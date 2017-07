Ibrahimovic: "Mio futuro? Presto un grande annuncio"

Zlatan Ibrahimovic ha promesso 'un grande annuncio' sul suo futuro dopo essere stato fotografato mentre lasciava un ristorante a Manchester con il suo agente Mino Raiola. Il 35enne attaccante svedese è libero dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United dopo un anno all'Old Trafford e il suo infortunio.

Non si prevede un suo ritorno in campo fino all'inizio del 2018 quando recupererà totalmente dal problema al legamento crociato occorso ad aprile, nei quarti di finale di Europa League contro l'Anderlecht.

Ibrahimovic ha detto che "ci sarà un annuncio molto grande e presto, sarà enorme" parlando del suo futuro uscendo con Raiola dal ristorante Tattu nel centro di Manchester, come riporta la stampa britannica. Nonostante lo United abbia deciso di non offrire ad Ibrahimovic il prolungamento del contratto a causa dei tempi di recupero del suo infortunio, l'attaccante è autorizzato ad utilizzare gli impianti del club per ricostruire la sua forma fisica.

E c'è chi è convinto che Zlatan tornerà a vestire la maglia dei Red Devils a partire da inizio 2018. Nei giorni scorsi si era però anche parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus...