlatan...", ha detto Ibrahimovic con la sua inconfondibile ironia nel corso di un'intervista al termine del match di MLS tra i Los Angeles Galaxy e Minnesota. Anche tu vuoi il mio numero? Così puoi telefonarmi", le parole del cronista. "Grazie, lo apprezzo", ha risposto Ibra. Un siparietto divertente, ma di sicuro sono tantissimi i tifosi del Napoli che sperano di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia della loro squadra del cuore. L'arrivo dello svedese a gennaio potrebbe dare lo sprint giusto per tentare l'assalto allo scudetto. "Ibrahimovic? Lo chiamo stasera, gli dirò che siamo qui ad aspettarlo. Lo seguo con molto affetto, in 29 partite di MLS ha fatto 30 gol", aveva detto Carlo Ancelotti nei giorni scorsi dopo la vittoria del Napoli sul Verona.