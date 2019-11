Ibrahimovic-Milan, Zlatan: "Milano è la mia seconda casa. Posso..."

Ibrahimovic-Milan, Zlatan: "Milano è la mia seconda casa"

Zlatan Ibrahimovic apre al ritorno al Milan. "Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa, ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia", le parole dell'attaccante svedese riportate dalla Gazzetta dello Sport. Il Milan nelle ultime settimane ha deciso di fare una deroga alla politica dei calciatori giovani: fondamentale trovare un campione, un leader, un giocatore d'esperienza capace di portare al salto di qualità la squadra. Il club rossonero, al di là delle dichiarazioni pubbliche ora attende la risposta di Zlatan Ibrahimovic alla proposta per il suo ritorno. L'attaccante svedese potrà scegliere se legarsi al Milan per 6 mesi o 18 come gli hanno offerto Maldini e Boban.

Ibrahimovic-Milan, Zlatan: "Posso giocare fino a 50 anni"

"Se c’è un progetto che mi stimola posso giocare fino a 50 anni", dice Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport. "Ho appena concluso l’esperienza a Los Angeles. E’ stata fantastica, rimarrà indelebile nei miei ricordi. Avevo voglia di questa avventura. E ora siamo in due a essere eroi dei due mondi: io e Giuseppe Garibaldi". Il Milan spera nel sì di Ibrahimovic in tempi brevi: l'idea sarebbe quella di portare Zlatan ad allenarsi a Milanello già nel mese di dicembre e di averlo in campo subito a inizio 2019 quando riaprirà il mercato invernale.

Ibrahimovic e Demiral, nomi caldi del mercato Milan

Non solo Zlatan Ibrahimovic. L'infortunio di Duarte (frattura del calcagno all’intersezione del tendine d’Achille, già operato in Svezia) che terrà fuori il brasiliano per 3-4 mesi porterà il Milan ad accelerare anche sulla caccia al difensore. Con Mattia Caldara che sta tornando (il suo rientro può costituire un 'acquisto' importante per Pioli, ma l'ex Atalanta e Juventus ha all'attivo solo due presenze nell'ultimo anno a causa dei guai fisici) serve un altro centrale di livello da affiancare in rosa a Romagnoli e Musacchio. Il nome più caldo è sempre quello di Merih Demiral, che alla Juventus ha trovato poco spazio ed piaceva al Milan già in estate. L'acquisto del 21enne turco potrebbe essere finanziato dalla cessione di Ricardo Rodríguez (chiuso sulla fascia sinistra da Theo Hernandez uno dei migliori rossoneri in questo inizio di stagione).