Ibrahimovic saluta i Los Angeles Galaxy: "Ora tornate a guardare il baseball"

Quel messaggio lasciava pochi dubbi, a toglierli definitivamente ci pensano gli stessi Los Angeles Galaxy: Zlatan Ibrahimovic saluta. La franchigia californiana comunica in una nota che il 38enne attaccante svedese vestira' un'altra maglia nel 2020 dopo che le parti hanno deciso di separarsi. "Vogliamo ringraziare Zlatan per il suo contributo ai Galaxy e alla Mls - il congedo di Chris Klein, presidente del club - Dal suo arrivo nel 2018, Zlatan ha positivamente influenzato il calcio a Los Angeles. Gli siamo grati per la sua etica del lavoro e la passione, per la sua professionalita' e il suo incommensurabile impatto sul calcio nordamericano".

La nota dei Galaxy era stata anticipata da un tweet di Ibrahimovic, che a modo suo aveva voluto chiudere l'esperienza oltre Oceano. "Veni, vidi, vici. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo - le parole dello svedese - Ai tifosi dei Galaxy: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan, prego. La storia continua... Ora tornate a guardare il baseball".

L'ex attaccante di Juventus, Inter, Barcellona, Milan e Manchester United - 52 gol e 17 assist nelle 53 gare disputate in due anni a Los Angeles senza pero' riuscire a conquistare il titolo - e' ora chiamato a scegliere la sua prossima destinazione. Nelle scorse settimane non ha fatto mistero del desiderio di tornare in Italia: il Bologna dell'amico Mihajlovic, Napoli e Milan le destinazioni piu' papabili.