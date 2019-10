Ibrahimovic torna in Italia? La serie A si scalda per il mercato di gennaio

Zlatan Ibrahimovic torna in serie A a gennaio? La voce inizia a scaldare molti tifosi, anche se al momento appare più una suggestione che una concreta situazione di calciomercato. Però è dalle suggestioni che talvolta nascono colpi clamorosi, idee che iniziano a circolare sino a diventare colpi veri e propri. "Ciao Ricky, sei pronto? Vengo a giocare per il Genoa, così finalmente vinciamo lo scudetto!", disse Ibra in tono scherzoso con un video su Instagram a un amico rossoblu alcuni giorni fa. Più che il Grifo sono Milan e Inter, ma anche il Napoli le società accostate al 38enne svedese in scadenza con i Los Angeles Galaxy a fine a 2019.

Ibrahimovic-Milan

Il primo club a cui è stato accostato Ibrahimovic è il 'solito' Milan. Una storia d'amore con i colori rossoneri che si chiuse nel 2013 (quando venne venduto assieme a Thiago Silva al Psg), ma l'attaccante svedese negli anni ha più volte ricordato di esser rimasto affezionato al Diavolo. E in alcune circostanze è stato vicino a un clamoroso ritorno. L'ultima fu proprio un anno fa: Ibrahimovic era a un passo dal Milan in vista del mercato di gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Ora la sensazione è che il club rossonero, dopo un'estate a comprare giovani di talento (Leao, Bennacer, Hernandez), potrebbe decidere di fare qualche eccezione alla sua politica sugli acquisti e regalare a Stefano Pioli uno o due giocatori di carisma ed esperienza proprio per guidare il gruppo e aiutare a valorizzare maggiormente i giocatori già in rosa. Da qui la suggestione Ibra-Milan, ricordando che in queste settimane la società di via Aldo Rossi dovrà cercare una quadra con Mino Raiola (manager di Zlatan) per i rinnovi di Donnarumma e Bonaventura. Chissà che nei discorsi non finisca anche Ibrahimovic...

Ibrahimovic-Inter

La suggestione numero 2 porta a un altro ritorno di Zlatan Ibrahimovic e sempre a Milano, ma con la maglia dell'Inter. Voci nate alla luce dell'infortunio di Alexis Sanchez, che potrebbe costringere l'attaccante cileno ai box per qualche mese. Al momento il club nerazzurro sta sì cercando un vice-Lukaku ma non sembra orientato a prendere una presenza così 'forte' quale certamente sarebbe un giocatore di classe e personalità come Zlatan. Però è evidente che le somme verranno tirare nelle prossime settimane.

Ibrahimovic-Napoli

E poi c'è la suggestione numero 3: Zlatan Ibrahimovic al Napoli. “Come sarebbe contento Ancelotti, che ne è amico ed estimatore. Ibrahimovic, più che al Napoli, a Napoli città c’è già stato. In vespa, con Cannavaro. Zlatan si è innamorato della città, delle bellezze. Così come si era innamorato del San Paolo, che l’ha sempre fischiato. Inoltre c’è un rapporto di simpatia tra Ibra e De Laurentiis. Andarono a cena insieme a Hollywood, si stanno simpatici. Ibrahimovic è una bella suggestione”, ha detto ai microfoni di Sky Sport il giornalista Francesco Modugno.

Ibrahimovic-Lazio

A dirla tutta ci sarebbe anche una suggestione numero 4: la Lazio. I tifosi sognano Zlatan Ibrahimovic, anche se radiomercato dà il club in questo momento più concentrato sul classe 2000 del Galatasaray, Yunus Akgun (in scadenza di contratto a giugno, ragion per cui l'affare potrebbe comunque essere posticipato all'estate) ed emissari della società biancoceleste sono stati segnalati al match Kosovo-Montenegro per Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce, che ha realizzato un gol nella vittoria dei padroni di casa.