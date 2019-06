Ibrahimovic, gol in rovesciata capolavoro con i Los Angeles Galaxy

Ibrahimovic è sempre lui, non cambia mai: a 37 anni Zlatan ancora regala magie e colpi da fuoriclasse. L'ultimo gioiello è un gol in rovesciata, la classica 'bicicletta' (dopo aver superato il difensore con un pallonetto), che ha insaccato nella porta dei New England Revolution di Bruce Arena (ex CT della Nazionale USA che tra il 2008 e il 2016 ha conquistato ben tre MLS con i Los Angeles Galaxy)

Una prodezza da standing ovation che però non è bastata a evitare la sconfitta ai Los Angeles Galaxy (2-1): un ko che confina la squadra di bra al secondo posto in MLS a 9 punti dalla vetta in Western Conference.

